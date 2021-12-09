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В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА. ФОТО

В Чернигове началось создание на базе областного молодежного центра, расположенного в помещении бывшего кинотеатра им. Щорса, Хаба социального партнерства предпринимательства и институционального развития. Проект реализуется в рамках программы "Большая стройка". Работы стартовали в начале декабря.

Об этом сообщает Черниговская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА 01

"Хаб – один из самых масштабных проектов "Большой стройки", который будет реализовываться в течение 2021-2023 годов. Общая сметная стоимость – 58,3 миллиона гривен. Софинансирование из местного бюджета составляет 5,8 миллионов. Субподрядчиков будет много, ведь предусмотрены разные виды работ. Сейчас идет демонтаж: готовится помещение под коворкинг, собрано сценическое оборудование. В планах — до нового года заменить окна", — рассказал глава ОГА Вячеслав Чаус.

В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА 02
В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА 03

Хаб станет мультифункциональной и доступной платформой для организации инновационного и предпринимательского подхода к решению социальных проблем области, повышения деловой активности молодежи, проведения сессий, обучения, консультаций, переговоров и тому подобное.

В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА 04
В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА 05

Внешне вид дома, который является памятником архитектуры, не изменится, при том что строители реконструируют фасад и кровлю. А внутри здание молодежного центра полностью перестроят и осовременят.

Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в рамках программы "Большая стройка" построить и обновить сотни объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.

Автор: 

ОГА (2388) Чернигов (884) Большая стройка (728)


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Чего?
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09.12.2021 20:21 Ответить
Стільки розмов, що потрібен робити наркоман..... А що може робити містєчковий гопник з бізнесом в рашці, тупий в питаннях Великої політики і в решті простої політики! Ну чого чекати? Та ніііііііічооооого......
Саме тому створять Хаб соціального партнерства підприємництва та інституційного розвитку
Охлос зробив це разом(((((
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09.12.2021 20:22 Ответить
Хап,хапок,пих etc.
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09.12.2021 20:57 Ответить
Хоть и погода гнусная---но тем не менее. Раз по стране пошло, то и мы с пенсами с хаба начали, где летом в домино сходняк. Рядом очень кстати АТБ. А вот с кеворкингом отложили. Окна тоже в беседке не стали планировать. Пусть дует ветер. Мы ждём перемен.
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09.12.2021 20:28 Ответить
Хаб Зелибоб... пипец
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09.12.2021 20:46 Ответить
Гундосики...
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09.12.2021 20:47 Ответить
 
 