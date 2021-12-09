В Чернигове создадут Хаб социального партнерства предпринимательства и институционального развития, - ОГА. ФОТО

В Чернигове началось создание на базе областного молодежного центра, расположенного в помещении бывшего кинотеатра им. Щорса, Хаба социального партнерства предпринимательства и институционального развития. Проект реализуется в рамках программы "Большая стройка". Работы стартовали в начале декабря.

Об этом сообщает Черниговская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Хаб – один из самых масштабных проектов "Большой стройки", который будет реализовываться в течение 2021-2023 годов. Общая сметная стоимость – 58,3 миллиона гривен. Софинансирование из местного бюджета составляет 5,8 миллионов. Субподрядчиков будет много, ведь предусмотрены разные виды работ. Сейчас идет демонтаж: готовится помещение под коворкинг, собрано сценическое оборудование. В планах — до нового года заменить окна", — рассказал глава ОГА Вячеслав Чаус.





Хаб станет мультифункциональной и доступной платформой для организации инновационного и предпринимательского подхода к решению социальных проблем области, повышения деловой активности молодежи, проведения сессий, обучения, консультаций, переговоров и тому подобное.





Внешне вид дома, который является памятником архитектуры, не изменится, при том что строители реконструируют фасад и кровлю. А внутри здание молодежного центра полностью перестроят и осовременят.

Как известно, президент Владимир Зеленский анонсировал планы в рамках программы "Большая стройка" построить и обновить сотни объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.