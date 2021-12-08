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Коломойский вышел из состава наблюдательного совета "1+1"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский вышел из состава наблюдательного совета

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО "ТРК "Студия 1+1".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа", такое решение регулятор принял на заседании 8 декабря.

Изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала "1+1" бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

В феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Однако контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойскому разрешили не платить более 4 млрд налога на прибыль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Всьо, теперь на алигарх.
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08.12.2021 14:00
+20
А из зе руку вытащил??
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08.12.2021 14:00
+12
"Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи:
Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко-медведчук (з часткою 33,33 %). "

Джерело: https://censor.net/ua/n3304039

Але Бєніни хвойди з різних партій, ЗМІ розганяють хай про медведчука, як бізнес-партнера Порошенка.
Без жодного факту-підтвердження.
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08.12.2021 14:08
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Всьо, теперь на алигарх.
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08.12.2021 14:00 Ответить
Ну й пишуть. На 4 раз зрозумів, що Бєні належить 75% акцій каналу. Нібито так?
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08.12.2021 14:06 Ответить
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08.12.2021 14:45 Ответить
ага - пролетарий
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08.12.2021 14:06 Ответить
Таки да

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08.12.2021 14:24 Ответить
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08.12.2021 14:44 Ответить
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08.12.2021 16:11 Ответить
А из зе руку вытащил??
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08.12.2021 14:00 Ответить
не может, зе руку не отпускает
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08.12.2021 14:03 Ответить
е.... нєє! тепер рука з ротяки виглядає!
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08.12.2021 14:04 Ответить
тобто по плече йому усе це, виходить!
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08.12.2021 14:05 Ответить
И шо? Не списывают миллиарды в его пользу?
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08.12.2021 14:02 Ответить
За только ноябрь месяц ОАСК (Волчий суд) разрешил Коломойскому не платить налог на прибыль в размере 4 млрд 280 миллионов гривен,но это ещё не все чудеса с "крёстным отцом" нынешней мафии,пардон власти,тот же ОАСК вынес ещё одно решение в пользу бедолаги Бени на ещё на 4 млрд 700 млн гривен ,волчий суд освободил Беню от обязанности платить штраф АМКУ на эту сумму. Вообще то с того времени как Беня сделал своего карманного шута президентом Украины ОАСК и другие суды вынесли в его пользу почти 300 судебных решений на сумму более 5,5 миллиардов долларов. Зеленский с лихвой окупился Коломойскому.
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08.12.2021 14:41 Ответить
Кручу-верчу, олигархом числиться не хочу... ))
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08.12.2021 14:02 Ответить
Беня також вже не олігарх. Чистим олігархом залишився Володя Гундос.
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08.12.2021 14:04 Ответить
"Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи:
Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко-медведчук (з часткою 33,33 %). "

Джерело: https://censor.net/ua/n3304039

Але Бєніни хвойди з різних партій, ЗМІ розганяють хай про медведчука, як бізнес-партнера Порошенка.
Без жодного факту-підтвердження.
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08.12.2021 14:08 Ответить
Плюси перетворились на канал медвечука.
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08.12.2021 14:08 Ответить
Бєня, нє ломайся, не рассказьівай нам майсьі ))
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08.12.2021 14:12 Ответить
кому он нафик нужен? бросил смотреть, когда каждый выпуск новостей начинался с больных детей.
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08.12.2021 14:24 Ответить
А чи не збирається бородата бабця линяти звідси?
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08.12.2021 14:24 Ответить
Пока будет его "буратино" президентом "папе Карло" никуда линять не надо,здесь ещё лохов полным полно для развода. Кстати только за один ноябрь наш самый "волчий" суд вынес в его пользу два решения на сумму почти 10 млрд гривен,это около 200 миллионов долларов. В какой ещё стране мира он может так разводить лохов? Даже папуасы его давно бы уже зажарили и съели на обед за меньшие фокусы а в Украине лохи до сих пор верят что его карманный шут это выбор "мудрого нарiда".
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08.12.2021 14:53 Ответить
Упс!!!З такими темпами завтра олігархів в Україні і з собаками не знайдеш.
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08.12.2021 14:26 Ответить
Не важно, владеет КАЛ омойский этим аналом, Г+Г, или не владеет, он как был аналом. так и останется.
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08.12.2021 14:26 Ответить
Бєня козломойський заплутує сліди...
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08.12.2021 14:29 Ответить
Зачем ему что то заплутувати? Его шут в президентском кресле. Да и городился весь этот огород с одной лишь целью,Порошенко. Вот кто самый страшный враг для них,ихней власти. Не Путин и не война а Порошенко. Именно он не даёт им лечь под Путина и ноги раскорячить,они ведь давно ему служат и Порох единственная помеха на их пути сдачи Украины. Уже третий год пошёл как они всячески пытаются избавиться от него,уничтожить его,почти 60 дел открывали и вновь готовят всё новые и новые пытаясь убить его психологически не давая ему ни минуты покоя. А он никак не гнётся и это их дико бесит. Вся репресивная машина оказавшаяся в руках этих мерзавцев работает против одного человека а сломать его не могут. Вот он настоящий,сильный духом президент а не это недоразумение вылезшее из кармана Коломойского.
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08.12.2021 15:10 Ответить
отож він тепер не "алигарх"
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08.12.2021 14:32 Ответить
а мосійчукскабееву з собою не забрав
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08.12.2021 14:34 Ответить
Все. Коломойский уже не олигарх. Успел. Можно вводить Закон в действие.
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08.12.2021 14:35 Ответить
Как все просто, как и все гениальное. Никто там не опоздал?
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08.12.2021 14:39 Ответить
Зато 10 лярдов зеля дал. Слуги ура!!!
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08.12.2021 14:57 Ответить
))))гетманцев про справу ФБР против Бени -мы своих не сдаём
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08.12.2021 15:24 Ответить
слєпой траст?
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08.12.2021 15:59 Ответить
это зальот...
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08.12.2021 16:08 Ответить
"Петляє" ****!
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08.12.2021 17:55 Ответить
 
 