Після податкової амністії ДПС перевірить усі доходи фізосіб із 1995-го, - Марченко

Після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Про це в інтерв'ю "НВ" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків", - заявив голова Мінфіну..

Міністр пояснив, як працюватиме механізм непрямого оподаткування: "У момент реєстрації угоди про купівлю-продаж, наприклад, об'єкта нерухомості, така інформація з'являється у податковій. Податкова перевіряє інформацію, а людину ніхто турбувати не збирається, якщо немає підстав для цього".

Система, за словами Марченка, працюватиме в автоматичному режимі.

"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, усі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартістю", - пояснив голова Мінфіну.

Перевірки почнуться одразу після закінчення року, який відведено на так звану податкову амністію законом про добровільне декларування, а саме з 1 вересня 2022-го.

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