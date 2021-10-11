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ВАКС продлил круглосуточный домашний арест Чаусу до 14 декабря

ВАКС продлил круглосуточный домашний арест Чаусу до 14 декабря

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил экс-судье Николая Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВАКС продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 14 декабря 2021 года", - сообщили в САП в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Чауса Балан не знает, где его подзащитный: "Это какой-то парадокс"

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

арест (10458) САП (2066) Чаус Николай (330) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+4
год держат чауса у зеленского в заложниках, и никак не добьются нужных показаний))
а как все "хорошо" начиналось.. сбу баканова лоханулось на выкраденни чауса.. шумиха в мировой прессе, отмазки и очередные зашквары - и как пик цирка от зеЛоха офшорного и его подельника по офшорам - баканова: явление "мальчика в трусиках на заборе" чауса, разгуливающего в панталонах по селу в Винницкой области, км так в 100-150 от границы? под контролем из кустов сбушников..
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11.10.2021 14:45
+2
его не украли ещё?
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11.10.2021 14:43
+1
Шура, запускайте Берлогу!
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11.10.2021 14:43
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Шура, запускайте Берлогу!
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11.10.2021 14:43 Ответить
его не украли ещё?
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11.10.2021 14:43 Ответить
год держат чауса у зеленского в заложниках, и никак не добьются нужных показаний))
а как все "хорошо" начиналось.. сбу баканова лоханулось на выкраденни чауса.. шумиха в мировой прессе, отмазки и очередные зашквары - и как пик цирка от зеЛоха офшорного и его подельника по офшорам - баканова: явление "мальчика в трусиках на заборе" чауса, разгуливающего в панталонах по селу в Винницкой области, км так в 100-150 от границы? под контролем из кустов сбушников..
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11.10.2021 14:45 Ответить
а он вообще жив еще ?
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11.10.2021 14:55 Ответить
ВАКС - высший анти-конституционный суд
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11.10.2021 15:00 Ответить
жив, курилка? )))
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11.10.2021 15:01 Ответить
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11.10.2021 15:05 Ответить
я рыдаю , в восхищении,вместе с чаусом
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11.10.2021 15:28 Ответить
"Господа, вы звери! Вы звери, господа!" (с). Такому несчастному взяточнику и "круглосуточный домашний арест"! После всех-то испытаний, которые ему выпали? Только Трускавец! Лечиться на воды ...
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11.10.2021 15:37 Ответить
да сделайте с этим горе судьйой коупционером консерватором баксов .он как буратино закопал бабки и думал вырастит дерево а вместо фруктов будут распускаться банки с баксами только нужно повторять (рэкс фэкс пэкс!) хахахаха мичурин... или департируйте его в молдову или посадите его на нары .ну задрал уже он мелькать в новостях....((
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11.10.2021 15:57 Ответить
а він ще живий?
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11.10.2021 16:00 Ответить
 
 