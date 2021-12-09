УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11286 відвідувачів онлайн
Новини
21 477 106

Після податкової амністії ДПС перевірить усі доходи фізосіб із 1995-го, - Марченко

Після податкової амністії ДПС перевірить усі доходи фізосіб із 1995-го, - Марченко

Після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Про це в інтерв'ю "НВ" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків", - заявив голова Мінфіну..

Міністр пояснив, як працюватиме механізм непрямого оподаткування: "У момент реєстрації угоди про купівлю-продаж, наприклад, об'єкта нерухомості, така інформація з'являється у податковій. Податкова перевіряє інформацію, а людину ніхто турбувати не збирається, якщо немає підстав для цього".

Система, за словами Марченка, працюватиме в автоматичному режимі.

"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, усі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартістю", - пояснив голова Мінфіну.

Перевірки почнуться одразу після закінчення року, який відведено на так звану податкову амністію законом про добровільне декларування, а саме з 1 вересня 2022-го.

Читайте: Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко

Автор: 

податки (3810) Державна податкова служба (408) Марченко Сергій (574)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
я так розумію, що умовний Петро з Білої Церкви, який працював на київських квартирах, має заплатити усі податки за 27 років, а умовний бєня з Дніпра, за те що вивів 5 млрд баксів з України має отримати відшкодування пдв, у розмірі 20% від суми.
показати весь коментар
09.12.2021 15:59
+47
Начните с себя .
показати весь коментар
09.12.2021 15:57
+35
1. Срок исковой давности по налогам 3 года !
2. Согласно п.1 налоговая идёт на ....все 4 стороны !
3. Проверьте Гетманцева, который переписал все на маму !
4. Проверьте новоиспеченного начальника БЭБ с 6 квартирами и Рейндж Ровером !
5. Проверьте офшоры преЗедента на 40 лимонов зелени !
показати весь коментар
09.12.2021 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не успеет миллиардер каламойша со своей говорящей зе-обезьяной провернуть эту аферу по обдиранию бедняков.

Придется намного раньше или убежать в солнечный Изгаиль, или попасть на гилляку.
показати весь коментар
09.12.2021 19:20 Відповісти
Погань зелёная! Сначала обложите Коломойшу, недоделанного ***********, Дерьмака, всех новоявленнных и эксминистров, а также всех в ОПе и ВР. Дебилы!!
показати весь коментар
09.12.2021 19:54 Відповісти
Нарушается основной принцип невиновности.Не я должен доказывать происхождение денег а налоговая.Пусть расскажут когда я уворовал ,у кого и сколько ,с документальными подтверждениями.
показати весь коментар
09.12.2021 20:40 Відповісти
Если отдавать всё что можно Коломойскому, то нужно потом где то это компенсировать... поэтому зеленскому придётся обдирать народ везде где можно, где и придумать казалось бы было сложно, лишь бы Бене было хорошо, ведь он ему обязан за то что тот профинансировал его сериал и поставил в президенты
показати весь коментар
09.12.2021 20:49 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 21:08 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2021 21:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 