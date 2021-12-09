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Новости Оборона
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Кабмин принял решение о превращении концерна "Укроборонпром" в акционерное общество

Кабмин принял решение о превращении концерна

Кабинет Министров Украины в рамках имплементации реформы оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности принял историческое решение — превращение ДК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу концерна, соответствующие постановление и распоряжение одобрены сегодня, 9 декабря, на заседании Правительства.

"1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", ключевая цель которого – повышение обороноспособности, экономической безопасности и защиты интересов Украины путем внедрения корпоративной модели управления на предприятиях государственного ОПК", - отмечается в сообщении.

В информации подчеркивается, что концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать Украине. Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и принадлежать государству.

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"Трансформация Укроборонпрома позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями благодаря: внедрению модели корпоративного управления на предприятиях – согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление; трансфера новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, создания совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами из стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины, привлечению инвестиций, в частности иностранных, с целью модернизации производства и внедрения инноваций", - подчеркивается в сообщении.

Автор: 

Кабмин (14025) оборона (5199) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Працювати слід , а не назви змінювати !!)))
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09.12.2021 21:26
+5
А кто станет мажоритарным акционером? Бабушка Беня?
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09.12.2021 21:29
+5
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09.12.2021 21:32
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Працювати слід , а не назви змінювати !!)))
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09.12.2021 21:26 Ответить
Зеленский практично знищив Кузню і Павлоградський завод він ще й під час війни заблокував постачання армії.
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09.12.2021 21:35 Ответить
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09.12.2021 21:36 Ответить
Вистава відбувається згідно з кремлівським сценарієм !!)))
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09.12.2021 21:40 Ответить
Зелена пліснява послідовно втілює кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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09.12.2021 21:38 Ответить
погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави.
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я так розумію ,реорганізувати-продати потрібним зелюдям забезцінь,розібрати до фундаменту підприємства обладнання на брухт ,а землю під ними забудувати багатоповерхівками та торговими центрами.
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09.12.2021 22:14 Ответить
А кто станет мажоритарным акционером? Бабушка Беня?
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09.12.2021 21:29 Ответить
Ось вивески змінять і звіздець москалям !!!)))
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09.12.2021 21:30 Ответить
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09.12.2021 21:32 Ответить
Люди Ермака, Татарова и Демченка - считай агентура *****.
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09.12.2021 21:35 Ответить
А, в наглядовій раді хто буде? знову не ТОВАРИЩИ))))
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09.12.2021 21:36 Ответить
ХЗ. пуштунський виб@ядок ЗЕлібоба Мустафа Найєм перейшов з Укроборонпрому до Міністерства інфраструктури - влада "ганяє лисого".
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09.12.2021 21:40 Ответить
Найем хоча і пуштунський, але єврей.
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09.12.2021 23:21 Ответить
Ну то не дивина. " свинарчуки" клоунської едиції то святі люди.Треба ж своїх звиздомордих а-ля лещенко "наглядовців" прилаштувати
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09.12.2021 22:19 Ответить
в концертное общество...
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09.12.2021 22:56 Ответить
Ну нарешті! Нарешті зробили те, що було потрібно зробити ще 8 років тому! Тепер ракєти полетять, танки затанкують, кораблі закораблять а бонбандіровщіки забонбандірують...
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09.12.2021 22:58 Ответить
https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/ https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/

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09.12.2021 23:12 Ответить
Що це за "акціонерне товариство з 100% державним капіталом. Акціонерне товариство де один акціонер.
Якась шахрайська схема до дерибана Укроборонпрома. Спочатку назву і структуру поміняти, а потім (дуже скоро) роздерибанити по частинам. Не розумію куди активісти дивляться. Напевно всі продались Коломойському.
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09.12.2021 23:41 Ответить
Укроборонпром має бути виключно державним так як туди надходять виключно як державні замовлення так і державні кошти.А тут із оборонки цілеспрямовано влада хоче зробити приватним та ще і під ,хоч і прикритим,керівництвом мокшандії так як вже зробили важку ,видобувну та енергетичну промисловості.
Все те що Україну робить країною вже роздали ахметовим,пінчукам,медведчукам,коломойським...І тепер правтично вони керують країною а не народ та влада.
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10.12.2021 07:26 Ответить
 
 