Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец. ФОТО

Сергей Максимец, которого на передовой называли Дядя Сережа, помогал военным с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме.

В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город.

Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.

Во время волонтерства Максимец был контужен и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.

Сергею Максимцу было 69 лет.

Помочь его родным можно, перечислив средства:

ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимец Кирилл Сергеевич (сын)

Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимец Людмила Юрьевна (жена)



