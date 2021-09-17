Адвокат Чауса Балан не знает, где его подзащитный: "Это какой-то парадокс"
Сторона защиты экс-судьи Днепровского райсуда Николая Чауса по делу о его экстрадиции в Молдову не знает, где сейчас находится их подзащитный.
Об этом сообщил "Суспільному" адвокат Юлиан Балан, информирует Цензор.НЕТ.
"Было несколько ходатайств со стороны защиты и со стороны прокуратуры. Суд не принял во внимание ни одно из них. Вынес решение, чтобы отказать в заявлении об экстрадиции. Прокуратура Молдовы ходатайствовала в прокуратуру Украины, чтобы они официально сообщили, где Николай Чаус. Потому что мы до сих пор не знаем, где находится господин Чаус", - заявил Балан.
По его словам, из прессы "все знают, что он якобы в Украине".
"Со СМИ видели, как его делили НАБУ и СБУ. Но официальной информации никакой нет. А ГПУ (Офис Генпрокурора. - Ред.) до сих пор не отказалась от заявления об экстрадиции. Это какой-то парадокс. Поскольку суд не утвердил экстрадицию, значит Чаус должен находиться в Молдове . И опять же, мы не знаем до сих пор, где он", - добавил Балан.
Он добавил, что у стороны защиты есть заключение парламентской комиссии, "которая говорит, что его похитили", а также уголовные дела, которые ведет Генеральная прокуратура республики Молдова.
"И исходя из всех этих моментов у нас в Молдове он похищен, и идет речь об отказе в его экстрадиции в Украину. Поэтому процессуально все в порядке. По закону сейчас ГПУ (ОГП. - Ред.) должны сказать, что Чаус у них, и что они отказываются отдать его обратно, или забрать заявление об экстрадиции. Я думаю, что пока не наступит момент, когда это решение можно обжаловать, прокуратура Молдовы получит информацию от своих коллег из Украины. Этот момент наступит 25 сентября", - подытожил защитник экс-судьи.
Еще один адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что ситуация вполне логична.
"Мы же понимаем, что предмет спора отсутствует, поскольку Чаус сейчас в Украине. Здесь только одна проблема, почему до сих пор те суды продолжаются. Единственный нюанс, что в самом решении могут быть определенные обстоятельства расследованния: что он действительно был похищен. Что ему грозит опасность. Что правоохранительные органы нарушили законодательство. И это надо будет уже все читать в решении - в мотивировочной части", - объяснил Кравец.
Он добавил, что несмотря на решение суда, Украина не обязана передавать Чауса в Молдову: "Господин Чаус является гражданином Украины. Мы, как и большинство цивилизованных стран мира, не отдаем своих граждан".
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.
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Теперь думают - как отмазаться в новых видосиках
Только вот вопрос он задаёт неправильный.
Вместо "где чаус?" нужно спрашивать "а живой ли чаус вообще?"
Пароксизм - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC симптом , посилення якого-небудь клінічного прояву: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 гарячка , біль, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0 задишка тощо, до найвищого ступеня
- Ні.
- А він є.
-Хто?
-Чаус!