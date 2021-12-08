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Новини Політика України
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Грузія (937) Саакашвілі Міхеіл (1793) лікування (432)

Саакашвілі заявив, що на знак протесту припиняє будь-яке лікування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що припиняє лікуватися у військовому шпиталі в Горі. Це рішення він мотивував протестом проти "дисциплінарних заходів", які, за його словами, застосували до нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це з'явилося на сторінці Саакашвілі у фейсбуці.

"Сьогодні вранці був оприлюднений звіт державного інспектора, який оштрафував Мін'юст за грубі порушення моїх прав. 

Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував. Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора.

Після цього моя мати, яка мала всі дозволи на те, щоб увійти і відвідати мене, провела на вулиці близько 4 годин і була відправлена ​​назад у Тбілісі. Крім того, мені не дозволяли відвідувати мого особистого лікаря близько 1 години, доки не втрутилася адміністрація лікарні", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що це є відповіддю на звіт держінспектора, а саме помста.

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"Тому я припиню все лікування і не зупиню цей протест, доки вони не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять нормальний допуск відвідувачів до мене!" - наголосив Саакашвілі.

Саакашвілі заявив, що на знак протесту припиняє будь-яке лікування 01
Саакашвілі заявив, що на знак протесту припиняє будь-яке лікування 02

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Топ коментарі
+13
А еще телевизор не дают смотреть. Изверги.
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08.12.2021 09:36
+11
Та якось "насрать"!!! Хай "протестує"! Не хоче медикаментозним шляхом лікуваться від наркотичної залежності - хай організм сам природним шляхом перенастроюється до життя без кокаїнового "допінгу" А "ласти склеїть" - всі лише перехрестяться і полегшено зітхнуть - "Одною "морокою" менше стало!"
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08.12.2021 09:26
+11
"Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував.
Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303953

Буянив, коли хотіли поміряти тиск, зламав апарат для вимірювання тиску.
Тепер волає про "катування".
Деградант.
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08.12.2021 09:32
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Баламут.
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08.12.2021 09:17 Відповісти
"Во глубине Сибирских руд храните гордое молчанье..."
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08.12.2021 09:19 Відповісти
Свою газету...люблю я слушать!
я бросил мыться....и начал кушать
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08.12.2021 09:51 Відповісти
Діло хазяєче, можна і какати відмовитися.
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08.12.2021 09:21 Відповісти
Значит, выздоровел, ****.
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08.12.2021 09:22 Відповісти
Ну и хай подыхает. Это его выбор.
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08.12.2021 09:23 Відповісти
Забули про Мишка. Треба нагадувати час від часу.
Ясько щось мовчить. Може вже вийшла на роботу?
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08.12.2021 09:23 Відповісти
Скандаліст.
В мене таке враження, що грузинам набридне цей поц і вони викинуть його назад в Україну.
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08.12.2021 09:25 Відповісти
Та якось "насрать"!!! Хай "протестує"! Не хоче медикаментозним шляхом лікуваться від наркотичної залежності - хай організм сам природним шляхом перенастроюється до життя без кокаїнового "допінгу" А "ласти склеїть" - всі лише перехрестяться і полегшено зітхнуть - "Одною "морокою" менше стало!"
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08.12.2021 09:26 Відповісти
бычара... нет слов
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08.12.2021 09:27 Відповісти
Так я не понял !? Порошенко, по мнению Михо, ещё барыга или уже нет !?
П.С. Михо, Бог не теля - бачить звідтіля!
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08.12.2021 09:29 Відповісти
Валяй. Простые решения сложных проблем до цугундера доведут
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08.12.2021 09:30 Відповісти
Кому не пох?
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08.12.2021 09:30 Відповісти
"Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував.
Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303953

