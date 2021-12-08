УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12080 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 546 11
війна (56641) Держдепартамент США (1310) Росія (47279) Шарль Мішель (277) Блінкен (941)

Блінкен та Мішель обговорили російські війська біля України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен та Мішель обговорили російські війська біля України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, під час якої вони вказали, що Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною.

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони висловили стурбованість через нарощування Росія військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію і повернулася до дипломатії, у тому числі до повного виконання мінських домовленостей, які є найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі", - розказав він.

Прайс наголосив, що Блінкен і Мішель у ході розмови домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі "ескалації її агресії в Україні".

Читайте: Можливість застосування армії США для захисту України від РФ не розглядається, - Байден

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зміни зовнішньої політики України протягом двох днів в одній картинці.
показати весь коментар
08.12.2021 20:58 Відповісти
А знаєте що? справді нас розвели як сліпих котенят, ніякого повномаштабного нападу справді ніхто не планував. От Бідон і Ботекс потихеньку домовились запустити газопровід
показати весь коментар
08.12.2021 21:03 Відповісти
як маленьких дітей
показати весь коментар
08.12.2021 21:04 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 21:05 Відповісти
Одному Бубочці все пофіг...
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
показати весь коментар
08.12.2021 21:07 Відповісти
"Вони висловили стурбованість через нарощування Росія військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію..."
_А, ну это же всё меняет!
показати весь коментар
08.12.2021 21:09 Відповісти
І тільки Зеленський зараз у качалці, його ці питання не цікавлять. Одразу видно що для нього Україна
показати весь коментар
08.12.2021 21:20 Відповісти
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
показати весь коментар
08.12.2021 22:23 Відповісти
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою Євроради Шарлем Мішелем, під час якої вони вказали, що Росія має знизити напруженість на кордоні з Україною. Значить Байден з капутіним не домовились ні про що,(або домовились про те,про що Україні і світові не будуть розказувати ) і Україні слід чекати рашистського наступу?
показати весь коментар
08.12.2021 22:24 Відповісти
 
 