Строительство курортной трассы Нечаянное - Очаков завершили в Николаевской области, - ОГА

Завершен ремонт 37 километров трассы Т-15-13 Нечаянное - Очаков. Дорога, ведущая к расположенным на Черном море курортам Николаевской области, была восстановлена по всей протяженности.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Напомним, что ремонт основного проезда в двух слоях асфальтобетона был завершен еще до начала этого курортного сезона. С тех пор водители уже имели возможность беспрепятственно добраться до Черноморского побережья комфортной дорогой. Однако в пределах села Каменка работники подрядных организаций ООО "Ростдорстрой" и ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Брест" продолжили финальные дорожные работы. Так дорожные работники установили автопавильоны, дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку", - говорится в сообщении.

Ремонт трассы в рамках президентской программы "Большая стройка" занял два года, отметили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что программа Президента Зеленского "Большая стройка" предусматривает ремонт и реконструкцию 24 тыс. км автодорог до конца 2024 года. Обновить планируется как государственные трассы, так и местные дороги.

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