Держбюджет 2021 перевиконано по прибутках на 41 млрд, - Марченко
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За підсумками січня-листопада 2021 року державний бюджет України перевиконано за доходами на 41 млрд. грн.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив Громадському в інтерв'ю, яке було опубліковано 3 грудня, передаеє Цензор.НЕТ.
"Станом на 1 грудня бюджет за доходами перевиконано на 41 млрд грн, це при тому, що ми вже три рази вносили зміни до бюджету з урахуванням скоригованих планів", - сказав він.
За словами міністра, є "подушка" перевиконання доходів, завдяки якій держбюджет за підсумками року можна утримати у межах запланованих параметрів.
Журналістка уточнила, які сфери вистрілили, щоб наповнити держбюджет.
"Насамперед, ця якість адміністрування ПДВ, надалі, я б сказав, податок на прибуток, дуже сприяла кон'юнктурі для наших металургів, для аграріїв, вони сплатили досить пристойний податок на прибуток. І інші галузі, тобто споживчий попит сформував додаткові можливості, які пішли, зокрема, до бюджету", – пояснив Марченко.
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а веревку с собой приносить или выдадут?
- Та хотів прийти у Верховну Раду 1 грудня і послухать Послання президента власними вухами - як він розказує про те в якій багатій і процвітаючій країні ми живемо і не зміг!
- Чому?
- Тому що всі підступи до Верховної Ради перегородили кордони з поліції та «автозаків»!
Теперь разрешите всем людям ввозить авто с такой же растаможкой ( не более 1000долларрв) и получите мильярды в 2022г. А пока их получают автобарыги в карманына сером ввозе авто.
Якщо насправді так є, тоді чому кажете, що не спроможні платити більше з/п ВСУ бо нібито у вас - "нема грошей"?
А шо говорить за остальных?
"Уровень бедности в Украине среди работающего населения по итогам первого полугодия 2020 года составил 42,4%. По состоянию на 1 февраля 2021 года он вырос до 50%.
Бедность населения рассчитывается по показателю того, сколько граждане тратят на обеспечение себя и своих семей. Если уровень трат меньше прожиточного минимума, то это свидетельствует о бедности. "...
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я (цензура)...."
Они там вообще, без сознания, по бумажке тупо буквы зачитывают???
Тоже перевыполнение?