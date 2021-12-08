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Новини Політика України
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Коломойський (1421) Нацрада_ТРМ (361) 1+1 (134)

Коломойський вийшов зі складу наглядової ради "1+1"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коломойський вийшов зі складу наглядової ради

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення переоформила п’ять ліцензій ТОВ "ТРК "Студія 1+1".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", таке рішення регулятор прийняв на засіданні 8 грудня.

Зміни стосувались виходу зі складу наглядової ради каналу "1+1" бенефіціарного власника Ігоря Коломойського.

У лютому 2021 року Нацрада перевірила канали групи "1+1" щодо наявності у структурі власності дружини Віктора Медведчука та не знайшла порушень. Регулятор отримав пояснення та документи щодо власності від компанії. Згідно із цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності "1+1" складає 24,51% і саме така частка належала Ігорю Суркісу.

Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи: Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко (з часткою 33,33 %).Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є істотною участю і не відображається у структурі власності.

Читайте: Коломойському дозволили не платити понад 4 млрд податку на прибуток

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Всьо, теперь на алигарх.
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08.12.2021 14:00
+20
А из зе руку вытащил??
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08.12.2021 14:00
+12
"Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи:
Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко-медведчук (з часткою 33,33 %). "

Джерело: https://censor.net/ua/n3304039

Але Бєніни хвойди з різних партій, ЗМІ розганяють хай про медведчука, як бізнес-партнера Порошенка.
Без жодного факту-підтвердження.
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08.12.2021 14:08
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Всьо, теперь на алигарх.
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08.12.2021 14:00 Відповісти
Ну й пишуть. На 4 раз зрозумів, що Бєні належить 75% акцій каналу. Нібито так?
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08.12.2021 14:06 Відповісти
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08.12.2021 14:45 Відповісти
ага - пролетарий
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08.12.2021 14:06 Відповісти
Таки да

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08.12.2021 14:24 Відповісти
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08.12.2021 14:44 Відповісти
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08.12.2021 16:11 Відповісти
А из зе руку вытащил??
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08.12.2021 14:00 Відповісти
не может, зе руку не отпускает
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08.12.2021 14:03 Відповісти
е.... нєє! тепер рука з ротяки виглядає!
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08.12.2021 14:04 Відповісти
тобто по плече йому усе це, виходить!
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08.12.2021 14:05 Відповісти
И шо? Не списывают миллиарды в его пользу?
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08.12.2021 14:02 Відповісти
За только ноябрь месяц ОАСК (Волчий суд) разрешил Коломойскому не платить налог на прибыль в размере 4 млрд 280 миллионов гривен,но это ещё не все чудеса с "крёстным отцом" нынешней мафии,пардон власти,тот же ОАСК вынес ещё одно решение в пользу бедолаги Бени на ещё на 4 млрд 700 млн гривен ,волчий суд освободил Беню от обязанности платить штраф АМКУ на эту сумму. Вообще то с того времени как Беня сделал своего карманного шута президентом Украины ОАСК и другие суды вынесли в его пользу почти 300 судебных решений на сумму более 5,5 миллиардов долларов. Зеленский с лихвой окупился Коломойскому.
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08.12.2021 14:41 Відповісти
Кручу-верчу, олигархом числиться не хочу... ))
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08.12.2021 14:02 Відповісти
Беня також вже не олігарх. Чистим олігархом залишився Володя Гундос.
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08.12.2021 14:04 Відповісти
"Однак контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи:
Ігор Суркіс (з часткою 33,34 %), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33 %) та Оксана Марченко-медведчук (з часткою 33,33 %). "

Джерело: https://censor.net/ua/n3304039

Але Бєніни хвойди з різних партій, ЗМІ розганяють хай про медведчука, як бізнес-партнера Порошенка.
Без жодного факту-підтвердження.
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08.12.2021 14:08 Відповісти
Плюси перетворились на канал медвечука.
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08.12.2021 14:08 Відповісти
Бєня, нє ломайся, не рассказьівай нам майсьі ))
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08.12.2021 14:12 Відповісти
кому он нафик нужен? бросил смотреть, когда каждый выпуск новостей начинался с больных детей.
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08.12.2021 14:24 Відповісти
А чи не збирається бородата бабця линяти звідси?
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08.12.2021 14:24 Відповісти
Пока будет его "буратино" президентом "папе Карло" никуда линять не надо,здесь ещё лохов полным полно для развода. Кстати только за один ноябрь наш самый "волчий" суд вынес в его пользу два решения на сумму почти 10 млрд гривен,это около 200 миллионов долларов. В какой ещё стране мира он может так разводить лохов? Даже папуасы его давно бы уже зажарили и съели на обед за меньшие фокусы а в Украине лохи до сих пор верят что его карманный шут это выбор "мудрого нарiда".
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08.12.2021 14:53 Відповісти
Упс!!!З такими темпами завтра олігархів в Україні і з собаками не знайдеш.
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08.12.2021 14:26 Відповісти
Не важно, владеет КАЛ омойский этим аналом, Г+Г, или не владеет, он как был аналом. так и останется.
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08.12.2021 14:26 Відповісти
Бєня козломойський заплутує сліди...
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08.12.2021 14:29 Відповісти
Зачем ему что то заплутувати? Его шут в президентском кресле. Да и городился весь этот огород с одной лишь целью,Порошенко. Вот кто самый страшный враг для них,ихней власти. Не Путин и не война а Порошенко. Именно он не даёт им лечь под Путина и ноги раскорячить,они ведь давно ему служат и Порох единственная помеха на их пути сдачи Украины. Уже третий год пошёл как они всячески пытаются избавиться от него,уничтожить его,почти 60 дел открывали и вновь готовят всё новые и новые пытаясь убить его психологически не давая ему ни минуты покоя. А он никак не гнётся и это их дико бесит. Вся репресивная машина оказавшаяся в руках этих мерзавцев работает против одного человека а сломать его не могут. Вот он настоящий,сильный духом президент а не это недоразумение вылезшее из кармана Коломойского.
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08.12.2021 15:10 Відповісти
отож він тепер не "алигарх"
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08.12.2021 14:32 Відповісти
а мосійчукскабееву з собою не забрав
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08.12.2021 14:34 Відповісти
Все. Коломойский уже не олигарх. Успел. Можно вводить Закон в действие.
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08.12.2021 14:35 Відповісти
Как все просто, как и все гениальное. Никто там не опоздал?
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08.12.2021 14:39 Відповісти
Зато 10 лярдов зеля дал. Слуги ура!!!
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08.12.2021 14:57 Відповісти
))))гетманцев про справу ФБР против Бени -мы своих не сдаём
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08.12.2021 15:24 Відповісти
слєпой траст?
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08.12.2021 15:59 Відповісти
это зальот...
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08.12.2021 16:08 Відповісти
"Петляє" ****!
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08.12.2021 17:55 Відповісти
 
 