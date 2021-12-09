Британія та Данія співпрацюватимуть задля стримування загроз від РФ

Британія та Данія зміцнюватимуть співпрацю зі стримування агресії та інших загроз Росії.

Про це заявили глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес та міністр оборони Данії Тріне Брамсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"НАТО має мати можливість розгортати сили у всіх своїх регіонах зі швидкістю, яка потрібна для забезпечення своєчасного посилення союзників у разі кризи або військового конфлікту. Ми зміцнюватимемо співпрацю у галузі військової мобільності через НАТО, Північну групу та на двосторонній основі", - заявили Уоллес та Брамсен.

Вони також домовилися зміцнювати співпрацю у сфері сил реагування - як у рамках НАТО, так і з силами швидкого розгортання для реагування на кризові ситуації.

"Британія та Данія продовжать співпрацю у Балтійському регіоні, у тому числі, в рамках розширеної передової присутності НАТО в Естонії та Багатонаціональній дивізії (Північ) у Латвії та Данії", - повідомили міністри.

Країни мають намір створити Об'єднані експедиційні сили (JEF).

Вони зміцнять співпрацю в галузі повітряного та морського спостереження. Також проведуть підготовку у наданні допомоги у разі стихійного лиха, обмін розвідданими та протичовнові операції. Крім того, дві країни вивчать можливості для розширення співпраці у боротьбі з терористичними загрозами та підтримці стабільності в Африці.