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Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса, - адвокат

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса, - адвокат

Суд в Молдове принял решение об отказе в удовлетворении запроса украинской стороны на экстрадицию экс-судьи Николая Чауса, который в настоящее время находится в Украине и пребывает под домашним арестом.

"Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Чауса Александр Вишневый, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что еще не ознакомился с текстом решения. По словам адвоката, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения". "Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", - добавил он.

Также читайте: Антикоррупционый Суд продлил Чаусу домашний арест до 15 октября

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.

Автор: 

Молдова (1869) экстрадиция (565) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+18
ну что?.. возвращаем Чауса обратно в Молдову?

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16.09.2021 19:07
+18
ЗЕля, верни Чауса и положь, где взял !!!!
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16.09.2021 19:09
+12
Какая мотивация?а простая -Молдова ничего не забыла и продолжает бить зекрысу фейсом об тейбл
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16.09.2021 19:01
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Точно лампочку завернули бегая вокруг табуретки?
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16.09.2021 18:59 Ответить
Цирк без клоунів продовжує свою роботу.
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16.09.2021 19:04 Ответить
ЗЕля, верни Чауса и положь, где взял !!!!
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16.09.2021 19:09 Ответить
можна частинами.....
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17.09.2021 09:18 Ответить
анекдот будет, если Молдова потребует вернуть ей Чауса

а Петро Лексеич он такой барыга, организует через Майю нараз !
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16.09.2021 19:19 Ответить
Естьже еще тупорылые зепилы, которые верят Дубинэску
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16.09.2021 20:44 Ответить
а тепер все дуже цікаво виходить, він потрапив назад в Україну незаконно, відповідно його не можуть судити, наші то звичайно визнають його винним, а ЄСПЛ вкаже на порушення і незаконність вироку.
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16.09.2021 21:04 Ответить
Если вавкив в голове пей зеленку ешь бинты. Гражданин Украины не может пребывать на территории страны незаконно. Конституцию почитай.
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17.09.2021 01:33 Ответить
А ты в курсе , что эти анекдоты про молдаван появились во время приднестровского конфликта и были гибридным оружием кацапов?
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16.09.2021 19:28 Ответить
Ошибаешься, подобные анекдоты появились значительно раньше.
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16.09.2021 21:14 Ответить
Я хорошо помню в те годы всплеск таких анекдотов. Ни до этого, ни сейчас подобных анекдотов, по крайней мере в таких количествах, не было.
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16.09.2021 21:32 Ответить
коли ще після війни було багато ,,руминів расконвоірованих"..
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16.09.2021 22:36 Ответить
Знов цю Буратіну витягнули з скрині !!! Лялькова вистава триває !!)))
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16.09.2021 19:00 Ответить
ця "бджола Майя" таки кусюча
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16.09.2021 19:22 Ответить
Толже правильно! Верните на место, а потом делайте запросы.
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16.09.2021 19:00 Ответить
там проста мотивація: допоки готувалось рішення суду - Чаус опинився в Україні "добровільно" Тобто, вже нема потреби його переміщати примусово
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16.09.2021 19:01 Ответить
Какая мотивация?а простая -Молдова ничего не забыла и продолжает бить зекрысу фейсом об тейбл
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16.09.2021 19:01 Ответить
смешно...в цирке работаешь?
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16.09.2021 19:07 Ответить
А ты в каком балагане работаешь,если в стиле ,тупейшего на земле, зебильного "юмора" пытаешься унизить дружественных Украине соседей с какой то табуреткой
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16.09.2021 19:12 Ответить
що цікаво, він за Воною інколи тут топить.... топить і топить...
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16.09.2021 20:14 Ответить
Не, в психушке лечится, но выдает себя за доктора
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16.09.2021 21:15 Ответить
Любители банды соевых мародеров похоже живут в какой то своей соевой реальности.
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17.09.2021 01:35 Ответить
Забрать у Чауса последние трусы!
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16.09.2021 19:05 Ответить
зекретин этим судом ,самим фактом его,признал уже,что оно зеля-х&йло,а то может кто до этого и не знал ,шо это про него
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16.09.2021 19:19 Ответить
Блажен, кто верует, убогий=)))
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16.09.2021 19:22 Ответить
А ты,тупоголовый,думаешь,что "зеля х&йло",на каждом столбе это просто так)и что зекрысе вагнеровцев простят тоже...так и быть ,напишем тебе на могиле:"он ждал,что зеля х&йло опять будет президентом")))
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16.09.2021 19:27 Ответить
ну что?.. возвращаем Чауса обратно в Молдову?

