Саакашвили заявил, что в знак протеста прекращает любое лечение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что перестает лечиться в военном госпитале в Гори. Это решение он мотивировал протестом против "дисциплинарных мер", которые, по его словам, применили к нему.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Фейсбук.
"Сегодня утром обнародован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Минюст за грубые нарушения моих прав.
Приблизительно через 6 часов после этого объявления в мою камеру зашли двое сотрудников 18-го учреждения, я узнал в них тех, кто меня пытал. Они сообщили мне, что поскольку я испортил аппарат давления, когда пытался защитить себя, когда они угрожали провести медицинские манипуляции против моей воли, департамент решил применить ко мне дисциплинарные меры, включая ограничения посещений и ограничения на просмотр телевизора.
После этого моя мать, которая имела все разрешения на то, чтобы войти и навестить меня, провела на улице около 4 часов и была отправлена обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около 1 часа, пока не вмешалась администрация больницы", – написал он.
Саакашвили отметил, что это ответ на отчет госинспектора, а именно месть.
"Поэтому я прекращу все лечение и не остановлю этот протест, пока они не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей ко мне!" – подчеркнул Саакашвили.
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я бросил мыться....и начал кушать
Ясько щось мовчить. Може вже вийшла на роботу?
В мене таке враження, що грузинам набридне цей поц і вони викинуть його назад в Україну.
П.С. Михо, Бог не теля - бачить звідтіля!
Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора."
Джерело: https://censor.net/ua/n3303953
Буянив, коли хотіли поміряти тиск, зламав апарат для вимірювання тиску.
Тепер волає про "катування".
Деградант.
Пригоди політичного трупа.
Дальше. Период политической активности Михо под названием 'барыга" давно позади. Да, дали ему должность, чтобы помогал реформировать Украину. А он шастает по ахметовским помойкам и толкает речи в защиту интересов олигарха Ахметова. Не сейчас, конечно, до того, как попался в Грузию. Поищи в Ютубе, если не в теме.