Буянив, коли хотіли поміряти тиск, зламав апарат для вимірювання тиску.
Тепер волає про "катування".
Деградант.
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08.12.2021 09:32 Відповісти
А еще телевизор не дают смотреть. Изверги.
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08.12.2021 09:36 Відповісти
Книжки нехай читає лектор всесвітнього масштабу.
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08.12.2021 09:37 Відповісти
не надо. пусть там сидит
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08.12.2021 09:44 Відповісти
Неееее, пусть дома остается, у нас своих идиотов хватает. Один только бубочка чего стоит.
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08.12.2021 09:51 Відповісти
Вони його судити збираються чи ні? Коли буде процес? Досить знущатися над людиною.
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08.12.2021 09:42 Відповісти
Це він над людством знущається.
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08.12.2021 10:37 Відповісти
Я вот совершенно не против ( скорее двумя руками "ЗА") что бы Саакашвили опять стал президентом Грузии. Но клоунада раздражает. Он незаконно пересек границу ( и только по этой причине законно задержан и ждет суда).. То он объявляет голодовку, то оповещают что он при смерти, то его лечат не в той больнице, то неправильно лечат ( хотят убить), то он отказывается от какого либо лечения.... В общем то понятно, Михо авантюрного склада товарищ, поехал " по приколу" в Грузию надеясь переломать этим результаты выборов. В итоге арест ( вполне логичный ) и неудача на выборах его полит силы. Теперь тюрьма, сут и реальный срок. Был ли готов к этому Михо, конечно же нет.. Ну какой из него "сиделец" , или " политический узник".. Поэтому он и пытается из всех сил используя все возможности оставаться в новостных СМИ, в надежде что хоть тушкой, хоть чучелком но ему удастся выбраться из той ситуации в которую он сам себя завел и уехать в Украину, ЕС или США, как минимум вернувшись к своей обычной, благополучной, беззаботной и обеспеченной жизни + еще и с политическим шлейфом " узника"( что добавит ему бравурного пиара). Ну а как там будет Бог его знает. По сути его спасет только одно, если за него впишется США, а вот на сколько интересен ей " сбитый летчик" вопрос риторический. Что до Украины то ее мнение Грузия будет выслушивать а делать все по своему, Украина на эту ситуацию повлиять не может тем более в такое сложное для себя время( нам еще только с Грузией осталось испортить отношения).Так что Михо сам... сам...как то...
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08.12.2021 09:45 Відповісти
Нет человека-нет проблемы для Гарибашвили, Путина и Коломойского.
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08.12.2021 09:48 Відповісти
У нього вентилятор заржавів.
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08.12.2021 09:48 Відповісти
Сказал Мишико и заплакал...
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08.12.2021 09:49 Відповісти
Звернули увагу,що окрім кловуна Зе,та хвойди Ясько,жодна країна, світова спільнота не коментує шоу Саакашвілі.?І тільки наші СМІ чомусь освітлюють "страждання"Міхо. і виглядає це кумедно, Ясько істерічно волає,при живій дружині, Зе щось намагається промукати між дозами, Саакашвілі не знає що вигадати ,щоб помітили що він ще існує. Такий собі міжсобойчик.
Пригоди політичного трупа.
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08.12.2021 09:54 Відповісти
Интересный чел Саакашвили. В Грузии борется с пророссийским олигархом Иванишвили, а в Украине помогает пророссийскому олигарху Ахметову бороться с избранным большинством Президентом.... В одной связке с Сакварелидзе. Наверное, потому что Грузию любит больше, чем Украину? Ну так пусть и сидит на родной/любимой грузинской земле! И нечего подлизываться и писать на украинском. Народ всё видит и всё понимает.
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08.12.2021 09:59 Відповісти
,,а в Украине помогает пророссийскому олигарху Ахметову бороться с избранным большинством Президентом,, --каким образом помогает? Мочит Порошенко на назначенную зеликом высокую зарплату на налоги украинцев? И это,прекращайте уже мастурбировать на проценты ,манипулируя определениями и называйте вещи своими именами--""большинство ПРОГОЛОСОВАВШИХ,,.
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08.12.2021 12:43 Відповісти
У нас в Украине 73% называется "БОЛЬШИНСТВОМ". А у вас?
Дальше. Период политической активности Михо под названием 'барыга" давно позади. Да, дали ему должность, чтобы помогал реформировать Украину. А он шастает по ахметовским помойкам и толкает речи в защиту интересов олигарха Ахметова. Не сейчас, конечно, до того, как попался в Грузию. Поищи в Ютубе, если не в теме.
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08.12.2021 13:39 Відповісти
И да. Такой нескромный вопрос. Ты, сидя за бугром, всерьез думаешь, что если бы на выборы пришло 100% населения Украины, то президентом стал бы Петя? 😂😂😂
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08.12.2021 13:41 Відповісти
михо, ты бы уже вздернулся и не морочил голову людям
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08.12.2021 10:01 Відповісти
Офис простых решение наконец должен опревдать свое название
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08.12.2021 12:45 Відповісти
Человек борется как может. Но результат в этой ситуации может быть только после его смерти. Это серьезная жертва ради своей старны.
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08.12.2021 10:20 Відповісти
Якщо він припинить прийом препаратів, то його мучитиме абстинентний синдром, як тоді, коли він бігав по дахах, зображаючи з себе Карлсона
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08.12.2021 10:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
якщо б криголам якимось чином прийшов до влади - 37 рік був би "дєтскім лєпєтом" щоб творили педрохунвейбіни...
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08.12.2021 10:34 Відповісти
З ліками зав'язав. А з наркотою?
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08.12.2021 10:37 Відповісти
Може дійсно Україні стане легче. Карлсон, давай, не зупиняйся, вперед до некрологу. Ця істота не розуміє, що він у тюрмі. Цікаво, а арештантів при його президентстві теж катували такої страшною карою як "обмеження перегляду телевізора", чи більш легкими - електричним струмом до полових органів, голками під нігті, побиттями та карцером без їжі? Цинік та тварина.
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08.12.2021 10:50 Відповісти
Сначала типа голодал, теперь типа не лечится.😀😀😀
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08.12.2021 12:22 Відповісти
Придуркулит не лечится
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08.12.2021 13:58 Відповісти
Цирк уехал, а клоуны остались...
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08.12.2021 15:33 Відповісти
 
 