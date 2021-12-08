Україна тролить Росію: Жити поруч - це головний біль (оновлено). ФОТО

Україна потролила Росію в офіційному акаунті у твітері.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний акаунт України у соціальній мережі "Твітер".

Типи головного болю: мігрень, гіпертонія, стрес, життя поруч із РФ, - підписане зображення.

За добу цей мем зібрав понад 80 тис. ретвітів та понад 300 тис. лайків. Це значить, що його побачили щонаймене 20 млн людей.

"І це не просто смішна картинка. Якщо почитати коментарі, то, окрім захопленості, багато людей дізнаються нову інформацію. "Стоп, то росіяни у вас не лише в Криму, а і на Сході?" "Чекайте, то у вас війна йде кожного дня? Я думав, що після Криму нічого не було". Тобто одночасно маємо і просвітництво, і просування українських наративів у світі", - пише у фейсбуці Ярема Дух, один із засновників офіційного Твітер-акаунту України.

Він зазначив, що зараз акаунт ведуть "люди в уряді", і він коштує Україні нуль гривень.

"І тут можна заохотити уряд більше використовувати ці "цифрові інструменти" для інтересів України – адже Інтернет на тимчасово окуповані території проникає в кожне місто. Таким чином можна дуже ефективно популяризувати український контент", - додав він.