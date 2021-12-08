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Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сергій Максимець, якого на передовій називали Дядя Серьожа, допомагав військовим з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Максимець багато років був далекобійником, працював на Чорнобильській АЕС. Після цього він осів у Донецьку і почав відливати церковні дзвони. Дзвони його роботи були встановлені у сотнях храмах в Україні та світі - в тому числі у дзвіниці храму Діви Марії у Віфлеємі.

Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець 01

Наприкінці травня 2014 року Максимця попередили, що він потрапив до "розстрільних списків" окупантів. Він був змушений разом із сім’єю облишити місто.

Сергій Максимець почав допомогати захисникам України. На своєму мікравтобусі він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених та допомагав евакуюватися цивільним.

Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець 02

Під час волонтерства Максимець зазнав контузій та частково втратив слух. В останні роки він переніс інфаркт та дві складні операції.

Сергію Максимцю було 69 років.

Допомогти його рідним можна, перерахувавши кошти:

ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимець Кирило Сергійович (син)

Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимець Людмила Юріївна (дружина)

Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець 03
Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+71
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08.12.2021 22:12
+62
Світла пам'ять !
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08.12.2021 22:14
+57
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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08.12.2021 22:21
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08.12.2021 22:12 Відповісти
R.I.P.
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08.12.2021 22:14 Відповісти
Світла пам'ять !
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08.12.2021 22:14 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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08.12.2021 22:21 Відповісти
ключове СПРАВЖНІМ - ви праві ....- але маса ще цього не розуміе ....тому маемо те що маемо ...
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09.12.2021 09:57 Відповісти
Вечная память хорошему человеку!
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08.12.2021 22:27 Відповісти
Легенди , з життя не ідуть -
в серцях вони, в справах - ЖИВУТЬ !!!
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08.12.2021 22:34 Відповісти
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08.12.2021 22:53 Відповісти
Він був у розстрільних списках, але коли був Іловайськ, він їздив на той бік, вдаючи, що їде забирати речі з дому. А сам під цими речами вивозив наших військових, яких знаходив пораненими у соняшниках, або яких йому передавали місцеві жителі.
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08.12.2021 22:57 Відповісти
Героям слава.. Схиляю голову..
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08.12.2021 23:02 Відповісти
Спочивай з миром друже...
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08.12.2021 23:07 Відповісти
Герої не вмирають
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08.12.2021 23:17 Відповісти
Яка велика Людина пішла від нас. Світла пам'ять.🙏🌷🌷
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08.12.2021 23:43 Відповісти
На одну справжню, прекрасну людину Україна збідніла. Світла пам'ять.
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09.12.2021 00:10 Відповісти
...залишив Рід - е Син , надіюсь що і Внуки - Життя продовжуеться Україна Форевер !!!
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09.12.2021 09:59 Відповісти
Вечная память
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09.12.2021 00:15 Відповісти
Царство небесное, Сергею. Уходят те, у кого душа болит за страну и людей.
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09.12.2021 00:42 Відповісти
Боляче і гірко.

Зараз важко хворіють і помирають ветерани, волонтери, військові.

Дуже сильний пережитий стрес, напруження, небезпека, коли організм був на межі можливостей, на жаль, даються взнаки через роки, коли, напевне, здавалося, що найстрашніше вже позаду.

Спочивайте з миром, пане Сергію.
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09.12.2021 01:08 Відповісти
Царствие Небесное и светлая память настоящему Патриоту, Человеку, Герою!
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09.12.2021 06:33 Відповісти
Дякую тобі чоловіче! Світла і вічна пам'ять. Саме такі люди героїчні, віддані не можуть жити по іншому.
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09.12.2021 07:52 Відповісти
Найдостойніші серед нас чомусь йдуь рано від нас. Мабуть тому, що швидко згорають в турботах про інших. Вічна пам"ять герою! Земля пухом!
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09.12.2021 08:24 Відповісти
Светлый человек, даже по фото чувствуется благородство и доброта "дяди Сергея". Наверное мог быть великим священником или психотерапевтом, такие люди на вес золота, но сердце у них не из металла на жаль .
Герої не вмирають!
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09.12.2021 08:38 Відповісти
С.У.М.
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09.12.2021 08:53 Відповісти
Дякуємо за все добре! Світла пам'ять та повага!
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09.12.2021 10:31 Відповісти
Светлая Память...😥
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09.12.2021 11:30 Відповісти
Спочивай з миром, Дядя Серьожа.....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін ...
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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09.12.2021 11:36 Відповісти
Фотка з діточками і "Дідом- Сірьожею" в іпостасі Св. Миколая це - і образ, це - і пророцтво, це-і настанова всім НАМ.
Царствіє Вам Небесне Герою, Добродію, Волонтере. Вічна Шана і пам'ять.
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09.12.2021 11:39 Відповісти
 
 