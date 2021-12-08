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С 9 декабря госслужащих без COVID-вакцинации отстранят от работы, - Ляшко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

С 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже в трех регионах вакцинированы одной COVID-дозой более 50% взрослого населения, - Ляшко. ВИДЕО

По словам Ляшко, получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен на работу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Вот статистика двух стран

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/

В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!

Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
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08.12.2021 11:29
+12
Кстати а сам Ляшко как, проколот? Справочку показывал? Не поддельная, точно?
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08.12.2021 11:12
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Правила форума Совет форумчан
Кстати а сам Ляшко как, проколот? Справочку показывал? Не поддельная, точно?
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08.12.2021 11:12 Ответить
Витаминами обколотый. Инфа сотка
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08.12.2021 11:48 Ответить
вылили шмурдяк написали все в реестр и все законно
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08.12.2021 12:11 Ответить
Депутатов отстранить
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08.12.2021 11:16 Ответить
Та ти шо !! Невже Камельчука відсторонять з Ради ????
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08.12.2021 11:17 Ответить
Там тіко 9гр в череп, й то не факт( упороте прокацапське лайно.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Ляшок решил вместо ковида бороться с украинцами
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08.12.2021 11:21 Ответить
" вакцинація від COVID-19 є обов'язковою "
так в Украине и Мире нету вакцин которые прошли клинические иследования и разрешены для обязательной вакцинации, есть только вакцины для 3 стадии клинических иследований и вакцинация ими только на добровольно
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08.12.2021 11:25 Ответить
Сами штуку дают. Как раз медсестре хватит за справку. Ляшко иди в жопу с обязательной вакцинацией не доработаными вакцинации. Почитай про астразенеку. Ес не сделала обязательной вакцинации. Против ОМОНА вообще нет вакцины. Дебилы п...
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08.12.2021 11:26 Ответить
Вот статистика двух стран

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/

В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!

Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
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08.12.2021 11:29 Ответить
Бидон сказал , что - нет !
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08.12.2021 11:37 Ответить
Ти мабуть трошки тупенький, якщо думаєш, що в Афганістані ведеться хоч якась статистика.
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08.12.2021 13:40 Ответить
А як же депутати, хто ж залишиться закони приймати.
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08.12.2021 11:31 Ответить
Айдин Кескинер, президент Clinical Research of West Florida, исследовательской компании из Тампа-Бэй, которая также является подрядчиком Pfizer.
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas

«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
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08.12.2021 12:07 Ответить
Від вакцини вже рука відвалюється? Ахаха)) шо ще придумаєш, лапоть?)
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08.12.2021 12:26 Ответить
Вот это будет балаган, особенно в провинции, все остановится, все платежи не кому будет платить.
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08.12.2021 11:37 Ответить
Прям нагло заставляют. Так бы деньги лучше раздавали
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08.12.2021 11:46 Ответить
Посмотрим на тебя через 5 лет. Кто быстрей сдохнет. Правда тебя уже никто не вспомнит. Ты же упоротый обколотый со всех сторон.
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08.12.2021 12:07 Ответить
С маркетингом у них проблемы. Лучше бы сделали прививки платными.
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08.12.2021 14:39 Ответить
Да и так идет вакцинация. Не быстро, но все же. Если платно, то свиносабачьи боты орали бы про геноцид пенсионеров и как власть наживается на пандемии
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09.12.2021 06:54 Ответить
Через суди вже люди почали повертатись на роботу.
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08.12.2021 11:53 Ответить
Реально? В Україні? Подібне мені брат про США розповідав, за Україну не чув нічого подібного.
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08.12.2021 11:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_MPN6lRwdMc
вот Сумщина. суд постановил отменить приказ об отстранении невакцинированного учителя и вернуть его на работу. теперь бумажкой от ляшка можно смело подтираться, суды ее не примут за юридический документ, т.к. он противоречит конституции не имея на то оснований.
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08.12.2021 12:13 Ответить
Не знав про це. Дякую за інформацію. Це дуже гарна новина.
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08.12.2021 12:24 Ответить
Так а где решение суда о наказании нарушивших закон - занимающихся незаконными увольнениями?
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08.12.2021 12:32 Ответить
вопрос не по адресу.
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08.12.2021 12:51 Ответить
вопрос риторический. просто если не будет работать система наказания за незаконные решения - у власти будет сидеть тупое бычьё с соответствующим вектором движения...
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08.12.2021 15:58 Ответить
Это не то что не легитимно - это прямое нарушение КЗота и Конституции - а именно, права на труд.
Ллять, боритесь!
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08.12.2021 11:55 Ответить
В Україні давно поклали обрізаний прутень на власну Конституцію, а секта ковідних зомбі радіє цьому.
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08.12.2021 11:58 Ответить
Міністр Ляшко хоче вакцинувати від Ковіду дітей з 5-ти років
https://www.youtube.com/watch?v=CHXB9PH1DWs
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08.12.2021 12:03 Ответить
Хто тебе слухає? В Україні на ляшко давно хрін положили.
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08.12.2021 12:13 Ответить
Думаете власть может побороть ковид?
Они даже снег на дорогах и во дворах побороть не могут!
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08.12.2021 12:14 Ответить
Єдине що змогли побороти це здоровий глузд. Переможений однозначно
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08.12.2021 12:17 Ответить
У нас на роботі теж впиралися, але як сказали, що виженуть у простій без зарплати, одразу побігли в поліклініку. Так і закінчилось ковід-дісідєнство. ))
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08.12.2021 12:16 Ответить
Справа № 585/3294/21
https://www.facebook.com/kadrovik.ua/posts/4623710864411899
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08.12.2021 12:18 Ответить
Ху із ху? Ляшко, ковідні розкрадання
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
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08.12.2021 12:18 Ответить
Ляшко из ху
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08.12.2021 13:04 Ответить
это шобы вдруг не померли от Омикрона?! или какая причина таких действий?
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08.12.2021 12:32 Ответить
Кто он такой чтобы указывать Украинцам как беречь свое здоровье, лишать их работы??? СВОБОДА - неотъемлемое право человека. Мы не в СССР и не в фашистской Германии. На любой вопрос есть, как минимум два мнения. И никто не имеет права навязать ЧЕЛОВЕКУ мнение, которое противоречит его совести!!! Его надо судить за геноцид Украинского народа.
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08.12.2021 12:35 Ответить
Ляшко - людина Пінчука, який в свою чергу регулярно лиже дупу
Клаусу Швабу на Давоському форумі(World Economic Forum, ВЕФ)
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08.12.2021 12:59 Ответить
Германия завидует Польше. Новости из Польши.
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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08.12.2021 12:35 Ответить
За словами Ляшка, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. Джерело: https://censor.net/ua/n3303982

