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дороги (2498) Николаевская область (1871) Большая стройка (722)

Строительство курортной трассы Нечаянное - Очаков завершили в Николаевской области, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство курортной трассы Нечаянное - Очаков завершили в Николаевской области, - ОГА

Завершен ремонт 37 километров трассы Т-15-13 Нечаянное - Очаков. Дорога, ведущая к расположенным на Черном море курортам Николаевской области, была восстановлена по всей протяженности.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомним, что ремонт основного проезда в двух слоях асфальтобетона был завершен еще до начала этого курортного сезона. С тех пор водители уже имели возможность беспрепятственно добраться до Черноморского побережья комфортной дорогой. Однако в пределах села Каменка работники подрядных организаций ООО "Ростдорстрой" и ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Брест" продолжили финальные дорожные работы. Так дорожные работники установили автопавильоны, дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку", - говорится в сообщении.

Ремонт трассы в рамках президентской программы "Большая стройка" занял два года, отметили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского "Большая стройка" предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.

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Автор: Наталя Джума
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а потрібно було будувати укріплені морські батареї
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08.12.2021 11:10 Ответить
Вы лет на 80 опоздали. С батареями.
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08.12.2021 11:20 Ответить
Трассу Николаев - Очаков через Нечаянное еще лет 100 назад как построили . Как можно называть строительством ремонт. И тот был начат в марте 2019 года
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08.12.2021 11:41 Ответить
Толку в них - нуль.
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08.12.2021 11:23 Ответить
Под Очаковом сохранились капониры еще со времен русско-турецкой войны . Пушек только не осталось.
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08.12.2021 11:45 Ответить
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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08.12.2021 11:17 Ответить
не понял? про "отримонтированный" именно этот участок я на "цензоре" уже читал...этим летом?!!!
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08.12.2021 11:38 Ответить
....и еще не раз услышите.)
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08.12.2021 11:45 Ответить
12:20 05.08 2021
"Трасса Т-15-13, ведущая в курортный Очаков полностью отремонтирована и покрыта двумя слоями асфальтобетона по всей протяженности"
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08.12.2021 11:44 Ответить
https://www.google.pl/amp/s/amp.censor.net/ru/photo_news/3280989/veduschuyu_v_kurortnyyi_ochakov_trassu_polnostyu_otremontirovali_nikolaevskaya_oga_foto?espv=1
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08.12.2021 11:48 Ответить
Курортна траса ? Що це за диво таке "курортна траса" ?
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08.12.2021 12:28 Ответить
Оце так перемога - два роки мучали 37 км вузенької дороги.
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08.12.2021 12:44 Ответить
 
 