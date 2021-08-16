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Чаус (344) Антикорупційний суд (1103)

Антикорупційний суд продовжив Чаусу домашній арешт до 15 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антикорупційний суд продовжив Чаусу домашній арешт до 15 жовтня

Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту екссудді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомив адвокат Ростислав Кравець, Чаусу продовжили домашній арешт ще на 60 діб. Колишній суддя перебуватиме під домашнім арештом до 15 жовтня 2021 року.

Цю інформацію також підтвердила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис. "Так, дійсно, суд підтримав клопотання САП", - сказала вона. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд продовжити домашній арешт.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.
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Топ коментарі
+3
Ветеранам АТО и волонтерам - тюрьмы, а коррупционерам и сепарам - домашний отдых. Это все что вы должны знать о режиме зе-упыря.
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16.08.2021 19:23
+2
Видовище ,це щоб відволікти увагу суспільства від реальних дій влади ,тобто грабунку українців !!!)))
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16.08.2021 19:44
+1
На нари цю потвору,баланду сьорбати !!!)))
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16.08.2021 19:25
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А дальше понимайте как знаете.
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16.08.2021 19:20 Відповісти
А коли садити будуть членів ВАКСа за такі рішення?
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16.08.2021 19:36 Відповісти
Коли в Україні "мудрий нарід" обере українську державну владу ,а не лялькову імітацію !!!)))
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16.08.2021 19:42 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!))))
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16.08.2021 19:21 Відповісти
Та скільки ж можна їсти той попкорн? Вже остопи..іло. А прем'єри по "вагнерівцям" як не було,так і нема.
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16.08.2021 20:19 Відповісти
Що поробиш ,якщо виставі кінця-края не видно !!!)))
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16.08.2021 20:28 Відповісти
Ветеранам АТО и волонтерам - тюрьмы, а коррупционерам и сепарам - домашний отдых. Это все что вы должны знать о режиме зе-упыря.
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16.08.2021 19:23 Відповісти
"В нашем батальоне все равни...." !!!)))
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16.08.2021 19:26 Відповісти
На нари цю потвору,баланду сьорбати !!!)))
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16.08.2021 19:25 Відповісти
Достали уже с этим часныком...
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16.08.2021 19:28 Відповісти
Видовище ,це щоб відволікти увагу суспільства від реальних дій влади ,тобто грабунку українців !!!)))
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16.08.2021 19:44 Відповісти
З моменту отримання хабаря, арешту при його отриманні та після обшуків в помісті "судді" де знайдені пачки доларів закопані в трилітрових банках, цей тип мав сидіти в тюрмі. Без варіантів. ... Оця вся "чаусіада" ознака імпотенції та прогнилості правоохоронної системи України. ... От нам нам кажуть "треба захищати країну від ворогів". Треба, але що захищати? Ця країна корумпована і належить не нам. Вона належить корумпованим ********* і захищати їх майно та їх привілеї якось у народу особливого бажання не виникає. Розумні виїздять за кордон а з дурнями нічого окрім корумпованого піар-корита повного лайна не побудуєш...
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16.08.2021 20:16 Відповісти
можно подавать новости без этого ничтожного чмошника - чауса? тошнит от этой мерзости.
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16.08.2021 20:21 Відповісти
На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Чаусу за 150 т баков и побег- домашний арест
А нужен ли такой антикорупционный суд??
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17.08.2021 03:45 Відповісти
 
 