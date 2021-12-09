Кабмин принял решение о превращении концерна "Укроборонпром" в акционерное общество
Кабинет Министров Украины в рамках имплементации реформы оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности принял историческое решение — превращение ДК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу концерна, соответствующие постановление и распоряжение одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании Правительства.
"1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого – повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК", - отмечается в сообщении.
В информации подчеркивается, что концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать Украине. Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и принадлежать государству.
"Трансформация Укроборонпрома позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря: внедрению модели корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление; трансфера новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, создания совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами из стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины, привлечению инвестиций, в частности иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций", - подчеркивается в сообщении.
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я так розумію ,реорганізувати-продати потрібним зелюдям забезцінь,розібрати до фундаменту підприємства обладнання на брухт ,а землю під ними забудувати багатоповерхівками та торговими центрами.
Якась шахрайська схема до дерибана Укроборонпрома. Спочатку назву і структуру поміняти, а потім (дуже скоро) роздерибанити по частинам. Не розумію куди активісти дивляться. Напевно всі продались Коломойському.
Все те що Україну робить країною вже роздали ахметовим,пінчукам,медведчукам,коломойським...І тепер правтично вони керують країною а не народ та влада.