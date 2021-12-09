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Великобритания и Дания будут сотрудничать для сдерживания угроз от РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания и Дания будут сотрудничать для сдерживания угроз от РФ

Британия и Дания будут укреплять сотрудничество по сдерживанию агрессии и других угроз России.

Об этом заявили глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министр обороны Дании Трине Брамсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"НАТО должно иметь возможность развертывать силы во всех своих регионах со скоростью, которая нужна для обеспечения своевременного усиления союзников в случае кризиса или военного конфликта. Мы будем укреплять сотрудничество в области военной мобильности через НАТО, Северную группу и на двусторонней основе", - заявили Уоллес и Брамсен.

Они также договорились укреплять сотрудничество в области сил реагирования - как в рамках НАТО, так и с силами быстрого развертывания для реагирования на кризисные ситуации.

"Великобритания и Дания продолжат сотрудничество в Балтийском регионе, в том числе, в рамках расширенного передового присутствия НАТО в Эстонии и Многонациональной дивизии (Север) в Латвии и Дании", - сообщили министры.

Страны собираются создать Объединенные экспедиционные силы (JEF).

Они укрепят сотрудничество в области воздушного и морского наблюдения. Также проведут подготовку в оказании помощи в случае стихийных бедствий, обмен разведданными и противолодочные операции. Кроме того, две страны изучат возможности для расширения сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами и поддержке стабильности в Африке.

Автор: Наталя Джума
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Если кацапы нападут, главное проследить шоб вся та 3,14здота шо сидит в верховной раде и их личинки не успели свалить за бугор!!!
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09.12.2021 10:05 Ответить
не успеешь... вся 3е,пи14здота во главе с ГАВНОкомандующим ваЗЕлином шестым свалит на чартере КАЛомойского в турборежиме!!!
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09.12.2021 10:40 Ответить
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 10:48 Ответить
Надо держаться американцев, только они могут сдерживать кацапов.
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09.12.2021 10:24 Ответить
Нарисовывается новый военный союз США,Англия и Великобритания,Польша тоже уже почти там,вот и Дания подтянулась. Надеюсь после ухода комсомолки Меркель начнется реорганизация военных структур ЕС.
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09.12.2021 10:41 Ответить
Если смотреть шире то можно отчетливо увидеть два лагеря: РФ, Китай, Иран, Сев.Корея и всяка мелочевка типа Венесуэлы и Сирии. Второй лагерь: США, Британиия и вообще англосаксонский мир, Япония, Юж.Корея, страны Восточной и Центральной Европы, "викинги" Дания, Щвеция и др.к этому лагерю тяготеют Турция, Израиль
Особняком стоят Германия, Франция и ряд европейских стран, которые ведут свою сложную серую поитику, во многом анти англо саксонскую. Вполне возиожно, что историки будущего именно Германию на пару с РФ обвинят в разжигании третьей мировой войны. 4 я экономика в мире никак не может угомониться и выбрать где ее место. Мы все это проходили в 20 веке, все помнят шо воно було.
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09.12.2021 11:08 Ответить
Армию пусть пришлют свою все западные страны, тогда РФ и не пикнет больше. Если бы США прислали даже сами свою Армию, то РФ никогда не дернется даже в сторону Украины. Но США не присылает и поддерживает этот конфликт в затяжной фазе - издеваясь над Украинским народом, и Украиной, хотя могут положить конец в миг всему прислав войска и вся война закончится сразу и дальше никто не будет никуда продвигаться. Даже можно скинуться войсками от всех стран НАТО и разместить их в Украине, но нет, они не хотят защитить Украину так, чтобы остановить конфликт. они его подогревают только уже какой год, а война истощает больше и больше Украину. А с РФ санкции они снимают и РФ больше будет продавать ресурсов и больше богатеть. лицемерные друзья и враги вокруг! Все защищают свои интересы. Украине нужно для защиты своих интересов вернуть ядерное оружие, если союзники не пришлют войска.
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09.12.2021 11:26 Ответить
 
 