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Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко

За підсумками січня-листопада 2021 року державний бюджет України перевиконано за доходами на 41 млрд. грн.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив Громадському в інтерв'ю, яке було опубліковано 3 грудня, передаеє Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 грудня бюджет за доходами перевиконано на 41 млрд грн, це при тому, що ми вже три рази вносили зміни до бюджету з урахуванням скоригованих планів", - сказав він.

За словами міністра, є "подушка" перевиконання доходів, завдяки якій держбюджет за підсумками року можна утримати у межах запланованих параметрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко

Журналістка уточнила, які сфери вистрілили, щоб наповнити держбюджет.

"Насамперед, ця якість адміністрування ПДВ, надалі, я б сказав, податок на прибуток, дуже сприяла кон'юнктурі для наших металургів, для аграріїв, вони сплатили досить пристойний податок на прибуток. І інші галузі, тобто споживчий попит сформував додаткові можливості, які пішли, зокрема, до бюджету", – пояснив Марченко.

Також читайте: Марченко про "тисячу Зеленського": Ці кошти виділяються для підтримки певних видів бізнесу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
За счет продажи облигаций под 12%. Специалисты!
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04.12.2021 00:40
+8
Они реально гордятся тем что отбирают у налогоплатильщиков больше денег чем сами же запланировали?
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04.12.2021 00:40
+8
сколько там на повішение зарплат военнім надо?резником говорил 18 млрд
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04.12.2021 07:45
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За счет продажи облигаций под 12%. Специалисты!
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04.12.2021 00:40 Відповісти
ЗЕ-кономика пздц...
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04.12.2021 12:42 Відповісти
Они реально гордятся тем что отбирают у налогоплатильщиков больше денег чем сами же запланировали?
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04.12.2021 00:40 Відповісти
наЛОХоплательщики хоть бы дали знать о себе или будут как в том анекдоте -завтра вас будут вешать
а веревку с собой приносить или выдадут?
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04.12.2021 00:59 Відповісти
подвох тут в том, что ЗЕ-мафия считает Госбюджет своим карманом, так что не ждите что эти деньги пойдут на что то достойное, их просто тупо разворуют.
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04.12.2021 00:57 Відповісти
Ну так само як і попередники і попередники попередників.
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04.12.2021 07:56 Відповісти
Да, попередники - малые дети по сравнению с янелохом
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04.12.2021 08:52 Відповісти
- Куме! Чого це Ви так розгублено виглядите?

- Та хотів прийти у Верховну Раду 1 грудня і послухать Послання президента власними вухами - як він розказує про те в якій багатій і процвітаючій країні ми живемо і не зміг!

- Чому?

- Тому що всі підступи до Верховної Ради перегородили кордони з поліції та «автозаків»!

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04.12.2021 09:18 Відповісти
Конкретизуйте, будь ласка, про яких попередників мова.
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04.12.2021 11:21 Відповісти
Дали возможность растаможить евробляхи с таможенными платежами не более 1000 долларов и получили МИЛЛИАРДЫ в бюджет .
Теперь разрешите всем людям ввозить авто с такой же растаможкой ( не более 1000долларрв) и получите мильярды в 2022г. А пока их получают автобарыги в карманына сером ввозе авто.
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04.12.2021 02:34 Відповісти
"2021 року державний бюджет України перевиконано за доходами на 41 млрд. грн."

Якщо насправді так є, тоді чому кажете, що не спроможні платити більше з/п ВСУ бо нібито у вас - "нема грошей"?
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04.12.2021 03:50 Відповісти
скажи Марченко об этои Монастырскому ,а то этот мудик не знает как поднять зп полицейским и хочет долю от штрафов ,Идиоты у власти
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04.12.2021 09:13 Відповісти
Та у Кивы токо нашли 15 лямов,"..если повар нам не врет.."
А шо говорить за остальных?
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Значит кто-то стал на 41 млрд беднее. Не из воздуха же появились эти деньги.
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04.12.2021 07:26 Відповісти
Еще один космонавт.Так покройте дыру в пенсионном фонде!!!А почему 41 лярд нарисовал.Дорожку кокса маленькую положили.?Мог бы и побольше,как шеф в Верховной зраде.
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04.12.2021 07:38 Відповісти
сколько там на повішение зарплат военнім надо?резником говорил 18 млрд
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04.12.2021 07:45 Відповісти
Гдє дєньги, Зин?
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04.12.2021 07:58 Відповісти
ЗЕ!шобла рапортует о своих пэрэмогах, но денег в бютжете как небыло, так и нет. Как в поговорке:" Чи я дурнуватий, чи лыжи не идуть"
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04.12.2021 08:03 Відповісти
Та хто там вам вірить,від балди якісь цифри називаєш.Брешете як завжди, "госпєрєворотчікі"
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04.12.2021 08:23 Відповісти
И где делись эти миллиарды?
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04.12.2021 08:49 Відповісти
Странно, денег типа куры не клюют, а на оборонку и медицину нет
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04.12.2021 08:54 Відповісти
он видно перевыполняет план ,тот что с дыркой в 270 млрд, т,е, недобор всего 229 ярдов
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04.12.2021 09:15 Відповісти
А мені дуже цікаво на скільки держбюджет-2021 перевиконано по видатках та бюджетному дефіциту...
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04.12.2021 09:38 Відповісти
Дивина...план перевиконано, але життя у звичайного українця погіршилося у декілька разів... Працюючі (!!!) люди не можуть забезпечити свої сім'ї!!!
"Уровень бедности в Украине среди работающего населения по итогам первого полугодия 2020 года составил 42,4%. По состоянию на 1 февраля 2021 года он вырос до 50%.



Бедность населения рассчитывается по показателю того, сколько граждане тратят на обеспечение себя и своих семей. Если уровень трат меньше прожиточного минимума, то это свидетельствует о бедности. "...
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04.12.2021 09:57 Відповісти
Дивно, коли заходиш на сторінку Міністерства фінансів та дивишся "Виконання державного бюджету України у 2021 р.", то там лише одні мінуси (все у червоному кольорі):

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04.12.2021 10:20 Відповісти
"Стою на асфальте ,
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я (цензура)...."

Они там вообще, без сознания, по бумажке тупо буквы зачитывают???
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04.12.2021 13:00 Відповісти
Украина,тобой рулит гнездилов-зеленский,73% -за ?.Вопросов к этому госу нет.Вы получили то,что хотели.Еште в прикуску.
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04.12.2021 10:48 Відповісти
Меня всегда интересовал один вопрос - что они принимают?????
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04.12.2021 11:07 Відповісти
Так вчера ж была новость, что дефицит бюджета 2022 более 100 млрд гривен. К чему ваши перевыполнения если будут просить кредиты у мвф, чтобы залатать дыры?!
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04.12.2021 11:12 Відповісти
Я вам поясню фокус. Например, а бюджет заложен курс доллара 29 грн. В этот год нужно вернуть долгов 1 млрд, соответственно в бюджет заложено 29 млрд грн. А поскольку курс оказался 27 грн, получилось 2 млрд "дохода". И так по вмсем позициям.
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04.12.2021 12:26 Відповісти
А как же Пенсионный фонд с дырой 15 миллиардов?
Тоже перевыполнение?
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04.12.2021 13:47 Відповісти
Т.е. налогов содрали на 41 млрд больше чем нужно?
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04.12.2021 15:53 Відповісти
 
 