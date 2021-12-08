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дороги (1505) Миколаївська область (1828) Велике будівництво (718)

Будівництво курортної траси Нечаяне - Очаків завершили на Миколаївщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будівництво курортної траси Нечаяне - Очаків завершили на Миколаївщині, - ОДА

Завершено ремонт 37 кілометрів траси Т-15-13 Нечаяне-Очаків. Дорогу, що веде до розташованих на Чорному морі курортів Миколаївської області, було відновлено по всій протяжності.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, що ремонт основного проїзду у двох шарах асфальтобетону було завершено ще до початку цього курортного сезону. Відтоді водії вже мали змогу безперешкодно дістатись Чорноморського узбережжя комфортною дорогою. Проте в межах села Кам’янка працівники підрядних організацій ТОВ "Ростдорстрой" та ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест" продовжили фінальні дорожні роботи. Так дорожні працівники встановили автопавільйони, дорожні знаки та нанесли горизонтальну розмітку", - йдеться у повідомленні.

Ремонт траси в рамках президентської програми "Велике Будівництво" зайняв два роки, зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма Президента Зеленського "Велике будівництво" передбачає ремонт та реконструкцію 24 тис. км автодоріг до кінця 2024 року. Оновити планується як державні траси, так і місцеві дороги.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а потрібно було будувати укріплені морські батареї
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08.12.2021 11:10 Відповісти
Вы лет на 80 опоздали. С батареями.
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08.12.2021 11:20 Відповісти
Трассу Николаев - Очаков через Нечаянное еще лет 100 назад как построили . Как можно называть строительством ремонт. И тот был начат в марте 2019 года
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08.12.2021 11:41 Відповісти
Толку в них - нуль.
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08.12.2021 11:23 Відповісти
Под Очаковом сохранились капониры еще со времен русско-турецкой войны . Пушек только не осталось.
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08.12.2021 11:45 Відповісти
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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08.12.2021 11:17 Відповісти
не понял? про "отримонтированный" именно этот участок я на "цензоре" уже читал...этим летом?!!!
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08.12.2021 11:38 Відповісти
....и еще не раз услышите.)
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08.12.2021 11:45 Відповісти
12:20 05.08 2021
"Трасса Т-15-13, ведущая в курортный Очаков полностью отремонтирована и покрыта двумя слоями асфальтобетона по всей протяженности"
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08.12.2021 11:44 Відповісти
https://www.google.pl/amp/s/amp.censor.net/ru/photo_news/3280989/veduschuyu_v_kurortnyyi_ochakov_trassu_polnostyu_otremontirovali_nikolaevskaya_oga_foto?espv=1
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08.12.2021 11:48 Відповісти
Курортна траса ? Що це за диво таке "курортна траса" ?
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08.12.2021 12:28 Відповісти
Оце так перемога - два роки мучали 37 км вузенької дороги.
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08.12.2021 12:44 Відповісти
 
 