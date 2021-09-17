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Новини
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Адвокат Чауса Балан не знає, де його підзахисний: "Це якийсь парадокс"

Адвокат Чауса Балан не знає, де його підзахисний:

Сторона захисту екссудді Дніпровського райсуду Миколи Чауса у справі про його екстрадицію до Молдови не знає, де зараз перебуває їхній підзахисний.

Про це повідомив "Суспільному" адвокат Юліан Балан, інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька клопотань з боку захисту і з боку прокуратури. Суд не взяв до уваги жодне із них. Виніс рішення, аби відмовити в заяві про екстрадицію. Прокуратура Молдови клопотала до прокуратури України, аби вони офіційно повідомили, де зараз Микола Чаус. Бо ми досі не знаємо, де знаходиться пан Чаус", — зазначив захисник екссудді.

За його словами, з преси "всі знають, що він нібито в Україні.

"Зі ЗМІ бачили, як його ділили НАБУ та СБУ. Але офіційної інформації ніякої немає. А ГПУ (ОГП — ред.) досі не відмовилася від заяви про екстрадицію. Це якийсь парадокс. Оскільки суд не ухвалив екстрадицію, значить Чаус повинен перебувати в Молдові. І знову ж таки, ми не знаємо досі, де він", - додав Балан.

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Він додав, що у сторони захисту є висновок парламентської комісії, "яка каже, що його викрали", а також кримінальні справи, які провадить Генеральна прокуратура республіки Молдова.

"І виходячи з усіх цих моментів у нас в Молдові він викрадений, і йде мова про відмову в його екстрадиції до України. Тому процесуально все в порядку. По закону зараз ГПУ (ОГП — ред.) мають сказати, що Чаус в них, і що вони відмовляють віддати його назад, або забрати заяву про екстрадицію. Я думаю, що доки настане момент, коли це рішення можна оскаржити, прокуратура Молдови отримає інформацію від своїх колег з України. Цей момент настане 25 вересня", — резюмував захисник екссудді.

Також читайте: Антикорупційний суд продовжив Чаусу домашній арешт до 15 жовтня

Ще один адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив Суспільному, що ситуація цілком логічна.

"Ми ж розуміємо, що предмет спору відсутній, оскільки Чаус зараз в Україні. Тут лише одна проблема, чому досі ті суди тривають. Єдиний нюанс, що в самому рішенні можуть бути певні обставини розслідуванні: що він дійсно був викрадений. Що йому загрожує небезпека. Що правоохоронні органи порушили законодавство. І це треба буде вже все читати в рішенні — в мотивувальній частині", — розповів захисник.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

Молдова (2062) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+7
на известной картине Малевича изображен судья Чаус

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17.09.2021 15:49
+7
- Бачиш Чауса?

- Ні.

- А він є.
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17.09.2021 15:51
+7
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17.09.2021 15:52
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Люди, прострелите ему ногу, он в два раза медленнее будет передвигаться. Будет мало, прострелите две!!! Иначе это уже не смешно.
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17.09.2021 15:49 Відповісти
примерно так и начинали.. а потом "сталося прикре самогубство" и чаус с 8 дырками в голове вообще перестал двигаться..

Теперь думают - как отмазаться в новых видосиках
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17.09.2021 15:55 Відповісти
п.с. адвокат чауса начал что-то подозревать..
Только вот вопрос он задаёт неправильный.

Вместо "где чаус?" нужно спрашивать "а живой ли чаус вообще?"
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17.09.2021 15:57 Відповісти
та може того чауса молдавани вкрали вночі
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17.09.2021 19:59 Відповісти
Чаус не парадокс, а пароксизм ЗЕльоной власті у боротьбі із Порохом

Пароксизм - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптом , посилення якого-небудь клінічного прояву: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 гарячка , біль, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0 задишка тощо, до найвищого ступеня
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17.09.2021 17:02 Відповісти
на известной картине Малевича изображен судья Чаус

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17.09.2021 15:49 Відповісти
засосало в зеленую дыру
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17.09.2021 15:49 Відповісти
Дно....
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17.09.2021 15:50 Відповісти
Квест "Найди чауса"
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17.09.2021 15:50 Відповісти
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17.09.2021 15:51 Відповісти
- Бачиш Чауса?

- Ні.

- А він є.
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17.09.2021 15:51 Відповісти
Так довго не з'являвся на публіку, мабуть він вже десь перебуває на рівні коренів лісових дерев.
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17.09.2021 15:51 Відповісти
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17.09.2021 15:52 Відповісти
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17.09.2021 15:53 Відповісти
Зе!парадокс
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17.09.2021 15:53 Відповісти
найчесніший Бакан створив зелене гестапо
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17.09.2021 15:54 Відповісти
А ЧОМУ ВІН ГРАЄ РАЗОМ З ВЛАДОЮ В МОВЧАНКУ? чому тільки зараз ця заява?
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17.09.2021 15:59 Відповісти
Опять бедного ушастого в багажнике по стране катают...
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17.09.2021 16:01 Відповісти
не, ему провели операцию по смене пола и теперь тетя маруся никого не боится
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17.09.2021 16:03 Відповісти
Достаточно было просто уши сделать не чебурашковыми.
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17.09.2021 16:08 Відповісти
чаус попал в программу защиты свидетелей и он теперь тетя маруся и никто его не узнает
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17.09.2021 16:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, вот эти все адвокаты, которые постоянно делают какие-то заявления, они какое отношение имеют к Чаусу, он их нанимал...... а ежели - нет, то откуда взялись?
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17.09.2021 16:03 Відповісти
Для свинособаки обьясняю, адвоката в уг. деле могут нанять родственники подозреваемого, зедержанного и т.д.
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17.09.2021 16:31 Відповісти
Свинособаке отвечаю : Я так и подумал, что данные персонажи к Чаусу отношения не имеют и наняты правильными пацанами для мутных делишек
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17.09.2021 17:04 Відповісти
два молдованина
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17.09.2021 16:07 Відповісти
ВСЯ Зе-власть - один сплошной ПАРАДОКС!
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17.09.2021 16:20 Відповісти
Цирк! Але сміятися чомусь не хочеться... (((
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17.09.2021 16:44 Відповісти
Я знаю кто украл тачку!

-Хто?

-Чаус!

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17.09.2021 17:09 Відповісти
Чаус Шредингера
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17.09.2021 17:13 Відповісти
наверное вернули на место откуда взяли - в Молдову?
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17.09.2021 17:14 Відповісти
А Чаус знает, что Балан его адокат?
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17.09.2021 17:21 Відповісти
Хоть что-то зебилье может сделать и не обгадиться????
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18.09.2021 01:43 Відповісти
 
 