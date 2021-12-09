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После налоговой амнистии ГНС проверит все доходы физлиц с 1995-го, - Марченко

После налоговой амнистии ГНС проверит все доходы физлиц с 1995-го, - Марченко

После завершения периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения.

Об этом в интервью "НВ" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что у налогового есть доначислить сумму неуплаченных налогов", - заявил глава Минфина.

Министр объяснил, как будет работать механизм косвенного налогообложения: "В момент регистрации соглашения о купле-продаже, например объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований для этого ".

Система, по словам Марченко, будет работать в автоматическом режиме.

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"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью", - пояснил глава Минфина.

Проверки начнутся сразу после окончания года, отведенного на так называемую налоговую амнистию законом о добровольном декларировании, а именно с 1 сентября 2022-го.

Автор: 

налоги (3238) Госналогслужба (71) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+58
я так розумію, що умовний Петро з Білої Церкви, який працював на київських квартирах, має заплатити усі податки за 27 років, а умовний бєня з Дніпра, за те що вивів 5 млрд баксів з України має отримати відшкодування пдв, у розмірі 20% від суми.
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09.12.2021 15:59
+47
Начните с себя .
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09.12.2021 15:57
+35
1. Срок исковой давности по налогам 3 года !
2. Согласно п.1 налоговая идёт на ....все 4 стороны !
3. Проверьте Гетманцева, который переписал все на маму !
4. Проверьте новоиспеченного начальника БЭБ с 6 квартирами и Рейндж Ровером !
5. Проверьте офшоры преЗедента на 40 лимонов зелени !
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09.12.2021 16:20
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Не успеет миллиардер каламойша со своей говорящей зе-обезьяной провернуть эту аферу по обдиранию бедняков.

Придется намного раньше или убежать в солнечный Изгаиль, или попасть на гилляку.
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09.12.2021 19:20 Ответить
Погань зелёная! Сначала обложите Коломойшу, недоделанного ***********, Дерьмака, всех новоявленнных и эксминистров, а также всех в ОПе и ВР. Дебилы!!
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09.12.2021 19:54 Ответить
Нарушается основной принцип невиновности.Не я должен доказывать происхождение денег а налоговая.Пусть расскажут когда я уворовал ,у кого и сколько ,с документальными подтверждениями.
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09.12.2021 20:40 Ответить
Если отдавать всё что можно Коломойскому, то нужно потом где то это компенсировать... поэтому зеленскому придётся обдирать народ везде где можно, где и придумать казалось бы было сложно, лишь бы Бене было хорошо, ведь он ему обязан за то что тот профинансировал его сериал и поставил в президенты
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09.12.2021 20:49 Ответить
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09.12.2021 21:08 Ответить
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09.12.2021 21:10 Ответить
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