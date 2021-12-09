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Украина троллит Россию: Жить рядом – это головная боль (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Курьезы

Украина потроллила Россию в официальном аккаунте в твиттере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный аккаунт Украины в социальной сети "Твиттер".

Типы головных болей: мигрень, гипертония, стресс, жизнь рядом с РФ, - подписанно изображение.

За сутки этот мем собрал более 80 тыс. ретвитов и более 300 тыс. лайков. Это значит, что его увидели как минимум 20 млн человек.

"И это не просто смешная картинка. Если почитать комментарии, то, кроме увлечённости, многие узнают новую информацию. "Стоп, так россияне у вас не только в Крыму, а и на Востоке?" "Погодите, так у вас война идет каждый день? Я думал, что после Крыма ничего не было". То есть одновременно имеем и просвещение, и продвижение украинских нарративов в мире", - пишет в фейсбуке Ярема Дух, один из основателей официального Твиттер-аккаунта Украины.

Он отметил, что сейчас аккаунт ведут "люди в правительстве", и он стоит Украине ноль гривен.

"И здесь можно поощрить правительство больше использовать эти "цифровые инструменты" для интересов Украины – ведь Интернет на временно оккупированные территории проникает в каждый город. Таким образом, можно очень эффективно популяризировать украинский контент", - добавил он.
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Топ комментарии
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08.12.2021 22:45
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08.12.2021 22:52
+47
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08.12.2021 22:49
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пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:31 Ответить
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08.12.2021 22:37 Ответить
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что валенкообразные очень часто скрывают тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 00:56 Ответить
А испанцы и португальцы цветами закидывали индейцев майя конечно, англичане в десна целовали индейцев апачи а северной америке, англичане и немцы сливались в экстазе объятий с африканцами и индусами... Это все было в одно время и это тогда было нормой (понятие нормы оно так себе...) в колониальных завоеваниях. Только вот в Америку негров как рабов везли до их гражданской войны, а в Тартарии (так правильно называть тогдашнюю конфедерацию Росии и восточных ханств)- работорговли как бы не было (крепостничество-это немного другое).
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09.12.2021 06:36 Ответить
Да, это историческое развитие мира. Но испанцы, португальцы, англичане сейчас не не говорят, что эти все колонии - это их страна скрепная.
Пусть московия тоже откажется от колоний, как это сделали они и окажется таким себе государством... Москва и радиус 300 км вокруг.
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09.12.2021 06:48 Ответить
Ну как только вся территория США будет отдана этническим индейцам, а все белые, латины и цветные уедут в места происхождения, можно будет поднять этот вопрос, но лучше не ворошить то, что давно быльем проросло.
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09.12.2021 06:57 Ответить
А что, Испания сейчас претендует на территории Южной Америки? Тупое необразованное лаптеногое
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09.12.2021 07:02 Ответить
Алексей Щелочковкацап иди домой водки нет
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09.12.2021 08:26 Ответить
ПНХ мразь мордовская
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09.12.2021 07:01 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.

Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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08.12.2021 22:52 Ответить
Все вірно, але "Прибалтика" - це лапотна назва, так само як "Белоруссия", "Молдавия" , та "на Украине". Правильно, країни Балтії.
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08.12.2021 23:10 Ответить
на рахунок країни Балтії - слушне зауваження, кацапське на замiсть в не помiтно...
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08.12.2021 23:39 Ответить
Саме так!
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09.12.2021 04:41 Ответить
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08.12.2021 22:31 Ответить
100% так и есть
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08.12.2021 22:37 Ответить
П'ята причина: мати осле презедентом України.
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08.12.2021 22:41 Ответить
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08.12.2021 22:43 Ответить
Кличко отдыхает...
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09.12.2021 06:05 Ответить
Та тут и Кива меркнет
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09.12.2021 08:21 Ответить
Як там казав один з президентів України... Маємо шо маємо...
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09.12.2021 08:33 Ответить
ВІн такий розумний, аж страшно!
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09.12.2021 07:25 Ответить
Так бачили ж очі шо купували...насолоджуємося.
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09.12.2021 08:31 Ответить
Це не найяскравіша із цитат "найвеличнішого членограя".
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09.12.2021 09:34 Ответить
а еще тошнота от "русского мира" и победобесия Запоребрика...
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08.12.2021 22:43 Ответить
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08.12.2021 22:43 Ответить
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08.12.2021 22:45 Ответить
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08.12.2021 22:48 Ответить
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08.12.2021 22:56 Ответить
особо внушаетЬ олЕмпийский ) рюзьге езыка твою мать...
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08.12.2021 23:11 Ответить
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08.12.2021 23:14 Ответить
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08.12.2021 23:35 Ответить
Цеж як в одному реченні чотири взаємовиключення? "Образованные, честные, русские, патриоты". Таким викрутасам потрыбно ще ы ВаЗелыну повчитися.
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09.12.2021 09:37 Ответить
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08.12.2021 22:49 Ответить
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08.12.2021 22:50 Ответить
Я бы еще дописал.
"россия,гиморой планеты Земля"
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08.12.2021 22:51 Ответить
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08.12.2021 22:52 Ответить
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08.12.2021 22:54 Ответить
Степан Андреевич Бандера, «Третья мировая война и освободительное движение», журнал «Сурма», Германия, 1950 год:
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08.12.2021 22:54 Ответить
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08.12.2021 23:00 Ответить
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08.12.2021 23:01 Ответить
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08.12.2021 23:05 Ответить
...освободя за Уралом опєратівний простор для кітайской народной арміі

Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.

путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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09.12.2021 00:10 Ответить
мне попахивает 95тиквартальщиной (мож просто старая)- рядом с рашистами жить головная боль?
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08.12.2021 23:07 Ответить
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08.12.2021 23:08 Ответить
Таке треба підписувати "Підслухано в голові Зе"
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09.12.2021 09:40 Ответить
Ти хто такий?
-Я, дед мороз!
-Йди до бiса москаль.Менi потрiбен Санта Клаус
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08.12.2021 23:33 Ответить
Дєд Мароз щепився ;Спутніком-5; і в результаті не пережив пандемію.
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08.12.2021 23:44 Ответить
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08.12.2021 23:51 Ответить
путинизм головного мозга
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09.12.2021 01:59 Ответить
автору картинки - повага, але давайте перевіримо, за який час дєрьмак звільнить його з роботи?
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08.12.2021 23:58 Ответить
Скоро на сцену вылезет затычка для всех дыр- Захерова и прочавкает что-то невразумительное в ответ
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09.12.2021 02:56 Ответить
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09.12.2021 08:20 Ответить
 
 