А что ,вакцинация это закон ?При чем здесь ухилення?
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08.12.2021 12:40 Ответить
Чому цей бандит Віктор Ляшко й досі не арештований? Горе-правоохоронці в долі?..
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08.12.2021 12:58 Ответить
Судячи по коментаріям 1000 померлих кожен день нікого нічому не навчила.
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08.12.2021 13:11 Ответить
МОЗ не хоче лікувати. В цьому причина. Є лазерна терапія, інформаційна терапія, біорезонансна терапія, рефлексотерапія, є питна вода з воднем (див. ГідриFortis) - але лікувати не хочуть!!! Йдуть за сценарієм прописаним десь з-за меж України. Вже померо 90 тисяч народу, але цього мало. Мабуть хочут вийти на мільйонні показники - просувають повний геноцид! Та й самого вірусу ковіду так ніде в світі і не виявили; мруть від хемічного запалення легенів...
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08.12.2021 13:18 Ответить
Боты работают, жаль что цензор совсем не цензор
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09.12.2021 06:57 Ответить
Супер . Давно пора . Ще нам не вистачало, щоб заразу розносили за наші податки . Аплодую стоячи.
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08.12.2021 13:35 Ответить
Чому ти радієш? Тому, що жменьки сволоти кладе на власну Конституцію? Ти за сегрегацію?
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08.12.2021 16:06 Ответить
Жменьки = жменька
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08.12.2021 16:07 Ответить
Життя від Бога , конституція від людей . Отже життя людини важливіше ніж будь яка конституція . Навіть якщо ця людина повністю тупа .
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08.12.2021 19:52 Ответить
Польща з 15го грудня запроваджує драконівські обмеження до антиваксерів .
Надіюсь , наша влада скопіює і все в нас буде ОК.
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08.12.2021 13:40 Ответить
Догоним и перегоним.
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08.12.2021 14:44 Ответить
"з 15 грудня тимчасово мають призупинити роботу усі дискотеки, нічні клуби й танц-холи"

Это сильно бы расстроило наши группы риска, т.е. пенсионеров.
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08.12.2021 15:52 Ответить
А може буде новий Майдан? Ти про це не думав?
В Україні більшість громадян України проти ковідного терору та тотальної вакцинації. Про це свідчать геть усі опитування. Нахера людям держава, яка кладе на власну Конституцію? Мені така держава точно не треба.
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08.12.2021 16:03 Ответить
Хоспаді! Шош ти так бідолашний бідкаєшся з цією ненависною тобі державою, аж смішно.

