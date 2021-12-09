УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
8 417 123
Ляшко Віктор (1355) коронавірус (16712)

В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко

В Україні 60% інфікованих коронавірусом не потрапляють до офіційної статистики.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Ми дивимося на кількість людей, які перехворіли, і розуміємо, що ми виявляємо десь 40% усіх хворих. Інші 60% не виявляються, і це нормальна світова практика, оскільки велика кількість людей хворіє легко, не звертається до лікаря. Це призводить до того, що кількість інфікувань у домогосподарстві або за його межами може збільшуватися", – розповів міністр.

На думку Ляшка, наступні хвилі коронавірусу мають бути легшими. Однак це залежить від появи нових мутацій коронавірусу.

Також дивіться: Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Это явка с повинной Ляшко.
Если, по его словам, выявляют только 40% (3,5 млн официально зарегистрированных переболевших) от всех больных короновирусом, то значит уже переболело около 9 млн. человек.
Умерло 89 тысяч.
То есть, смертность от короновируса ровно 1%.
Это намного меньше чем например от тубёркулёза.
Но почему то нет никаких вакцин от тубёркулёза, нет никаких паспортов и сертификатов по туберкулёзу, нет никаких ограничений, вообще даже почти все профильные больницы по туберкулёзу позакрывали.
А почему так?
А потому, что на туберкулёзе много не заработают барыги от медицины и фармкомпаний.
А вот на искусственной истерии по короновирусе, зарабатывают сотни миллиардов долларов.
Вакцины, бустерные дозы, вымышленные всё новые и новые штаммы короновируса, а под них опять новые вакцины, и так каждые полгода, ковид-серификаты, ограничение прав людей, угробление экономики, увольнение невакцинованных с работы, закрытие предприятий где много невакцинованных, ограничение передвижения в транспорте, закрытие школ, что бы дети расли неучами, итд...итп...
И всё ради чего? ради большой наживы отдельных фармкомпаний и чиновников.
показати весь коментар
09.12.2021 01:32
+17
Может я не прав, но как по мне этот "страшный короновирус" это тот же обычный грипп, ну возможно немного более усложнённый.
И смертность от обычного гриппа такая же как и от короновируса - 1%
Ведь, грипп это то же острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, также поражает бронхи и лёгкие. Грипп часто приводит к пневмонии и люди так же умирают от поражения лёгких.
Чем короновирус не грипп?
Сейчас известно более 2000 штаммов и разновидностей гриппа, значит и штаммов короновируса придумают более 2000 )
Так, что всё спереди )))
показати весь коментар
09.12.2021 01:49
+17
А таких как ты вообще нужно изолировать от общества,тебя заставили уколоться,а потом сами же вам говорят что смертность всего 1% как от обычного гриппа.а ты понимать начинаешь что лоханулся и начинаешь тут всем желать смерти,ограничений,вы ваксеры так со стороны глянешь как будто недоразвитые.
показати весь коментар
09.12.2021 06:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И "бесплатные" тесты. И деньги из ковидного фонда, кредит на которые будем отдавать мы с вами с налогов. Про балоны с кислородом даже говорить нет смысла
показати весь коментар
09.12.2021 09:48 Відповісти
Якщо це так, то чому Ляшко до цього часу на посаді міністра? Чи він та інші "зелені" вважають це великим досягненням..
показати весь коментар
09.12.2021 09:59 Відповісти
Чмо тупорылое
показати весь коментар
09.12.2021 10:01 Відповісти
Туберкулёза и СПИДа нет более, Рота вируса нет, гриппа никакого нет, вообще кроме ковида нет заболеваний, это победа!
Это победа профессора Ляшко!!! Про ковид по его словам мы половину случаев не выявляем но это меньшая половина!
Так ее можно рассчитать! И рассчитанное приписать к статистике.

