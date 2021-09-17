Адвокат Чауса Балан не знає, де його підзахисний: "Це якийсь парадокс"

Сторона захисту екссудді Дніпровського райсуду Миколи Чауса у справі про його екстрадицію до Молдови не знає, де зараз перебуває їхній підзахисний.

Про це повідомив "Суспільному" адвокат Юліан Балан, інформує Цензор.НЕТ.

"Було кілька клопотань з боку захисту і з боку прокуратури. Суд не взяв до уваги жодне із них. Виніс рішення, аби відмовити в заяві про екстрадицію. Прокуратура Молдови клопотала до прокуратури України, аби вони офіційно повідомили, де зараз Микола Чаус. Бо ми досі не знаємо, де знаходиться пан Чаус", — зазначив захисник екссудді.

За його словами, з преси "всі знають, що він нібито в Україні.

"Зі ЗМІ бачили, як його ділили НАБУ та СБУ. Але офіційної інформації ніякої немає. А ГПУ (ОГП — ред.) досі не відмовилася від заяви про екстрадицію. Це якийсь парадокс. Оскільки суд не ухвалив екстрадицію, значить Чаус повинен перебувати в Молдові. І знову ж таки, ми не знаємо досі, де він", - додав Балан.

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Він додав, що у сторони захисту є висновок парламентської комісії, "яка каже, що його викрали", а також кримінальні справи, які провадить Генеральна прокуратура республіки Молдова.

"І виходячи з усіх цих моментів у нас в Молдові він викрадений, і йде мова про відмову в його екстрадиції до України. Тому процесуально все в порядку. По закону зараз ГПУ (ОГП — ред.) мають сказати, що Чаус в них, і що вони відмовляють віддати його назад, або забрати заяву про екстрадицію. Я думаю, що доки настане момент, коли це рішення можна оскаржити, прокуратура Молдови отримає інформацію від своїх колег з України. Цей момент настане 25 вересня", — резюмував захисник екссудді.

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Ще один адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив Суспільному, що ситуація цілком логічна.

"Ми ж розуміємо, що предмет спору відсутній, оскільки Чаус зараз в Україні. Тут лише одна проблема, чому досі ті суди тривають. Єдиний нюанс, що в самому рішенні можуть бути певні обставини розслідуванні: що він дійсно був викрадений. Що йому загрожує небезпека. Що правоохоронні органи порушили законодавство. І це треба буде вже все читати в рішенні — в мотивувальній частині", — розповів захисник.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.