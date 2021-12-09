Украина троллит Россию: Жить рядом – это головная боль (обновлено). ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Курьезы
Украина потроллила Россию в официальном аккаунте в твиттере.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный аккаунт Украины в социальной сети "Твиттер".
Типы головных болей: мигрень, гипертония, стресс, жизнь рядом с РФ, - подписанно изображение.
December 7, 2021
За сутки этот мем собрал более 80 тыс. ретвитов и более 300 тыс. лайков. Это значит, что его увидели как минимум 20 млн человек.
"И это не просто смешная картинка. Если почитать комментарии, то, кроме увлечённости, многие узнают новую информацию. "Стоп, так россияне у вас не только в Крыму, а и на Востоке?" "Погодите, так у вас война идет каждый день? Я думал, что после Крыма ничего не было". То есть одновременно имеем и просвещение, и продвижение украинских нарративов в мире", - пишет в фейсбуке Ярема Дух, один из основателей официального Твиттер-аккаунта Украины.
Он отметил, что сейчас аккаунт ведут "люди в правительстве", и он стоит Украине ноль гривен.
"И здесь можно поощрить правительство больше использовать эти "цифровые инструменты" для интересов Украины – ведь Интернет на временно оккупированные территории проникает в каждый город. Таким образом, можно очень эффективно популяризировать украинский контент", - добавил он.
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пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
Пусть московия тоже откажется от колоний, как это сделали они и окажется таким себе государством... Москва и радиус 300 км вокруг.
Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
"россия,гиморой планеты Земля"
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
-Я, дед мороз!
-Йди до бiса москаль.Менi потрiбен Санта Клаус