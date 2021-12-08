Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець. ФОТО

Сергій Максимець, якого на передовій називали Дядя Серьожа, допомагав військовим з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Максимець багато років був далекобійником, працював на Чорнобильській АЕС. Після цього він осів у Донецьку і почав відливати церковні дзвони. Дзвони його роботи були встановлені у сотнях храмах в Україні та світі - в тому числі у дзвіниці храму Діви Марії у Віфлеємі.

Наприкінці травня 2014 року Максимця попередили, що він потрапив до "розстрільних списків" окупантів. Він був змушений разом із сім’єю облишити місто.

Сергій Максимець почав допомогати захисникам України. На своєму мікравтобусі він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених та допомагав евакуюватися цивільним.

Під час волонтерства Максимець зазнав контузій та частково втратив слух. В останні роки він переніс інфаркт та дві складні операції.

Сергію Максимцю було 69 років.

Допомогти його рідним можна, перерахувавши кошти:

ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимець Кирило Сергійович (син)

Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимець Людмила Юріївна (дружина)



