Блинкен и Мишель обсудили российские войска на территории Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они указали, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.
Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они выразили обеспокоенность из-за наращивания Россией военных сил вблизи Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась в дипломатию, в том числе к полному выполнению минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", - рассказал он.
Прайс подчеркнул, что Блинкен и Мишель в ходе разговора договорились о необходимости "быстрых и серьезных" действий по России в случае "эскалации ее агрессии в Украине".
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_А, ну это же всё меняет!
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.