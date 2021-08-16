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Антикоррупционый Суд продлил Чаусу домашний арест до 15 октября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Антикоррупционый Суд продлил Чаусу домашний арест до 15 октября

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде домашнего ареста беглому экс-судье Днепровского суда Киева Николаю Чаусу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщил  адвокат Ростислав Кравец, Чаусу продлили домашний арест еще на 60 суток. Бывший судья будет находиться под домашним арестом до 15 октября 2021 года.

Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис. "Да, действительно, суд поддержал ходатайство САП", - сказала она. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд продлить домашний арест.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Ветеранам АТО и волонтерам - тюрьмы, а коррупционерам и сепарам - домашний отдых. Это все что вы должны знать о режиме зе-упыря.
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16.08.2021 19:23
+2
Видовище ,це щоб відволікти увагу суспільства від реальних дій влади ,тобто грабунку українців !!!)))
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16.08.2021 19:44
+1
На нари цю потвору,баланду сьорбати !!!)))
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16.08.2021 19:25
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........ !

А дальше понимайте как знаете.
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16.08.2021 19:20 Ответить
А коли садити будуть членів ВАКСа за такі рішення?
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16.08.2021 19:36 Ответить
Коли в Україні "мудрий нарід" обере українську державну владу ,а не лялькову імітацію !!!)))
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16.08.2021 19:42 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!))))
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16.08.2021 19:21 Ответить
Та скільки ж можна їсти той попкорн? Вже остопи..іло. А прем'єри по "вагнерівцям" як не було,так і нема.
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16.08.2021 20:19 Ответить
Що поробиш ,якщо виставі кінця-края не видно !!!)))
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16.08.2021 20:28 Ответить
Ветеранам АТО и волонтерам - тюрьмы, а коррупционерам и сепарам - домашний отдых. Это все что вы должны знать о режиме зе-упыря.
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16.08.2021 19:23 Ответить
"В нашем батальоне все равни...." !!!)))
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16.08.2021 19:26 Ответить
На нари цю потвору,баланду сьорбати !!!)))
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16.08.2021 19:25 Ответить
Достали уже с этим часныком...
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16.08.2021 19:28 Ответить
Видовище ,це щоб відволікти увагу суспільства від реальних дій влади ,тобто грабунку українців !!!)))
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16.08.2021 19:44 Ответить
З моменту отримання хабаря, арешту при його отриманні та після обшуків в помісті "судді" де знайдені пачки доларів закопані в трилітрових банках, цей тип мав сидіти в тюрмі. Без варіантів. ... Оця вся "чаусіада" ознака імпотенції та прогнилості правоохоронної системи України. ... От нам нам кажуть "треба захищати країну від ворогів". Треба, але що захищати? Ця країна корумпована і належить не нам. Вона належить корумпованим ********* і захищати їх майно та їх привілеї якось у народу особливого бажання не виникає. Розумні виїздять за кордон а з дурнями нічого окрім корумпованого піар-корита повного лайна не побудуєш...
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16.08.2021 20:16 Ответить
можно подавать новости без этого ничтожного чмошника - чауса? тошнит от этой мерзости.
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16.08.2021 20:21 Ответить
На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Чаусу за 150 т баков и побег- домашний арест
А нужен ли такой антикорупционный суд??
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17.08.2021 03:45 Ответить
 
 