Да ему Нобелевская премия светит!
показати весь коментар
09.12.2021 10:31 Відповісти
Татьяна, все перечисленные болячки никуда не делись, но приведите данные по смертности (выгорании) от них в течение 2-х - 3-х недель с момента заражения, чтоб не быть голословной
показати весь коментар
09.12.2021 10:43 Відповісти
Багато у вас сусідів і родичів вигоріли подібним чином? ))
Менше ЗМІ слухайте.
показати весь коментар
09.12.2021 13:48 Відповісти
У мене жінка медпрацівник. В іі лікарні від час осіннього піку у середньому по 10-15 смертей за добу було. При чому максимум могли прийняти 250 паціентів за кількістю койко-місць. Обладнання киснем тіки ренімаційне відділення на 30 місць. ******* відсоток смертності та одужань. Родичи та близькість вакціновані. Хто хворі в усі в легкій формі. По роботі дві людини з 7- х хврівших мали поражкння легенів 10-15%. Усі вакціновані.
показати весь коментар
09.12.2021 14:24 Відповісти
Між вакцинацією від Ковіду і здоров єм людини не можна ставити знак =
А те що ви написали, незрозуміло хто ви за спеціальністю, ви лікар чи як.
показати весь коментар
09.12.2021 14:32 Відповісти
Між вакциною і життям стоїть знак рівності. Якщо ви не лікар вірусролог, то не робить такий висновків про нерівність
показати весь коментар
09.12.2021 16:36 Відповісти
Ви таки не лікар і тим паче не вірусолог і не епідемолог. Де стоїть - у вас в мріях ?
Нове покоління вакцин які "випробовують" вперше в історії людства, а він кажіе що це гарно.
Десять років тому знали що таке РНК вакцини?, як що ні, то наслідки ще попереду.
показати весь коментар
09.12.2021 19:44 Відповісти
Ви не фахівець вірусолог. Та ваша впевненість про наслідки більш схожа на на останні сторінки жовтоі преси у розділі "ванга сказала". 10 років тому не могли ще друкувати органи на 3д принтері, але ж зараз...
показати весь коментар
09.12.2021 20:17 Відповісти
Ванга це ти шановний з жовтої преси.
А ну заволай що всі будуть здорові після вакцинації, а як що ні, то тебе треба знайти і закопати живим у лісі. Думаю це буде справедливо.
показати весь коментар
09.12.2021 20:20 Відповісти
Лол. Я розлютив антивакс бота. Несіть вогнегасник.
показати весь коментар
09.12.2021 20:39 Відповісти
усі ці ***** Зе!Бенські- повинні висіти на стовбах... А Зе!білам, що їх привели до влади- примусову кастрацію...
показати весь коментар
09.12.2021 12:45 Відповісти
В Україні 60% інфікованих коронавірусом не потрапляють до офіційної статистики. Джерело: https://censor.net/ua/n3304155


Та да - як в тому ТБ шоу"Танцюють всі" , тепер буде "БОЛІЮТЬ ВСІ"
Треба ж освоювати грощі на вакцинах. ВСЄХ ВИЛЄЧІМ )
показати весь коментар
09.12.2021 13:46 Відповісти
своей фанатичностью Ляшко мне
этого персонажа напоминает

показати весь коментар
09.12.2021 13:53 Відповісти
регулярно врет только что бы продать по-больше товара
показати весь коментар
09.12.2021 14:25 Відповісти
Руслан, вы вроде как себе "мудрый" приписали, но закрадываются сомнения. Вакцинируют у нас в стране бесплатно
показати весь коментар
09.12.2021 15:47 Відповісти
вакцины покупают за БЮДЖЕТНЫЕ деньги, деньги граждан Украины. любая покупка за бюджет ОБЯЗАТЕЛЬНО с откатом. потому товар пытаются продать побольше.
бесплатный сыр только в мышеловке. тебе не грозит приписка Wise
показати весь коментар
12.12.2021 15:42 Відповісти
"Wise" писака, а не читака? А что скажешь за вакцины, полученные в рамках международной помощи? А их миллионы получили
показати весь коментар
14.12.2021 06:38 Відповісти
те за бюджетные деньги не покупают? и без отката? и НАБУ просто так уголовные дела возбуждает
и еще, вадик перестань ввести разговор как школьник. не опускайся ниже дна
показати весь коментар
20.12.2021 07:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 