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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сергей Максимец, которого на передовой называли Дядя Сережа, помогал военным с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме.

Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец 01

В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город.

Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.

Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец 02

Во время волонтерства Максимец был контужен и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.

Сергею Максимцу было 69 лет.

Помочь его родным можно, перечислив средства:

ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимец Кирилл Сергеевич (сын)

Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимец Людмила Юрьевна (жена)

Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец 03
Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец 04
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Топ комментарии
+71
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08.12.2021 22:12
+62
Світла пам'ять !
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08.12.2021 22:14
+57
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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08.12.2021 22:21
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08.12.2021 22:12 Ответить
R.I.P.
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08.12.2021 22:14 Ответить
Світла пам'ять !
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08.12.2021 22:14 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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08.12.2021 22:21 Ответить
ключове СПРАВЖНІМ - ви праві ....- але маса ще цього не розуміе ....тому маемо те що маемо ...
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09.12.2021 09:57 Ответить
Вечная память хорошему человеку!
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08.12.2021 22:27 Ответить
Легенди , з життя не ідуть -
в серцях вони, в справах - ЖИВУТЬ !!!
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08.12.2021 22:34 Ответить
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08.12.2021 22:53 Ответить
Він був у розстрільних списках, але коли був Іловайськ, він їздив на той бік, вдаючи, що їде забирати речі з дому. А сам під цими речами вивозив наших військових, яких знаходив пораненими у соняшниках, або яких йому передавали місцеві жителі.
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08.12.2021 22:57 Ответить
Героям слава.. Схиляю голову..
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08.12.2021 23:02 Ответить
Спочивай з миром друже...
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08.12.2021 23:07 Ответить
Герої не вмирають
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08.12.2021 23:17 Ответить
Яка велика Людина пішла від нас. Світла пам'ять.🙏🌷🌷
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08.12.2021 23:43 Ответить
На одну справжню, прекрасну людину Україна збідніла. Світла пам'ять.
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09.12.2021 00:10 Ответить
...залишив Рід - е Син , надіюсь що і Внуки - Життя продовжуеться Україна Форевер !!!
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09.12.2021 09:59 Ответить
Вечная память
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09.12.2021 00:15 Ответить
Царство небесное, Сергею. Уходят те, у кого душа болит за страну и людей.
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09.12.2021 00:42 Ответить
Боляче і гірко.

Зараз важко хворіють і помирають ветерани, волонтери, військові.

Дуже сильний пережитий стрес, напруження, небезпека, коли організм був на межі можливостей, на жаль, даються взнаки через роки, коли, напевне, здавалося, що найстрашніше вже позаду.

Спочивайте з миром, пане Сергію.
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09.12.2021 01:08 Ответить
Царствие Небесное и светлая память настоящему Патриоту, Человеку, Герою!
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09.12.2021 06:33 Ответить
Дякую тобі чоловіче! Світла і вічна пам'ять. Саме такі люди героїчні, віддані не можуть жити по іншому.
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09.12.2021 07:52 Ответить
Найдостойніші серед нас чомусь йдуь рано від нас. Мабуть тому, що швидко згорають в турботах про інших. Вічна пам"ять герою! Земля пухом!
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09.12.2021 08:24 Ответить
Светлый человек, даже по фото чувствуется благородство и доброта "дяди Сергея". Наверное мог быть великим священником или психотерапевтом, такие люди на вес золота, но сердце у них не из металла на жаль .
Герої не вмирають!
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09.12.2021 08:38 Ответить
С.У.М.
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09.12.2021 08:53 Ответить
Дякуємо за все добре! Світла пам'ять та повага!
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09.12.2021 10:31 Ответить
Светлая Память...😥
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09.12.2021 11:30 Ответить
Спочивай з миром, Дядя Серьожа.....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін ...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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09.12.2021 11:36 Ответить
Фотка з діточками і "Дідом- Сірьожею" в іпостасі Св. Миколая це - і образ, це - і пророцтво, це-і настанова всім НАМ.
Царствіє Вам Небесне Герою, Добродію, Волонтере. Вічна Шана і пам'ять.
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09.12.2021 11:39 Ответить
 
 