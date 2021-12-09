РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11532 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
8 417 123
Ляшко Виктор (1320) коронавирус (17042)

В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко

В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в официальную статистику.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.

По мнению Ляшко, следующие волны COVID-19 должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уже в трех регионах вакцинированы одной COVID-дозой более 50% взрослого населения, - Ляшко. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+24
Это явка с повинной Ляшко.
Если, по его словам, выявляют только 40% (3,5 млн официально зарегистрированных переболевших) от всех больных короновирусом, то значит уже переболело около 9 млн. человек.
Умерло 89 тысяч.
То есть, смертность от короновируса ровно 1%.
Это намного меньше чем например от тубёркулёза.
Но почему то нет никаких вакцин от тубёркулёза, нет никаких паспортов и сертификатов по туберкулёзу, нет никаких ограничений, вообще даже почти все профильные больницы по туберкулёзу позакрывали.
А почему так?
А потому, что на туберкулёзе много не заработают барыги от медицины и фармкомпаний.
А вот на искусственной истерии по короновирусе, зарабатывают сотни миллиардов долларов.
Вакцины, бустерные дозы, вымышленные всё новые и новые штаммы короновируса, а под них опять новые вакцины, и так каждые полгода, ковид-серификаты, ограничение прав людей, угробление экономики, увольнение невакцинованных с работы, закрытие предприятий где много невакцинованных, ограничение передвижения в транспорте, закрытие школ, что бы дети расли неучами, итд...итп...
И всё ради чего? ради большой наживы отдельных фармкомпаний и чиновников.
показать весь комментарий
09.12.2021 01:32
+17
Может я не прав, но как по мне этот "страшный короновирус" это тот же обычный грипп, ну возможно немного более усложнённый.
И смертность от обычного гриппа такая же как и от короновируса - 1%
Ведь, грипп это то же острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, также поражает бронхи и лёгкие. Грипп часто приводит к пневмонии и люди так же умирают от поражения лёгких.
Чем короновирус не грипп?
Сейчас известно более 2000 штаммов и разновидностей гриппа, значит и штаммов короновируса придумают более 2000 )
Так, что всё спереди )))
показать весь комментарий
09.12.2021 01:49
+17
А таких как ты вообще нужно изолировать от общества,тебя заставили уколоться,а потом сами же вам говорят что смертность всего 1% как от обычного гриппа.а ты понимать начинаешь что лоханулся и начинаешь тут всем желать смерти,ограничений,вы ваксеры так со стороны глянешь как будто недоразвитые.
показать весь комментарий
09.12.2021 06:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И "бесплатные" тесты. И деньги из ковидного фонда, кредит на которые будем отдавать мы с вами с налогов. Про балоны с кислородом даже говорить нет смысла
показать весь комментарий
09.12.2021 09:48 Ответить
Якщо це так, то чому Ляшко до цього часу на посаді міністра? Чи він та інші "зелені" вважають це великим досягненням..
показать весь комментарий
09.12.2021 09:59 Ответить
Чмо тупорылое
показать весь комментарий
09.12.2021 10:01 Ответить
Туберкулёза и СПИДа нет более, Рота вируса нет, гриппа никакого нет, вообще кроме ковида нет заболеваний, это победа!
Это победа профессора Ляшко!!! Про ковид по его словам мы половину случаев не выявляем но это меньшая половина!
Так ее можно рассчитать! И рассчитанное приписать к статистике.

Да ему Нобелевская премия светит!
показать весь комментарий
09.12.2021 10:31 Ответить
Татьяна, все перечисленные болячки никуда не делись, но приведите данные по смертности (выгорании) от них в течение 2-х - 3-х недель с момента заражения, чтоб не быть голословной
показать весь комментарий
09.12.2021 10:43 Ответить
Багато у вас сусідів і родичів вигоріли подібним чином? ))
Менше ЗМІ слухайте.
показать весь комментарий
09.12.2021 13:48 Ответить
У мене жінка медпрацівник. В іі лікарні від час осіннього піку у середньому по 10-15 смертей за добу було. При чому максимум могли прийняти 250 паціентів за кількістю койко-місць. Обладнання киснем тіки ренімаційне відділення на 30 місць. ******* відсоток смертності та одужань. Родичи та близькість вакціновані. Хто хворі в усі в легкій формі. По роботі дві людини з 7- х хврівших мали поражкння легенів 10-15%. Усі вакціновані.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:24 Ответить
Між вакцинацією від Ковіду і здоров єм людини не можна ставити знак =
А те що ви написали, незрозуміло хто ви за спеціальністю, ви лікар чи як.
показать весь комментарий
09.12.2021 14:32 Ответить
Між вакциною і життям стоїть знак рівності. Якщо ви не лікар вірусролог, то не робить такий висновків про нерівність
показать весь комментарий
09.12.2021 16:36 Ответить
Ви таки не лікар і тим паче не вірусолог і не епідемолог. Де стоїть - у вас в мріях ?
Нове покоління вакцин які "випробовують" вперше в історії людства, а він кажіе що це гарно.
Десять років тому знали що таке РНК вакцини?, як що ні, то наслідки ще попереду.
показать весь комментарий
09.12.2021 19:44 Ответить
Ви не фахівець вірусолог. Та ваша впевненість про наслідки більш схожа на на останні сторінки жовтоі преси у розділі "ванга сказала". 10 років тому не могли ще друкувати органи на 3д принтері, але ж зараз...
показать весь комментарий
09.12.2021 20:17 Ответить
Ванга це ти шановний з жовтої преси.
А ну заволай що всі будуть здорові після вакцинації, а як що ні, то тебе треба знайти і закопати живим у лісі. Думаю це буде справедливо.
показать весь комментарий
09.12.2021 20:20 Ответить
Лол. Я розлютив антивакс бота. Несіть вогнегасник.
показать весь комментарий
09.12.2021 20:39 Ответить
усі ці ***** Зе!Бенські- повинні висіти на стовбах... А Зе!білам, що їх привели до влади- примусову кастрацію...
показать весь комментарий
09.12.2021 12:45 Ответить
В Україні 60% інфікованих коронавірусом не потрапляють до офіційної статистики. Джерело: https://censor.net/ua/n3304155


Та да - як в тому ТБ шоу"Танцюють всі" , тепер буде "БОЛІЮТЬ ВСІ"
Треба ж освоювати грощі на вакцинах. ВСЄХ ВИЛЄЧІМ )
показать весь комментарий
09.12.2021 13:46 Ответить
своей фанатичностью Ляшко мне
этого персонажа напоминает

показать весь комментарий
09.12.2021 13:53 Ответить
регулярно врет только что бы продать по-больше товара
показать весь комментарий
09.12.2021 14:25 Ответить
Руслан, вы вроде как себе "мудрый" приписали, но закрадываются сомнения. Вакцинируют у нас в стране бесплатно
показать весь комментарий
09.12.2021 15:47 Ответить
вакцины покупают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, деньги граждан Украины. любая покупка за бюджет ОБЯЗАТЕЛЬНО с откатом. потому товар пытаются продать побольше.
бесплатный сыр только в мышеловке. тебе не грозит приписка Wise
показать весь комментарий
12.12.2021 15:42 Ответить
"Wise" писака, а не читака? А что скажешь за вакцины, полученные в рамках международной помощи? А их миллионы получили
показать весь комментарий
14.12.2021 06:38 Ответить
те за бюджетные деньги не покупают? и без отката? и НАБУ просто так уголовные дела возбуждает
и еще, вадик перестань ввести разговор как школьник. не опускайся ниже дна
показать весь комментарий
20.12.2021 07:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 