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Україна тролить Росію: Жити поруч - це головний біль (оновлено). ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Курйози

Україна потролила Росію в офіційному акаунті у твітері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний акаунт України у соціальній мережі "Твітер".

Типи головного болю: мігрень, гіпертонія, стрес, життя поруч із РФ, - підписане зображення.

За добу цей мем зібрав понад 80 тис. ретвітів та понад 300 тис. лайків. Це значить, що його побачили щонаймене 20 млн людей.

"І це не просто смішна картинка. Якщо почитати коментарі, то, окрім захопленості, багато людей дізнаються нову інформацію. "Стоп, то росіяни у вас не лише в Криму, а і на Сході?" "Чекайте, то у вас війна йде кожного дня? Я думав, що після Криму нічого не було". Тобто одночасно маємо і просвітництво, і просування українських наративів у світі", - пише у фейсбуці Ярема Дух, один із засновників офіційного Твітер-акаунту України.

Він зазначив, що зараз акаунт ведуть "люди в уряді", і він коштує Україні нуль гривень.

"І тут можна заохотити уряд більше використовувати ці "цифрові інструменти" для інтересів України – адже Інтернет на тимчасово окуповані території проникає в кожне місто. Таким чином можна дуже ефективно популяризувати український контент", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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08.12.2021 22:45
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08.12.2021 22:52
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08.12.2021 22:49
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пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
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08.12.2021 22:31 Відповісти
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08.12.2021 22:37 Відповісти
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что валенкообразные очень часто скрывают тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 00:56 Відповісти
А испанцы и португальцы цветами закидывали индейцев майя конечно, англичане в десна целовали индейцев апачи а северной америке, англичане и немцы сливались в экстазе объятий с африканцами и индусами... Это все было в одно время и это тогда было нормой (понятие нормы оно так себе...) в колониальных завоеваниях. Только вот в Америку негров как рабов везли до их гражданской войны, а в Тартарии (так правильно называть тогдашнюю конфедерацию Росии и восточных ханств)- работорговли как бы не было (крепостничество-это немного другое).
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09.12.2021 06:36 Відповісти
Да, это историческое развитие мира. Но испанцы, португальцы, англичане сейчас не не говорят, что эти все колонии - это их страна скрепная.
Пусть московия тоже откажется от колоний, как это сделали они и окажется таким себе государством... Москва и радиус 300 км вокруг.
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09.12.2021 06:48 Відповісти
Ну как только вся территория США будет отдана этническим индейцам, а все белые, латины и цветные уедут в места происхождения, можно будет поднять этот вопрос, но лучше не ворошить то, что давно быльем проросло.
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09.12.2021 06:57 Відповісти
А что, Испания сейчас претендует на территории Южной Америки? Тупое необразованное лаптеногое
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09.12.2021 07:02 Відповісти
Алексей Щелочковкацап иди домой водки нет
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09.12.2021 08:26 Відповісти
ПНХ мразь мордовская
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09.12.2021 07:01 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире.

Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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08.12.2021 22:52 Відповісти
Все вірно, але "Прибалтика" - це лапотна назва, так само як "Белоруссия", "Молдавия" , та "на Украине". Правильно, країни Балтії.
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08.12.2021 23:10 Відповісти
на рахунок країни Балтії - слушне зауваження, кацапське на замiсть в не помiтно...
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08.12.2021 23:39 Відповісти
Саме так!
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09.12.2021 04:41 Відповісти
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08.12.2021 22:31 Відповісти
100% так и есть
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08.12.2021 22:37 Відповісти
П'ята причина: мати осле презедентом України.
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08.12.2021 22:41 Відповісти
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08.12.2021 22:43 Відповісти
Кличко отдыхает...
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09.12.2021 06:05 Відповісти
Та тут и Кива меркнет
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09.12.2021 08:21 Відповісти
Як там казав один з президентів України... Маємо шо маємо...
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09.12.2021 08:33 Відповісти
ВІн такий розумний, аж страшно!
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09.12.2021 07:25 Відповісти
Так бачили ж очі шо купували...насолоджуємося.
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09.12.2021 08:31 Відповісти
Це не найяскравіша із цитат "найвеличнішого членограя".
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09.12.2021 09:34 Відповісти
а еще тошнота от "русского мира" и победобесия Запоребрика...
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08.12.2021 22:43 Відповісти
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08.12.2021 22:43 Відповісти
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08.12.2021 22:45 Відповісти
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08.12.2021 22:48 Відповісти
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08.12.2021 22:56 Відповісти
особо внушаетЬ олЕмпийский ) рюзьге езыка твою мать...
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08.12.2021 23:11 Відповісти
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08.12.2021 23:14 Відповісти
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08.12.2021 23:35 Відповісти
Цеж як в одному реченні чотири взаємовиключення? "Образованные, честные, русские, патриоты". Таким викрутасам потрыбно ще ы ВаЗелыну повчитися.
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09.12.2021 09:37 Відповісти
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08.12.2021 22:49 Відповісти
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08.12.2021 22:50 Відповісти
Я бы еще дописал.
"россия,гиморой планеты Земля"
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08.12.2021 22:51 Відповісти
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08.12.2021 22:52 Відповісти
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08.12.2021 22:54 Відповісти
Степан Андреевич Бандера, «Третья мировая война и освободительное движение», журнал «Сурма», Германия, 1950 год:
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08.12.2021 22:54 Відповісти
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08.12.2021 23:00 Відповісти
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08.12.2021 23:01 Відповісти
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08.12.2021 23:05 Відповісти
...освободя за Уралом опєратівний простор для кітайской народной арміі

Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.

путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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09.12.2021 00:10 Відповісти
мне попахивает 95тиквартальщиной (мож просто старая)- рядом с рашистами жить головная боль?
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08.12.2021 23:07 Відповісти
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08.12.2021 23:08 Відповісти
Таке треба підписувати "Підслухано в голові Зе"
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09.12.2021 09:40 Відповісти
Ти хто такий?
-Я, дед мороз!
-Йди до бiса москаль.Менi потрiбен Санта Клаус
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08.12.2021 23:33 Відповісти
Дєд Мароз щепився ;Спутніком-5; і в результаті не пережив пандемію.
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08.12.2021 23:44 Відповісти
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08.12.2021 23:51 Відповісти
путинизм головного мозга
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09.12.2021 01:59 Відповісти
автору картинки - повага, але давайте перевіримо, за який час дєрьмак звільнить його з роботи?
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08.12.2021 23:58 Відповісти
Скоро на сцену вылезет затычка для всех дыр- Захерова и прочавкает что-то невразумительное в ответ
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09.12.2021 02:56 Відповісти
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09.12.2021 08:20 Відповісти
 
 