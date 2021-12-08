С 9 декабря госслужащих без COVID-вакцинации отстранят от работы, - Ляшко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
С 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.
По словам Ляшко, получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен на работу.
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так в Украине и Мире нету вакцин которые прошли клинические иследования и разрешены для обязательной вакцинации, есть только вакцины для 3 стадии клинических иследований и вакцинация ими только на добровольно
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/
В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!
Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas
«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
вот Сумщина. суд постановил отменить приказ об отстранении невакцинированного учителя и вернуть его на работу. теперь бумажкой от ляшка можно смело подтираться, суды ее не примут за юридический документ, т.к. он противоречит конституции не имея на то оснований.
Ллять, боритесь!
https://www.youtube.com/watch?v=CHXB9PH1DWs
Они даже снег на дорогах и во дворах побороть не могут!
https://www.facebook.com/kadrovik.ua/posts/4623710864411899
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
Клаусу Швабу на Давоському форумі(World Economic Forum, ВЕФ)
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
А что ,вакцинация это закон ?При чем здесь ухилення?
Надіюсь , наша влада скопіює і все в нас буде ОК.
Это сильно бы расстроило наши группы риска, т.е. пенсионеров.
В Україні більшість громадян України проти ковідного терору та тотальної вакцинації. Про це свідчать геть усі опитування. Нахера людям держава, яка кладе на власну Конституцію? Мені така держава точно не треба.
Який ще новий Майдан? Усі майбутні захисники вже підготувалися та вакцинувалися і лише диванний антивакс хоче зібрати Майдан із сцикунів, які бояться укольчиків. Умора з вас.
Тобі про дотримання Конституції, а ти про якусь херню, мовляв, хтось боїться щеплення.
Ну, тоді лікувати тебе вже запізно.
Дивись, як би тебе не було запізно лікувати.
Стахів - це ти шолє? Таке ж упороте та замотивовано-проплачене кремлем.
Й справа не у персоналіях, а у тому, що понад 55% українців проти тотальної вакцинації.
Але ти, дідько, ведеш антиукраїнську діяльність на сайті, а за це б'ють, больна.
Чергова ненависть до України?
Яка бригада? Хіба що та, у якій понад 55 відсотків громадян України, які проти вакцинації. Подібні до тебе воюють з власним народом, а не з орками та ******.
І будь-які опитування показують, що більшість в Україні проти тотальної вакцинації, тож нарід на моїй стороні.
Депутатам от "Слуги народа" уже увеличили зарплаты, точнее приплаты в конверте.
Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.
При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.
Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".
Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты (как не кощунственно это звучит). Этот факт уже стал поводом для неприкрытых высказываний, мол, "и нам тоже минималку подняли".
Напомним, что ранее многие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" как никому другому Банковая платит черным налом суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.
Недавно и народный депутат Антон Поляков за несколько дней до своей смерти рассказал что стал свидетелем того, как "слугам народа" раздавали в туалете конверты за голосование за закон об олигархах.