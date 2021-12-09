Великобритания и Дания будут сотрудничать для сдерживания угроз от РФ

Британия и Дания будут укреплять сотрудничество по сдерживанию агрессии и других угроз России.

Об этом заявили глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Дании Трине Брамсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"НАТО должно иметь возможность развертывать силы во всех своих регионах со скоростью, которая нужна для обеспечения своевременного усиления союзников в случае кризиса или военного конфликта. Мы будем укреплять сотрудничество в области военной мобильности через НАТО, Северную группу и на двусторонней основе", - заявили Уоллес и Брамсен.

Они также договорились укреплять сотрудничество в области сил реагирования - как в рамках НАТО, так и с силами быстрого развертывания для реагирования на кризисные ситуации.

"Великобритания и Дания продолжат сотрудничество в Балтийском регионе, в том числе, в рамках расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии и Многонациональной дивизии (Север) в Латвии и Дании", - сообщили министры.

Страны собираются создать Объединенные экспедиционные силы (JEF).

Они укрепят сотрудничество в области воздушного и морского наблюдения. Также проведут подготовку в оказании помощи в случае стихийных бедствий, обмен разведданными и противолодочные операции. Кроме того, две страны изучат возможности для расширения сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами и поддержке стабильности в Африке.