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Інвестор вніс гроші за "Більшовик"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Інвестор вніс гроші за

Переможець конкурсу приватизації "Більшовика" заплатив гроші, зазначила представниця інвесторів Джелебова.

Консорціум інвесторів, який переміг в аукціоні з продажу Першого київського машинобудівного заводу (екс-"Більшовик"), вніс 1,4 млрд грн за придбаний актив.

Про внесення коштів повідомила Ольга Джелебова.

За її словами, команди приступають до вивчення території та розробки концепції майбутнього проєкту.

"Концепція знаходиться в стадії детального опрацювання і вимагає значного часу та різних компетенцій. Об'єкт великий, непростий і потребує глибокого детального вивчення. Наше завдання – створити тут відкритий, комфортний, сучасно облаштований простір для роботи, дозвілля та проживання неподалік центру міста", – заявила представник консорціуму.

За її словами, інвестор готовий виконувати умови угоди, незважаючи на складну ситуацію, що постійно змінюється, в Україні та світі.

"Ми готові повністю виконати взяті на себе інвестиційні зобов'язання та вкладатись у розвиток проекту вже найближчим часом, незважаючи на непросту економічну та політичну кон'юнктуру в Україні та світі", – зазначила Ольга Джелебова.

Як повідомлялося, конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, екс-"Більшовик") відбувся 27 жовтня. Завод продано консорціуму інвесторів у складі компанії UDP (Андрій Іванов) та "А Девелопмент" (Олексій Баранов).
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Топ коментарі
+3
Змова пройшла... взяли за бесцінь. Учіться лохи.
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08.12.2021 10:39
+3
Ви бачили той смітник? А його же ще зносити доведеться частково. Реновація завжди обходиться дорожче ніж нове будівництво, це чудо що воно само по собі не впало до сих пір.

Цікаво чи за умовами угоди новий власник дасть можливість закінчити Шулявський шляхопровід.
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08.12.2021 11:07
+1
Иванов..Баранов...,,Братам " продали?
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08.12.2021 10:32
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Неужели производство восстанавливать будут? Новые рабочие места и все такое. И ЗП по $ 4000?
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08.12.2021 10:28 Відповісти
Иванов..Баранов...,,Братам " продали?
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08.12.2021 10:32 Відповісти
значит скоро будут выносить. возможно, по классике, в коробках с ксерокса.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
спасибо. уже в офшор кинули.шлите еще.
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08.12.2021 10:39 Відповісти
Змова пройшла... взяли за бесцінь. Учіться лохи.
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08.12.2021 10:39 Відповісти
Ви бачили той смітник? А його же ще зносити доведеться частково. Реновація завжди обходиться дорожче ніж нове будівництво, це чудо що воно само по собі не впало до сих пір.

Цікаво чи за умовами угоди новий власник дасть можливість закінчити Шулявський шляхопровід.
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08.12.2021 11:07 Відповісти
зачекай трохи, там зараз одну будівлю Кличку впарять(бо нема іншого виходу щоб добудувати розвязку) міліонів так 500.
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08.12.2021 11:34 Відповісти
Народное добро воруют, под лозунгом приватизации. такое уже было в 90х. Все тогдашние бандиты получили заводы и прочее.
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08.12.2021 10:59 Відповісти
Шановний, яке добро? Ви бачили тей "завод"? Там пустка, просто пусті корпуса стоять зі сміттям всередині і побитими вікнами.
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08.12.2021 11:08 Відповісти
яке нахер добро ? розвалини в центрі міста де можна хорори знімати. Давно мали той непотріб савецький знести
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08.12.2021 11:35 Відповісти
теперь застроят картонными ылитными коробками, не впервой.
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08.12.2021 11:07 Відповісти
лучше уж так, чем тот ужас, что там есть сейчас.
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08.12.2021 11:30 Відповісти
вопрос в рыночной цене и свободном честном конкурсе.
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08.12.2021 11:34 Відповісти
 
 