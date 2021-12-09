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Британія та Данія співпрацюватимуть задля стримування загроз від РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Британія та Данія співпрацюватимуть задля стримування загроз від РФ

Британія та Данія зміцнюватимуть співпрацю зі стримування агресії та інших загроз Росії.

Про це заявили глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес та міністр оборони Данії Тріне Брамсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

"НАТО має мати можливість розгортати сили у всіх своїх регіонах зі швидкістю, яка потрібна для забезпечення своєчасного посилення союзників у разі кризи або військового конфлікту. Ми зміцнюватимемо співпрацю у галузі військової мобільності через НАТО, Північну групу та на двосторонній основі", - заявили Уоллес та Брамсен.

Вони також домовилися зміцнювати співпрацю у сфері сил реагування - як у рамках НАТО, так і з силами швидкого розгортання для реагування на кризові ситуації.

"Британія та Данія продовжать співпрацю у Балтійському регіоні, у тому числі, в рамках розширеної передової присутності НАТО в Естонії та Багатонаціональній дивізії (Північ) у Латвії та Данії", - повідомили міністри.

Країни мають намір створити Об'єднані експедиційні сили (JEF).

Вони зміцнять співпрацю в галузі повітряного та морського спостереження. Також проведуть підготовку у наданні допомоги у разі стихійного лиха, обмін розвідданими та протичовнові операції. Крім того, дві країни вивчать можливості для розширення співпраці у боротьбі з терористичними загрозами та підтримці стабільності в Африці.

Автор: Ірина Дашківська
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Если кацапы нападут, главное проследить шоб вся та 3,14здота шо сидит в верховной раде и их личинки не успели свалить за бугор!!!
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09.12.2021 10:05 Відповісти
не успеешь... вся 3е,пи14здота во главе с ГАВНОкомандующим ваЗЕлином шестым свалит на чартере КАЛомойского в турборежиме!!!
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09.12.2021 10:40 Відповісти
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов
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09.12.2021 10:48 Відповісти
Надо держаться американцев, только они могут сдерживать кацапов.
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09.12.2021 10:24 Відповісти
Нарисовывается новый военный союз США,Англия и Великобритания,Польша тоже уже почти там,вот и Дания подтянулась. Надеюсь после ухода комсомолки Меркель начнется реорганизация военных структур ЕС.
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09.12.2021 10:41 Відповісти
Если смотреть шире то можно отчетливо увидеть два лагеря: РФ, Китай, Иран, Сев.Корея и всяка мелочевка типа Венесуэлы и Сирии. Второй лагерь: США, Британиия и вообще англосаксонский мир, Япония, Юж.Корея, страны Восточной и Центральной Европы, "викинги" Дания, Щвеция и др.к этому лагерю тяготеют Турция, Израиль
Особняком стоят Германия, Франция и ряд европейских стран, которые ведут свою сложную серую поитику, во многом анти англо саксонскую. Вполне возиожно, что историки будущего именно Германию на пару с РФ обвинят в разжигании третьей мировой войны. 4 я экономика в мире никак не может угомониться и выбрать где ее место. Мы все это проходили в 20 веке, все помнят шо воно було.
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09.12.2021 11:08 Відповісти
Армию пусть пришлют свою все западные страны, тогда РФ и не пикнет больше. Если бы США прислали даже сами свою Армию, то РФ никогда не дернется даже в сторону Украины. Но США не присылает и поддерживает этот конфликт в затяжной фазе - издеваясь над Украинским народом, и Украиной, хотя могут положить конец в миг всему прислав войска и вся война закончится сразу и дальше никто не будет никуда продвигаться. Даже можно скинуться войсками от всех стран НАТО и разместить их в Украине, но нет, они не хотят защитить Украину так, чтобы остановить конфликт. они его подогревают только уже какой год, а война истощает больше и больше Украину. А с РФ санкции они снимают и РФ больше будет продавать ресурсов и больше богатеть. лицемерные друзья и враги вокруг! Все защищают свои интересы. Украине нужно для защиты своих интересов вернуть ядерное оружие, если союзники не пришлют войска.
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09.12.2021 11:26 Відповісти
 
 