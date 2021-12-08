Будівництво курортної траси Нечаяне - Очаків завершили на Миколаївщині, - ОДА

Завершено ремонт 37 кілометрів траси Т-15-13 Нечаяне-Очаків. Дорогу, що веде до розташованих на Чорному морі курортів Миколаївської області, було відновлено по всій протяжності.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаємо, що ремонт основного проїзду у двох шарах асфальтобетону було завершено ще до початку цього курортного сезону. Відтоді водії вже мали змогу безперешкодно дістатись Чорноморського узбережжя комфортною дорогою. Проте в межах села Кам’янка працівники підрядних організацій ТОВ "Ростдорстрой" та ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест" продовжили фінальні дорожні роботи. Так дорожні працівники встановили автопавільйони, дорожні знаки та нанесли горизонтальну розмітку", - йдеться у повідомленні.

Ремонт траси в рамках президентської програми "Велике Будівництво" зайняв два роки, зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма Президента Зеленського "Велике будівництво" передбачає ремонт та реконструкцію 24 тис. км автодоріг до кінця 2024 року. Оновити планується як державні траси, так і місцеві дороги.

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