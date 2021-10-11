УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9356 відвідувачів онлайн
Новини
959 11

ВАКС продовжив цілодобовий домашній арешт Чаусу до 14 грудня

ВАКС продовжив цілодобовий домашній арешт Чаусу до 14 грудня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 грудня 2021 року.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВАКС продовжив Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 14 грудня 2021 року", - повідомили в САП у понеділок.

Також читайте: Адвокат Чауса Балан не знає, де його підзахисний: "Це якийсь парадокс"

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

арешт (2526) Чаус Микола (327) Антикорупційний суд ВАКС (1956)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
год держат чауса у зеленского в заложниках, и никак не добьются нужных показаний))
а как все "хорошо" начиналось.. сбу баканова лоханулось на выкраденни чауса.. шумиха в мировой прессе, отмазки и очередные зашквары - и как пик цирка от зеЛоха офшорного и его подельника по офшорам - баканова: явление "мальчика в трусиках на заборе" чауса, разгуливающего в панталонах по селу в Винницкой области, км так в 100-150 от границы? под контролем из кустов сбушников..
показати весь коментар
11.10.2021 14:45
+2
его не украли ещё?
показати весь коментар
11.10.2021 14:43
+1
Шура, запускайте Берлогу!
показати весь коментар
11.10.2021 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шура, запускайте Берлогу!
показати весь коментар
11.10.2021 14:43 Відповісти
его не украли ещё?
показати весь коментар
11.10.2021 14:43 Відповісти
год держат чауса у зеленского в заложниках, и никак не добьются нужных показаний))
а как все "хорошо" начиналось.. сбу баканова лоханулось на выкраденни чауса.. шумиха в мировой прессе, отмазки и очередные зашквары - и как пик цирка от зеЛоха офшорного и его подельника по офшорам - баканова: явление "мальчика в трусиках на заборе" чауса, разгуливающего в панталонах по селу в Винницкой области, км так в 100-150 от границы? под контролем из кустов сбушников..
показати весь коментар
11.10.2021 14:45 Відповісти
а он вообще жив еще ?
показати весь коментар
11.10.2021 14:55 Відповісти
ВАКС - высший анти-конституционный суд
показати весь коментар
11.10.2021 15:00 Відповісти
жив, курилка? )))
показати весь коментар
11.10.2021 15:01 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 15:05 Відповісти
я рыдаю , в восхищении,вместе с чаусом
показати весь коментар
11.10.2021 15:28 Відповісти
"Господа, вы звери! Вы звери, господа!" (с). Такому несчастному взяточнику и "круглосуточный домашний арест"! После всех-то испытаний, которые ему выпали? Только Трускавец! Лечиться на воды ...
показати весь коментар
11.10.2021 15:37 Відповісти
да сделайте с этим горе судьйой коупционером консерватором баксов .он как буратино закопал бабки и думал вырастит дерево а вместо фруктов будут распускаться банки с баксами только нужно повторять (рэкс фэкс пэкс!) хахахаха мичурин... или департируйте его в молдову или посадите его на нары .ну задрал уже он мелькать в новостях....((
показати весь коментар
11.10.2021 15:57 Відповісти
а він ще живий?
показати весь коментар
11.10.2021 16:00 Відповісти
 
 