Блінкен та Мішель обговорили російські війська біля України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, під час якої вони вказали, що Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною.
Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вони висловили стурбованість через нарощування Росія військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію і повернулася до дипломатії, у тому числі до повного виконання мінських домовленостей, які є найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі", - розказав він.
Прайс наголосив, що Блінкен і Мішель у ході розмови домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі "ескалації її агресії в Україні".
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Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
_А, ну это же всё меняет!
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.