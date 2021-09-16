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Суд у Молдові відмовив в екстрадиції Чауса, - адвокат

Суд у Молдові відмовив в екстрадиції Чауса, - адвокат

Суд у Молдові ухвалив рішення про відмову в задоволенні запиту української сторони на екстрадицію екссудді Миколи Чауса, який нині перебуває в Україні під домашнім арештом.

"Суд у Молдові ухвалив рішення про відмову в екстрадиції", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Чауса Олександр Вишневий, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення. За словами адвоката, рішення суду було "несподіваним і для захисту, і для обвинувачення". "Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення", - додав він.

Також читайте: Антикорупційний суд продовжив Чаусу домашній арешт до 15 жовтня

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

Молдова (2066) екстрадиція (433) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+18
ну что?.. возвращаем Чауса обратно в Молдову?

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16.09.2021 19:07
+18
ЗЕля, верни Чауса и положь, где взял !!!!
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16.09.2021 19:09
+12
Какая мотивация?а простая -Молдова ничего не забыла и продолжает бить зекрысу фейсом об тейбл
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16.09.2021 19:01
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Точно лампочку завернули бегая вокруг табуретки?
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16.09.2021 18:59 Відповісти
Цирк без клоунів продовжує свою роботу.
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16.09.2021 19:04 Відповісти
ЗЕля, верни Чауса и положь, где взял !!!!
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16.09.2021 19:09 Відповісти
можна частинами.....
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17.09.2021 09:18 Відповісти
анекдот будет, если Молдова потребует вернуть ей Чауса

а Петро Лексеич он такой барыга, организует через Майю нараз !
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16.09.2021 19:19 Відповісти
Естьже еще тупорылые зепилы, которые верят Дубинэску
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16.09.2021 20:44 Відповісти
а тепер все дуже цікаво виходить, він потрапив назад в Україну незаконно, відповідно його не можуть судити, наші то звичайно визнають його винним, а ЄСПЛ вкаже на порушення і незаконність вироку.
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16.09.2021 21:04 Відповісти
Если вавкив в голове пей зеленку ешь бинты. Гражданин Украины не может пребывать на территории страны незаконно. Конституцию почитай.
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17.09.2021 01:33 Відповісти
А ты в курсе , что эти анекдоты про молдаван появились во время приднестровского конфликта и были гибридным оружием кацапов?
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16.09.2021 19:28 Відповісти
Ошибаешься, подобные анекдоты появились значительно раньше.
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16.09.2021 21:14 Відповісти
Я хорошо помню в те годы всплеск таких анекдотов. Ни до этого, ни сейчас подобных анекдотов, по крайней мере в таких количествах, не было.
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16.09.2021 21:32 Відповісти
коли ще після війни було багато ,,руминів расконвоірованих"..
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16.09.2021 22:36 Відповісти
Знов цю Буратіну витягнули з скрині !!! Лялькова вистава триває !!)))
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16.09.2021 19:00 Відповісти
ця "бджола Майя" таки кусюча
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16.09.2021 19:22 Відповісти
Толже правильно! Верните на место, а потом делайте запросы.
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16.09.2021 19:00 Відповісти
там проста мотивація: допоки готувалось рішення суду - Чаус опинився в Україні "добровільно" Тобто, вже нема потреби його переміщати примусово
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16.09.2021 19:01 Відповісти
Какая мотивация?а простая -Молдова ничего не забыла и продолжает бить зекрысу фейсом об тейбл
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16.09.2021 19:01 Відповісти
смешно...в цирке работаешь?
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16.09.2021 19:07 Відповісти
А ты в каком балагане работаешь,если в стиле ,тупейшего на земле, зебильного "юмора" пытаешься унизить дружественных Украине соседей с какой то табуреткой
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16.09.2021 19:12 Відповісти
що цікаво, він за Воною інколи тут топить.... топить і топить...
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16.09.2021 20:14 Відповісти
Не, в психушке лечится, но выдает себя за доктора
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16.09.2021 21:15 Відповісти
Любители банды соевых мародеров похоже живут в какой то своей соевой реальности.
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17.09.2021 01:35 Відповісти
Забрать у Чауса последние трусы!
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16.09.2021 19:05 Відповісти
зекретин этим судом ,самим фактом его,признал уже,что оно зеля-х&йло,а то может кто до этого и не знал ,шо это про него
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16.09.2021 19:19 Відповісти
Блажен, кто верует, убогий=)))
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16.09.2021 19:22 Відповісти
А ты,тупоголовый,думаешь,что "зеля х&йло",на каждом столбе это просто так)и что зекрысе вагнеровцев простят тоже...так и быть ,напишем тебе на могиле:"он ждал,что зеля х&йло опять будет президентом")))
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16.09.2021 19:27 Відповісти
ну что?.. возвращаем Чауса обратно в Молдову?

