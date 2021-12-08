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За "Большевик" внесено 1,4 млрд гривен

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

За

Победитель конкурса приватизации "Большевика" заплатил деньги, отметила представитель инвесторов Джелебова.

Консорциум инвесторов, победивший в аукционе по продаже Первого киевского машиностроительного завода (экс-"Большевик"), внес 1,4 млрд грн за приобретенный актив.

О внесении средств сообщила Ольга Джелебова.

По ее словам, команды приступают к изучению территории и разработке концепции будущего проекта.

"Концепция находится в стадии детальной проработки и требует значительного времени и различных компетенций. Объект большой, непростой и нуждается в глубоком детальном изучении. Наша задача – создать здесь открытое, комфортное, современно обустроенное пространство для работы, досуга и проживания неподалеку от центра города", – заявила представитель консорциума.

По ее словам, инвестор готов выполнять условия сделки, несмотря на сложную и постоянно меняющуюся ситуацию в Украине и в мире.

"Мы готовы полностью выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства и вкладываться в развитие проекта уже в ближайшее время, несмотря на непростую экономическую и политическую конъюнктуру в Украине и мире", – отметила Ольга Джелебова.

Как сообщалось, конкурс по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") состоялся 27 октября. Завод продан консорциуму инвесторов в составе компании UDP (Андрей Иванов) и "А Девелопмент (Алексей Баранов).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Змова пройшла... взяли за бесцінь. Учіться лохи.
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08.12.2021 10:39
+3
Ви бачили той смітник? А його же ще зносити доведеться частково. Реновація завжди обходиться дорожче ніж нове будівництво, це чудо що воно само по собі не впало до сих пір.

Цікаво чи за умовами угоди новий власник дасть можливість закінчити Шулявський шляхопровід.
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08.12.2021 11:07
+1
Иванов..Баранов...,,Братам " продали?
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08.12.2021 10:32
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Неужели производство восстанавливать будут? Новые рабочие места и все такое. И ЗП по $ 4000?
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08.12.2021 10:28 Ответить
Иванов..Баранов...,,Братам " продали?
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08.12.2021 10:32 Ответить
значит скоро будут выносить. возможно, по классике, в коробках с ксерокса.
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08.12.2021 10:33 Ответить
спасибо. уже в офшор кинули.шлите еще.
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08.12.2021 10:39 Ответить
Змова пройшла... взяли за бесцінь. Учіться лохи.
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08.12.2021 10:39 Ответить
Ви бачили той смітник? А його же ще зносити доведеться частково. Реновація завжди обходиться дорожче ніж нове будівництво, це чудо що воно само по собі не впало до сих пір.

Цікаво чи за умовами угоди новий власник дасть можливість закінчити Шулявський шляхопровід.
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08.12.2021 11:07 Ответить
зачекай трохи, там зараз одну будівлю Кличку впарять(бо нема іншого виходу щоб добудувати розвязку) міліонів так 500.
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08.12.2021 11:34 Ответить
Народное добро воруют, под лозунгом приватизации. такое уже было в 90х. Все тогдашние бандиты получили заводы и прочее.
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08.12.2021 10:59 Ответить
Шановний, яке добро? Ви бачили тей "завод"? Там пустка, просто пусті корпуса стоять зі сміттям всередині і побитими вікнами.
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08.12.2021 11:08 Ответить
яке нахер добро ? розвалини в центрі міста де можна хорори знімати. Давно мали той непотріб савецький знести
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08.12.2021 11:35 Ответить
теперь застроят картонными ылитными коробками, не впервой.
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08.12.2021 11:07 Ответить
лучше уж так, чем тот ужас, что там есть сейчас.
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08.12.2021 11:30 Ответить
вопрос в рыночной цене и свободном честном конкурсе.
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08.12.2021 11:34 Ответить
 
 