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Блинкен и Мишель обсудили российские войска на территории Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен и Мишель обсудили российские войска на территории Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они указали, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.

Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они выразили обеспокоенность из-за наращивания Россией военных сил вблизи Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась в дипломатию, в том числе к полному выполнению минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", - рассказал он.

Прайс подчеркнул, что Блинкен и Мишель в ходе разговора договорились о необходимости "быстрых и серьезных" действий по России в случае "эскалации ее агрессии в Украине".

Читайте также: Если оборонные возможности НАТО нужно будет укреплять из-за российской агрессии против Украины, то мы это сделаем, - Блинкен
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Зміни зовнішньої політики України протягом двох днів в одній картинці.
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08.12.2021 20:58 Ответить
А знаєте що? справді нас розвели як сліпих котенят, ніякого повномаштабного нападу справді ніхто не планував. От Бідон і Ботекс потихеньку домовились запустити газопровід
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08.12.2021 21:03 Ответить
як маленьких дітей
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08.12.2021 21:04 Ответить
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08.12.2021 21:05 Ответить
Одному Бубочці все пофіг...
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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08.12.2021 21:07 Ответить
"Вони висловили стурбованість через нарощування Росія військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію..."
_А, ну это же всё меняет!
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08.12.2021 21:09 Ответить
І тільки Зеленський зараз у качалці, його ці питання не цікавлять. Одразу видно що для нього Україна
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08.12.2021 21:20 Ответить
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:23 Ответить
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, під час якої вони вказали, що Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною. Значить Байден з капутіним не домовились ні про що,(або домовились про те,про що Україні і світові не будуть розказувати ) і Україні слід чекати рашистського наступу?
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08.12.2021 22:24 Ответить
 
 