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Новости Политика Украины
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Буданов (323) Молдова (1684) Чаус (338)

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Чаусу бежать из Украины, - Буданов

Спецслужбам известно, кто помогал экс-судье Николаю Чаусу бежать из Украины из руководства Главного управления разведки Минобороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 18 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, известно. Все необходимые показания, если это потребуется, мы предоставим следственным органам и суду. И еще раз говорю: я, как представитель специальных служб, никогда не комментирую деятельность специальных служб", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также читайте: СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса? - источник

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. Высший антикоррупционный суд продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Та хочуть хоч чим небуть тему з белінгкет перебити 😎😎😎
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
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19.11.2021 01:28
+25
А также кто и по чьему приказу выкрал Чауса из Молдовы.
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19.11.2021 01:24
+14
Ох уж этот Порошенко, срет в портки зебилам, и когда только успевает?
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19.11.2021 07:53
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А также кто и по чьему приказу выкрал Чауса из Молдовы.
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19.11.2021 01:24 Ответить
Та хочуть хоч чим небуть тему з белінгкет перебити 😎😎😎
Он вже й ДТП з Поярковим смакують, а там тільки залізо прмяли та декілька садин є 😏
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19.11.2021 01:28 Ответить
Про це стидливо замовчують, бо Чаус хоч в одних трусах, але таки втік.
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19.11.2021 06:58 Ответить
Эээ нет. То, что удрать помогал лично Порошенко - это и так понятно, а по поводу, кто похищал, всё скрыто мраком зе!лёной тайны...
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19.11.2021 07:46 Ответить
Ох уж этот Порошенко, срет в портки зебилам, и когда только успевает?
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19.11.2021 07:53 Ответить
Кому "понятно"? Блохєрам ОПи та їхньому сутенеру Подоляку?
Журналісти давно пишуть, що це був Смирнов з Зєліної ОПи.

Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».

https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
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19.11.2021 09:12 Ответить
Всем понятно, у кого мозг присутствует.
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19.11.2021 10:12 Ответить
Що вам "понятно" про участь ОПешного Андрія Смирнова, адвоката Портнова та Лукаш, у справі Чауса?
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19.11.2021 10:27 Ответить
Не надо, теперешняя власть не причем. Понятно, что прошлая власть преступно похитила взяточника. И понятно, что теперешняя власть не хочет посадить всю эту организованную бандитскую шоблу, которая похитила Чауса.
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19.11.2021 17:31 Ответить
Зе!лени и ОП понятно. А вы кому подумали?
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19.11.2021 21:06 Ответить
Даун нещастний, тобі до заслуг Кирила перед державою як до .... не знаю до чого....голова ти восьмибітна, хоч думай про що пишеш
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19.11.2021 01:39 Ответить
Чіпуха ти рошенівська,стули свій писок гівняний
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19.11.2021 01:46 Ответить
бот жОПно-серлещевий, який в тебе був логін до деактивації?
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19.11.2021 02:15 Ответить
Чіпуха рошенівська,що ти можеш окрім маячні дебільної ще висрати?
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19.11.2021 09:45 Ответить
що ти ниєш, тундропітек? від тебе боярою з портянками за кілометр несе.
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19.11.2021 10:20 Ответить
Ще одне вилізло,жуй лайно мовчки чіпушило,сайдьошь за вумнава
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19.11.2021 10:25 Ответить
буболиз, не мямли на швабре. похлебал утром бубин ужин вместе с серлещом и квартал смотреть
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19.11.2021 10:27 Ответить
То ти ще й підар з хворобливою уявою,жуй сраку жидок збочений
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19.11.2021 10:30 Ответить
яка істерична дуняша) папка цих слів навчив, коли органом виховував? що ще знаешь? мамка щось казала?
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19.11.2021 10:31 Ответить
Прийде час і будуть оцінені його заслуги.
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19.11.2021 01:54 Ответить
Про заслуги БУДАНОВА

