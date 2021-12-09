После налоговой амнистии ГНС проверит все доходы физлиц с 1995-го, - Марченко

После завершения периода налоговой амнистии будут введены косвенные методы налогообложения.

Об этом в интервью "НВ" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что у налогового есть доначислить сумму неуплаченных налогов", - заявил глава Минфина.

Министр объяснил, как будет работать механизм косвенного налогообложения: "В момент регистрации соглашения о купле-продаже, например объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований для этого ".

Система, по словам Марченко, будет работать в автоматическом режиме.

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"Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью", - пояснил глава Минфина.

Проверки начнутся сразу после окончания года, отведенного на так называемую налоговую амнистию законом о добровольном декларировании, а именно с 1 сентября 2022-го.