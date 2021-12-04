Госбюджет-2021 перевыполнен по доходам на 41 млрд, - Марченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
По итогам января-ноября 2021 года государственный бюджет Украины перевыполнен по доходам на 41 млрд. грн.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил Суспільному в интервью, опубликованном 3 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 1 декабря бюджет по доходам перевыполнен на 41 млрд грн, это притом что мы уже трижды вносили изменения в бюджет с учетом скорректированных планов", - сказал он.
По словам министра, есть подушка перевыполнения доходов, благодаря которой госбюджет по итогам года можно удержать в пределах запланированных параметров.
Журналистка уточнила, какие сферы выстрелили, чтобы наполнить госбюджет.
"Прежде всего, это качество администрирования НДС, в дальнейшем, я бы сказал, налог на прибыль, очень способствовало конъюнктуре для наших металлургов, для аграриев, они уплатили достаточно приличный налог на прибыль. И другие отрасли, то есть потребительский спрос сформировал дополнительные возможности, которые пошли, в частности, в бюджет", – объяснил Марченко.
Пожалуйста, подождите...
а веревку с собой приносить или выдадут?
- Та хотів прийти у Верховну Раду 1 грудня і послухать Послання президента власними вухами - як він розказує про те в якій багатій і процвітаючій країні ми живемо і не зміг!
- Чому?
- Тому що всі підступи до Верховної Ради перегородили кордони з поліції та «автозаків»!
Теперь разрешите всем людям ввозить авто с такой же растаможкой ( не более 1000долларрв) и получите мильярды в 2022г. А пока их получают автобарыги в карманына сером ввозе авто.
Якщо насправді так є, тоді чому кажете, що не спроможні платити більше з/п ВСУ бо нібито у вас - "нема грошей"?
А шо говорить за остальных?
"Уровень бедности в Украине среди работающего населения по итогам первого полугодия 2020 года составил 42,4%. По состоянию на 1 февраля 2021 года он вырос до 50%.
Бедность населения рассчитывается по показателю того, сколько граждане тратят на обеспечение себя и своих семей. Если уровень трат меньше прожиточного минимума, то это свидетельствует о бедности. "...
Я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я (цензура)...."
Они там вообще, без сознания, по бумажке тупо буквы зачитывают???
Тоже перевыполнение?