По делу о задержании Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, - и.о. директора ГБР Сухачев

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"В настоящее время выполняется план следственных действий (в рамках расследования дела о возможном превышении полномочий. - Ред.), и пока что результаты следствия я не могу детально комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было проведено задержание и гражданина Чауса удерживали в служебных помещениях СБУ", - рассказал Сухачев.

"Следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов", - добавил и.о. директора ГБР.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

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