Наприкінці 2020 року в групі Bellingcat повідомили, що розслідують зрив спецоперації і готують документальний фільм. Незабаром має вийти перша частина і журналіст Євген Кравченко з посиланням на джерела заявив, що в ОПУ просили британську МІ-6 завадити виходу фільму. «Під час зустрічі на «острові» (штаб-квартира ГУР МО) керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОПУ Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму. Через день високопоставленому британському розвіднику, цього разу в компанії із запрошеним на зустріч послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, довелося вдруге вислуховувати від Буданова і Машовця настійні прохання Банкової. У відповідь британці нібито сказали: «Хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а у нас свобода слова», - розповів журналіст.
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19.11.2021 02:17 Ответить
і я про те ж саме. То чисто кабінетна морда лакузи. Бачив би ти її на Г+Г... Не бачив - не треба, можеш мені повірити.
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19.11.2021 02:21 Ответить
Новогодняя Йолка в украшениях
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19.11.2021 10:33 Ответить
а що, досі ще не надали "Всі необхідні докази, ... ми надамо слідчим органам" (с)???
Чому не надали?
Чи слідство по цьому епізоду не ведеться?
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19.11.2021 02:14 Ответить
Морда в цього буданова така сама, як в того кротовського з Харцизська, який гвалтував чеченську дівчинку-підлітка
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19.11.2021 02:18 Ответить
Ти де сиділо під час війни гімно?
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19.11.2021 10:27 Ответить
дуня, ти в свого уклоніста спитай. ти з ним у кцпів з усіх сторін приймав?
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19.11.2021 10:28 Ответить
"Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду"....
ще років з 2 зеленим носом пошмиргай і покази будеш давати слідчому по твоеї справі.
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19.11.2021 02:51 Ответить
Аха їм таки відомо хто допомагав чаусу тікати, та вони нам не скажуть.... Ну шо за 3,14 дар аси у нас при владі і в структурах? От верховенство права і спец служб як є так і Клінтона - діючого преза самої могутньої держави витягли до суду тицяли йому в морду ганчіркою з його спермою та вимагали правди а в нас що???!!!
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19.11.2021 03:46 Ответить
а в нас 73% упоротих двбйбів......
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19.11.2021 08:56 Ответить
30%
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19.11.2021 09:47 Ответить
Ті 49% не стали розумнішими,в наступний раз проголосують за якогось голодупенка який їм знову пообіцяє якусь ху*ню....
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19.11.2021 09:58 Ответить
Не буде більше виборів,це лайно зелене потрібно виносити вперед ногами,бо втратимо державу
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19.11.2021 10:08 Ответить
25%
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19.11.2021 10:08 Ответить
тобі сюда
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19.11.2021 10:20 Ответить
лети в бан
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19.11.2021 12:22 Ответить
Хрюкнув зебіл з напрямку нах*й....
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19.11.2021 14:29 Ответить
отдохни в спаме упорант
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19.11.2021 17:15 Ответить
пішла нах*й свинопсіна зЕбілоїдна)))
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19.11.2021 17:43 Ответить
Базарные бабки.
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19.11.2021 04:16 Ответить
так і не разумію - 8 раз туди сюди викрадений і жодного разу
небитий чаус дав щось на пороха, чі то зелена eсбeопа так по зеленому забавляетсья?
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19.11.2021 04:53 Ответить
А с вагнерами уже фсьо? Разобрались, кто слил? Чауса подкидываете в топку? Импичмент бродит по Украине...
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19.11.2021 05:12 Ответить
порох - хто ще?
цеж він, гад такий лукі дзвонив попереджав....
нащо думати? - вірити в зелення і бееее-послухняності - це все що від вас потрібно...
все інше слуговня за вас сожре...
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19.11.2021 05:21 Ответить
Дивно, що в ефірі цієї програми "право на владу" ще сам Чаус не скакав у труселях...
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19.11.2021 05:47 Ответить
бакановское СБУ -банда преступников.
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19.11.2021 06:31 Ответить
Шоколадники, майте терпіння! Попереду багато цікавого😉

Давно такого вою порохоботів не було.😄
Так чекали Белигкету, а тут таке...
Це вам не 5тий та не прямий, справжні журналісти брехати не звикли) навіть за солодке 😋
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19.11.2021 06:53 Ответить
А для чого брехати коли ти тут файно за ваЗЕлінових мазу тягнеш.
Чекаємо кінця епохи зубАжіння.
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19.11.2021 07:31 Ответить
Шурік запорізький , скільки платят за відверту брехню ?🤣
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19.11.2021 07:33 Ответить
А что не так с расследованием? Несколько фактов:
1. Операция была. Доказанный факт.
2. Операция была провалена на заключительном этапе. Доказанный факт.
3. Приказ на приостановку операции был дан сверху. Документы вчера опубликованы.
4. После предложения Бурбы пройти проверку на полиграфе всем участникам совещания, знавшим об операции, он был уволен. Это тоже факт. И что интересно, все участники операции тоже уволены.
5. После снятия государственной охраны с Бурбы, он находится под охраной спецслужб США. Факт, но по Г+Г тебе об этом не скажут.
6. Настоящая ТСК по этому делу так и не была создана. Никакого расследования по сливу операции не было. А кто это сделал?
Тебе мало данных, чтобы сложить 2+2? Твой любимый Бубочка будет первым презом, которого реально посадят.
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19.11.2021 08:13 Ответить
Я розумію ваше розчарування розслідуванням, але не слід видавати бажане за дійсне.
Ніхто не сяде. Хіба що Бурба за розголошення ДТ та організацію втечі Чауса.
Не витрачайте час, шукайте інші "зради". 😉

