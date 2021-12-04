Госбюджет-2021 перевыполнен по доходам на 41 млрд, - Марченко

По итогам января-ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнен по доходам на 41 млрд. грн.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил Суспільному в интервью, опубликованном 3 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 1 декабря бюджет по доходам перевыполнен на 41 млрд грн, это притом что мы уже трижды вносили изменения в бюджет с учетом скорректированных планов", - сказал он.

По словам министра, есть подушка перевыполнения доходов, благодаря которой госбюджет по итогам года можно удержать в пределах запланированных параметров.

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Журналистка уточнила, какие сферы выстрелили, чтобы наполнить госбюджет.

"Прежде всего, это качество администрирования НДС, в дальнейшем, я бы сказал, налог на прибыль, очень способствовало конъюнктуре для наших металлургов, для аграриев, они уплатили достаточно приличный налог на прибыль. И другие отрасли, то есть потребительский спрос сформировал дополнительные возможности, которые пошли, в частности, в бюджет", – объяснил Марченко.

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