Який ще новий Майдан? Усі майбутні захисники вже підготувалися та вакцинувалися і лише диванний антивакс хоче зібрати Майдан із сцикунів, які бояться укольчиків. Умора з вас.
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08.12.2021 16:09 Ответить
Тебе смішно читати. Серед невакцинованих повно патріотів. І я зараз не про себе. Люди мають право вимагати від влади, щоб вона виконувала Конституцію. Конституція - це головний закон держави. Якщо не виконується Конституція, то це деградація та шлях до припинення існування держави.
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08.12.2021 16:31 Ответить
Боже, яка ж ти впорота.
Тобі про дотримання Конституції, а ти про якусь херню, мовляв, хтось боїться щеплення.
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08.12.2021 16:33 Ответить
Який же ти ворог! Як тебе Ненька носить та ще не вбила?
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08.12.2021 16:38 Ответить
Для тебе ворогом є той, хто вимагає дотримання Конституції України?
Ну, тоді лікувати тебе вже запізно.
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08.12.2021 16:41 Ответить
Жирно. Аж жир з монітора тече.

Дивись, як би тебе не було запізно лікувати.

Стахів - це ти шолє? Таке ж упороте та замотивовано-проплачене кремлем.
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08.12.2021 16:48 Ответить
Тітко, я не маю жодного відношення до Стахова. Ще кілька місяців тому... Я за нього навіть не чув.
Й справа не у персоналіях, а у тому, що понад 55% українців проти тотальної вакцинації.
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08.12.2021 17:04 Ответить
Атлічна! Проти так проти. Ніхто ж не примушує.

Але ти, дідько, ведеш антиукраїнську діяльність на сайті, а за це б'ють, больна.
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08.12.2021 17:26 Ответить
Обов'язок держави- захищати життя людини. Це з конституціі. Тому і проводиться щеплення, починаючи з бцж і тп. І при тому безкоштовно
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09.12.2021 07:09 Ответить
А ти хоча б читав конституцію?
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09.12.2021 07:05 Ответить
Невакцинованих на Майдан ніхто не впустить . Так що революція відміняється .
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08.12.2021 19:55 Ответить
Навіщо тут видалили мій коментар, який мав найбільшу кількість вподобайок?
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08.12.2021 15:59 Ответить
А шо там було? Я не встигла прочитати.

Чергова ненависть до України?
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08.12.2021 16:10 Ответить
Занадто товсто, спробуй тролити більш витончено.
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08.12.2021 16:35 Ответить
Теми ж модеруються і вороги видаляються. А ти думав, шо назбирав лайків від своєї ольгинської бригади і ти вже звєзда?
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08.12.2021 16:40 Ответить
Боже, що ти верзеш?
Яка бригада? Хіба що та, у якій понад 55 відсотків громадян України, які проти вакцинації. Подібні до тебе воюють з власним народом, а не з орками та ******.
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08.12.2021 16:45 Ответить
З власним народом та Батьківщиною воюєш ти, а я тобі заважаю це робити.
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08.12.2021 16:52 Ответить
Тітко, ти підтримуєш сегрегацію та ігнорування Конституції України, тож цілком зрозуміло, хто є ху.
І будь-які опитування показують, що більшість в Україні проти тотальної вакцинації, тож нарід на моїй стороні.
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08.12.2021 17:00 Ответить
Дядько! А ти розколюєш країну та закликаєш саботувати захист України. Робиш заклики до майдану антиваксів. Не хочеш робити вакцину - не роби, але не підбурюй «свій нарІд» до радикальних дій. Це у тебе не пройде.
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08.12.2021 17:21 Ответить
Тобі платять за вподобайки, а не за пости?
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09.12.2021 07:02 Ответить
Це ольгинський бот, який взагалі тут строчив з акаунту 404. Знайшли мабуть шпаринку у програмі та тролили, їх декілька було.
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09.12.2021 13:22 Ответить
/// пардон, если кому-то покажется что это не по теме...

Депутатам от "Слуги народа" уже увеличили зарплаты, точнее приплаты в конверте.

Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.
При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.
Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".
Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты (как не кощунственно это звучит). Этот факт уже стал поводом для неприкрытых высказываний, мол, "и нам тоже минималку подняли".
Напомним, что ранее многие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" как никому другому Банковая платит черным налом суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.
Недавно и народный депутат Антон Поляков за несколько дней до своей смерти рассказал что стал свидетелем того, как "слугам народа" раздавали в туалете конверты за голосование за закон об олигархах.
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08.12.2021 16:22 Ответить
 
 