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16.09.2021 19:07 Відповісти
исключительно в шлепках и трусах

невзирая ни на какие погоды !!!!
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16.09.2021 19:16 Відповісти
Схоже, в Україні не той Чаус. 😉 Зєліні "орли" і тут облажалися! 😁
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16.09.2021 20:10 Відповісти
Вот так поворот. И что, его теперь ночью, под покровом тьмы обратно выкрасть?
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16.09.2021 19:08 Відповісти
"Невероятные приключения Чауса в Украине"

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16.09.2021 19:08 Відповісти
Круто. І що далі?
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16.09.2021 19:15 Відповісти
Далі буде крутіше!!!)))
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16.09.2021 19:17 Відповісти
Зе!, що не знав, що справа екстрадиції Чауса в суді, тоб-то вони мають його повернути в Молдову? Чи буде вважатися, що він викрадений?
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16.09.2021 19:17 Відповісти
Скорее всего второе
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16.09.2021 19:40 Відповісти
буде вважатися, що його тут судять незаконно
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16.09.2021 21:06 Відповісти
Блін, чи я дебілка, чи дійсно у нас приЗЕдент ЛОХ?
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16.09.2021 19:20 Відповісти
одно из двух
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16.09.2021 19:25 Відповісти
А вы тяготеете к первой части?
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16.09.2021 20:50 Відповісти
Первое.
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17.09.2021 01:36 Відповісти
Мотивація проста як тапок: "На території Молдови Чауса немає, тому ми на можемо надати дозвіл на його екстрадицію."
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16.09.2021 19:22 Відповісти
100% судья просто умыл руки и закрыл дело по причине физического отсутствия Чауса на територии Молдовы.
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16.09.2021 19:56 Відповісти
І суддя на 100% правий.
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16.09.2021 20:09 Відповісти
Якщо там така мотивція то прав. А ви читали?
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16.09.2021 20:38 Відповісти
Ні, не читав, тому що мотивації ще не має. Але це виходить з логічної точки зору. Як можна видати дозвіл на екстрадицію людини, якщо така людина в країні відсутня?
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16.09.2021 21:31 Відповісти
Так шо чауса теперь надо взад поставить?)
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16.09.2021 19:32 Відповісти
Или ввернуть взад, в одних трусах.
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16.09.2021 19:37 Відповісти
Ну отказал так отказал. Наши тюрьмы не хуже молдовских
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16.09.2021 19:45 Відповісти
В данном случае хуже. Расследование похищения никто не отменял. Да и в обосновательной части отказа как раз детали похищения и расписаны и расставлены по полкам. Когда и как все это даст о себе знать(а это произойдет обязательно) никто не знает. Лучше бы он там сидел, было бы проще для всех
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16.09.2021 20:25 Відповісти
Це реакція на дії наших недоумків з ОПи.
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16.09.2021 20:00 Відповісти
Молдовські судді порожняк не женуть. Якщо вже взяли бабло, то прийняли рішення. І адвокат молодець. Каже що рішення не читав. Це тому, що він його писав.
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16.09.2021 20:37 Відповісти
Все як в анекдоті , як молдавани лампочку закручують. Чауса вже давно екстрадували . Не в курсі ?
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16.09.2021 20:41 Відповісти
Треба Чауса делегувати у ВРП, як експерта по доброчесності та представника Президента по реформам суда...настраждався бідолага!
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16.09.2021 21:02 Відповісти
тАки они придурки
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16.09.2021 22:31 Відповісти
Адекватна реакція на дії незграб, що відморозилися
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17.09.2021 09:51 Відповісти
 
 