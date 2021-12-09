В Україні виявляють лише 40% усіх випадків COVID-19, – Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні 60% інфікованих коронавірусом не потрапляють до офіційної статистики.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Ми дивимося на кількість людей, які перехворіли, і розуміємо, що ми виявляємо десь 40% усіх хворих. Інші 60% не виявляються, і це нормальна світова практика, оскільки велика кількість людей хворіє легко, не звертається до лікаря. Це призводить до того, що кількість інфікувань у домогосподарстві або за його межами може збільшуватися", – розповів міністр.
На думку Ляшка, наступні хвилі коронавірусу мають бути легшими. Однак це залежить від появи нових мутацій коронавірусу.
Топ коментарі
+24 Володимир Мик
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+17 Володимир Мик
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+17 Сергей Яковлев e7f4e3fd
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Это победа профессора Ляшко!!! Про ковид по его словам мы половину случаев не выявляем но это меньшая половина!
Так ее можно рассчитать! И рассчитанное приписать к статистике.
Да ему Нобелевская премия светит!
Менше ЗМІ слухайте.
А те що ви написали, незрозуміло хто ви за спеціальністю, ви лікар чи як.
Нове покоління вакцин які "випробовують" вперше в історії людства, а він кажіе що це гарно.
Десять років тому знали що таке РНК вакцини?, як що ні, то наслідки ще попереду.
А ну заволай що всі будуть здорові після вакцинації, а як що ні, то тебе треба знайти і закопати живим у лісі. Думаю це буде справедливо.
Та да - як в тому ТБ шоу"Танцюють всі" , тепер буде "БОЛІЮТЬ ВСІ"
Треба ж освоювати грощі на вакцинах. ВСЄХ ВИЛЄЧІМ )
этого персонажа напоминает
бесплатный сыр только в мышеловке. тебе не грозит приписка Wise
и еще, вадик перестань ввести разговор как школьник. не опускайся ниже дна