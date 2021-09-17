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Новости
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По делу о задержании Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, - и.о. директора ГБР Сухачев

По делу о задержании Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, - и.о. директора ГБР Сухачев

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании экс-судьи Николая Чауса допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"В настоящее время выполняется план следственных действий (в рамках расследования дела о возможном превышении полномочий. - Ред.), и пока что результаты следствия я не могу детально комментировать. Скажу лишь, что сейчас допрашиваются сотрудники СБУ и НАБУ, изучаются материалы, на основании которых было проведено задержание и гражданина Чауса удерживали в служебных помещениях СБУ", - рассказал Сухачев.

"Следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов", - добавил и.о. директора ГБР.

Читайте: Антикоррупционый Суд продлил Чаусу домашний арест до 15 октября

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Читайте: Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

Автор: 

НАБУ (4217) СБУ (19840) Чаус Николай (329) ГБР (2964) Сухачев (57)


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Топ комментарии
+3
Да, да, видели, Трухина уже допросили. Зеленые просто тупо ссут всем украинцам в глаза.
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17.09.2021 10:58
+2
Вся страна в зеленом дерьме!
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17.09.2021 10:53
+1
Вороги народу за кермом
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17.09.2021 10:56
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Вся страна в зеленом дерьме!
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17.09.2021 10:53 Ответить
Вороги народу за кермом
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17.09.2021 10:56 Ответить
Не прошло и полгода. Наверное, тоже Байден посоветовал?
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17.09.2021 10:56 Ответить
Очередная постановка для зелёного эректората
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17.09.2021 10:56 Ответить
Да, да, видели, Трухина уже допросили. Зеленые просто тупо ссут всем украинцам в глаза.
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17.09.2021 10:58 Ответить
Затянут следствие, замнут и потихоньку закроют дело.😠
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17.09.2021 10:59 Ответить
Ну, теперь я спокоен за "дело Чауса" ... исходя из результатов ГБР по ДТП с Трухиным.
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17.09.2021 11:03 Ответить
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17.09.2021 11:05 Ответить
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17.09.2021 11:06 Ответить
За то, что творится вокруг Чауса, однозначно должны ответить беспредельщики, организовавшие все это говнище. А сам-то Чаус за коррупцию ответит? А то народ ему уже сочувствовать начинает.
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17.09.2021 11:05 Ответить
що цікаво: очікую (але ніяк не дочекаюсь, вже другий тиждень) нових рейтингів партій та політиків... - і тільки для того, щоб впевнетись: ця брехня 73/43%зебілам, що називається, "заходить"...
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17.09.2021 11:10 Ответить
Та віддайте ви молдаванам цього чаВуса. Там же суд прийняв рішення шо були порушені його права. Верніть його, нехай там десь на шкурку банана наступить, чи невдало десь впаде... Та мало кудись зайде та чогось вип'є...
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17.09.2021 11:23 Ответить
Доведеться віддати Чауса молдаванам
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17.09.2021 11:29 Ответить
Давайте разделим " котлеты и мух"... Сначала приговор Чаусу за коррупцию и взятки в особо крупных размерах ( учитывая его судейский статус , считаю это отягчающим условием, срок должен быть максимальным, без права на амнистию с полной конфискацией имущества и посадкой лет на 15, плюс к этому побег от правосудия ( отягчающее). Так вот Чаусу суд и посадка без права на амнистию. А потому вернемся к нашим " баранам" ( котлетам), кто помог бежать из Украины ( уголовное дело), кто и как возвращал и что при этом нарушил.( хотя возвращение бежавших от правосудия преступников это обязанность соответствующих органов, методы могут обсуждаться, так что тут вопрос не однозначный)
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17.09.2021 12:31 Ответить
Це просто смішно
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17.09.2021 15:09 Ответить
 
 