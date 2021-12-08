Україна тролить Росію: Жити поруч - це головний біль (оновлено). ФОТО
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Україна потролила Росію в офіційному акаунті у твітері.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний акаунт України у соціальній мережі "Твітер".
Типи головного болю: мігрень, гіпертонія, стрес, життя поруч із РФ, - підписане зображення.
December 7, 2021
За добу цей мем зібрав понад 80 тис. ретвітів та понад 300 тис. лайків. Це значить, що його побачили щонаймене 20 млн людей.
"І це не просто смішна картинка. Якщо почитати коментарі, то, окрім захопленості, багато людей дізнаються нову інформацію. "Стоп, то росіяни у вас не лише в Криму, а і на Сході?" "Чекайте, то у вас війна йде кожного дня? Я думав, що після Криму нічого не було". Тобто одночасно маємо і просвітництво, і просування українських наративів у світі", - пише у фейсбуці Ярема Дух, один із засновників офіційного Твітер-акаунту України.
Він зазначив, що зараз акаунт ведуть "люди в уряді", і він коштує Україні нуль гривень.
"І тут можна заохотити уряд більше використовувати ці "цифрові інструменти" для інтересів України – адже Інтернет на тимчасово окуповані території проникає в кожне місто. Таким чином можна дуже ефективно популяризувати український контент", - додав він.
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пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
Пусть московия тоже откажется от колоний, как это сделали они и окажется таким себе государством... Москва и радиус 300 км вокруг.
Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
"россия,гиморой планеты Земля"
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
-Я, дед мороз!
-Йди до бiса москаль.Менi потрiбен Санта Клаус