P.S. Помітили, що навіть Бутусов не коментує статтю Інсайдера. 🤷‍♂️
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19.11.2021 09:33 Ответить
Ви так себе наполегливо запевняєте, як в тому бородатому анекдоті

"Я не хочу ср..ти, я не хочу ср..ти, я не вср...ся, я не вср...ся". 😎😎😎
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19.11.2021 10:16 Ответить
Бурба яким боком до Чауса? Коли призначили Бурбу в ГУР? Промий очі від зеленої плісняви.
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19.11.2021 11:17 Ответить
Гріша, Вася Бурба был назначен через два месяца после того, как вывез Чауса. Это и была награда. За то и нарушил закон. И ответит. Гарантия!
Продажный Васька оказался. Продал и гостайну.
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19.11.2021 13:20 Ответить
Гріша - за поребриком... А саме Бурба вивозив? Крім "зеленого" чвакання, що це він зробив іншої інформації немає. А по Чаусу більший скандал в тому, що його викрали з Молдови, і в тому числі гроошима з моїх податків ВаЗелін платить за цей скандал. Відносно держатаємниці, то давно вже не секрет, що Зе- блазень і уклоніст.
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19.11.2021 16:30 Ответить
Уши от дерьма прочисти, чтобы Бутусова слышать. Он вчера был в эфире радио НВ по этому вопросу. Дуракам не сообщили? Как же так?
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19.11.2021 21:26 Ответить
Методичний нові ще не написали.
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20.11.2021 00:28 Ответить
зелупонь, буба турма сидеть а ты, со ссвоим папиком- серлещом будете подметать улицы
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19.11.2021 08:16 Ответить
Ну і шо шо відомо?
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19.11.2021 07:05 Ответить
буданов - это то, кто дал интервью люсе-проституту, отпровергая операцию по вагнеровцам... так ему уже и верить нельзя...
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19.11.2021 07:26 Ответить
А де зараз Чаус згаходиться , Буданов не сказав ?
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19.11.2021 07:30 Ответить
Де він знаходиться, хто викрадав і що то був за цирк із спецслужбами - його наразі не цікавить. Надійшло чергове замовлення на Порошенко
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19.11.2021 07:52 Ответить
Дай угадаю...🤔🤔🤔 Порошенко чтоли помагал?😎
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19.11.2021 07:49 Ответить
Особисто вивозив Чауса до Молдови 🤣🤣🤣
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19.11.2021 07:58 Ответить
Разом з братом вбитим.
Народ я зрозумів, що означав вислів д'Єрмака убитого брата в АТО, це мабуть воно так коксом убилося.
А потім воскресло щоб посадами поторгувати, але ж найвеличніший сказав, що то брехня.
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19.11.2021 10:21 Ответить
чучело решила зелошье отмазать по всем статьям.
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19.11.2021 08:15 Ответить
Говновбросы пойдут потоком,отмазаться олт Вагнергейта любым способом...,Серега Лещенко уже валит очередную партию Пурги...
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19.11.2021 08:17 Ответить
"Вагнергейт", смотреть всем!
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19.11.2021 08:35 Ответить
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19.11.2021 08:59 Ответить
парашенка! к гадалкє нє хаді! прада ігор валєрьєвіч
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19.11.2021 10:13 Ответить
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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19.11.2021 10:25 Ответить
Не переживайте, від Молдови "зелені" вже відкупились газом, якого і самим не вистачає.
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19.11.2021 11:18 Ответить
А яким боком керівник КУР МО до справи Чауса. Чому він це коментує, цим займається? За Чауса бились СБУ, поліція, НАЗК а в ефірі відповідає ГУР. Чи блазням "какая разніца" яку "розмовляюючу голову" виставляти? Давайте краще Тищенка, або Верещучку.
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19.11.2021 11:13 Ответить
Гріша не в теме. Недавно в Украине? Или недоучил на курсах фсб?
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19.11.2021 13:22 Ответить
Завозив в Україну Буданов, а хто вивозив?
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19.11.2021 12:14 Ответить
 
 