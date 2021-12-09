В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в официальную статистику.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон
"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.
По мнению Ляшко, следующие волны COVID-19 должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.
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Это победа профессора Ляшко!!! Про ковид по его словам мы половину случаев не выявляем но это меньшая половина!
Так ее можно рассчитать! И рассчитанное приписать к статистике.
Да ему Нобелевская премия светит!
Менше ЗМІ слухайте.
А те що ви написали, незрозуміло хто ви за спеціальністю, ви лікар чи як.
Нове покоління вакцин які "випробовують" вперше в історії людства, а він кажіе що це гарно.
Десять років тому знали що таке РНК вакцини?, як що ні, то наслідки ще попереду.
А ну заволай що всі будуть здорові після вакцинації, а як що ні, то тебе треба знайти і закопати живим у лісі. Думаю це буде справедливо.
Та да - як в тому ТБ шоу"Танцюють всі" , тепер буде "БОЛІЮТЬ ВСІ"
Треба ж освоювати грощі на вакцинах. ВСЄХ ВИЛЄЧІМ )
этого персонажа напоминает
бесплатный сыр только в мышеловке. тебе не грозит приписка Wise
и еще, вадик перестань ввести разговор как школьник. не опускайся ниже дна