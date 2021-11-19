Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины, - Буданов
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Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Николаю Чаусу бежать из Украины из руководства Главного управления разведки Минобороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я, как представитель специальных служб, никогда не комментирую деятельность специальных служб", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. Высший антикоррупционный суд продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
Журналісти давно пишуть, що це був Смирнов з Зєліної ОПи.
Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
Наприкінці 2020 року в групі Bellingcat повідомили, що розслідують зрив спецоперації і готують документальний фільм. Незабаром має вийти перша частина і журналіст Євген Кравченко з посиланням на джерела заявив, що в ОПУ просили британську МІ-6 завадити виходу фільму. «Під час зустрічі на «острові» (штаб-квартира ГУР МО) керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОПУ Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму. Через день високопоставленому британському розвіднику, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховувати від Буданова і Машовця настійні прохання Банкової. У відповідь британці нібито сказали: «Хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а у нас свобода слова», - розповів журналіст.
Чому не надали?
Чи слідство по цьому епізоду не ведеться?
ще років з 2 зеленим носом пошмиргай і покази будеш давати слідчому по твоеї справі.
небитий чаус дав щось на пороха, чі то зелена eсбeопа так по зеленому забавляетсья?
цеж він, гад такий лукі дзвонив попереджав....
нащо думати? - вірити в зелення і бееее-послухняності - це все що від вас потрібно...
все інше слуговня за вас сожре...
Давно такого вою порохоботів не було.😄
Так чекали Белигкету, а тут таке...
Це вам не 5тий та не прямий, справжні журналісти брехати не звикли) навіть за солодке 😋
Чекаємо кінця епохи зубАжіння.
1. Операция была. Доказанный факт.
2. Операция была провалена на заключительном этапе. Доказанный факт.
3. Приказ на приостановку операции был дан сверху. Документы вчера опубликованы.
4. После предложения Бурбы пройти проверку на полиграфе всем участникам совещания, знавшим об операции, он был уволен. Это тоже факт. И что интересно, все участники операции тоже уволены.
5. После снятия государственной охраны с Бурбы, он находится под охраной спецслужб США. Факт, но по Г+Г тебе об этом не скажут.
6. Настоящая ТСК по этому делу так и не была создана. Никакого расследования по сливу операции не было. А кто это сделал?
Тебе мало данных, чтобы сложить 2+2? Твой любимый Бубочка будет первым презом, которого реально посадят.
Ніхто не сяде. Хіба що Бурба за розголошення ДТ та організацію втечі Чауса.
Не витрачайте час, шукайте інші "зради". 😉
P.S. Помітили, що навіть Бутусов не коментує статтю Інсайдера. 🤷♂️
"Я не хочу ср..ти, я не хочу ср..ти, я не вср...ся, я не вср...ся". 😎😎😎
Продажный Васька оказался. Продал и гостайну.
Народ я зрозумів, що означав вислів д'Єрмака убитого брата в АТО, це мабуть воно так коксом убилося.
А потім воскресло щоб посадами поторгувати, але ж найвеличніший сказав, що то брехня.