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16.09.2021 19:07 Ответить
исключительно в шлепках и трусах

невзирая ни на какие погоды !!!!
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16.09.2021 19:16 Ответить
Схоже, в Україні не той Чаус. 😉 Зєліні "орли" і тут облажалися! 😁
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16.09.2021 20:10 Ответить
Вот так поворот. И что, его теперь ночью, под покровом тьмы обратно выкрасть?
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16.09.2021 19:08 Ответить
"Невероятные приключения Чауса в Украине"

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16.09.2021 19:08 Ответить
Круто. І що далі?
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16.09.2021 19:15 Ответить
Далі буде крутіше!!!)))
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16.09.2021 19:17 Ответить
Зе!, що не знав, що справа екстрадиції Чауса в суді, тоб-то вони мають його повернути в Молдову? Чи буде вважатися, що він викрадений?
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16.09.2021 19:17 Ответить
Скорее всего второе
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16.09.2021 19:40 Ответить
буде вважатися, що його тут судять незаконно
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16.09.2021 21:06 Ответить
Блін, чи я дебілка, чи дійсно у нас приЗЕдент ЛОХ?
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16.09.2021 19:20 Ответить
одно из двух
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16.09.2021 19:25 Ответить
А вы тяготеете к первой части?
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16.09.2021 20:50 Ответить
Первое.
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17.09.2021 01:36 Ответить
Мотивація проста як тапок: "На території Молдови Чауса немає, тому ми на можемо надати дозвіл на його екстрадицію."
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16.09.2021 19:22 Ответить
100% судья просто умыл руки и закрыл дело по причине физического отсутствия Чауса на територии Молдовы.
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16.09.2021 19:56 Ответить
І суддя на 100% правий.
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16.09.2021 20:09 Ответить
Якщо там така мотивція то прав. А ви читали?
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16.09.2021 20:38 Ответить
Ні, не читав, тому що мотивації ще не має. Але це виходить з логічної точки зору. Як можна видати дозвіл на екстрадицію людини, якщо така людина в країні відсутня?
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16.09.2021 21:31 Ответить
Так шо чауса теперь надо взад поставить?)
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16.09.2021 19:32 Ответить
Или ввернуть взад, в одних трусах.
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16.09.2021 19:37 Ответить
Ну отказал так отказал. Наши тюрьмы не хуже молдовских
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16.09.2021 19:45 Ответить
В данном случае хуже. Расследование похищения никто не отменял. Да и в обосновательной части отказа как раз детали похищения и расписаны и расставлены по полкам. Когда и как все это даст о себе знать(а это произойдет обязательно) никто не знает. Лучше бы он там сидел, было бы проще для всех
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16.09.2021 20:25 Ответить
Це реакція на дії наших недоумків з ОПи.
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16.09.2021 20:00 Ответить
Молдовські судді порожняк не женуть. Якщо вже взяли бабло, то прийняли рішення. І адвокат молодець. Каже що рішення не читав. Це тому, що він його писав.
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16.09.2021 20:37 Ответить
Все як в анекдоті , як молдавани лампочку закручують. Чауса вже давно екстрадували . Не в курсі ?
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16.09.2021 20:41 Ответить
Треба Чауса делегувати у ВРП, як експерта по доброчесності та представника Президента по реформам суда...настраждався бідолага!
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16.09.2021 21:02 Ответить
тАки они придурки
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16.09.2021 22:31 Ответить
Адекватна реакція на дії незграб, що відморозилися
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17.09.2021 09:51 Ответить
 
 