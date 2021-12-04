Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко

За підсумками січня-листопада 2021 року державний бюджет України перевиконано за доходами на 41 млрд. грн.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив Громадському в інтерв'ю, яке було опубліковано 3 грудня, передаеє Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 грудня бюджет за доходами перевиконано на 41 млрд грн, це при тому, що ми вже три рази вносили зміни до бюджету з урахуванням скоригованих планів", - сказав він.

За словами міністра, є "подушка" перевиконання доходів, завдяки якій держбюджет за підсумками року можна утримати у межах запланованих параметрів.

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Журналістка уточнила, які сфери вистрілили, щоб наповнити держбюджет.

"Насамперед, ця якість адміністрування ПДВ, надалі, я б сказав, податок на прибуток, дуже сприяла кон'юнктурі для наших металургів, для аграріїв, вони сплатили досить пристойний податок на прибуток. І інші галузі, тобто споживчий попит сформував додаткові можливості, які пішли, зокрема, до бюджету", – пояснив Марченко.

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