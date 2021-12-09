Путин утверждает, что на Донбассе – "геноцид"
Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее на востоке Украины "геноцидом".
Об этом, как сообщают государственные СМИ РФ, он сказал на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - отметил Путин, обращаясь к пропагандисту Кириллу Вышинскому.
Первым шагом "геноцида" Путин назвал "русофобию" и призвал "не девальвировать эти понятия".
Топ комментарии
+56 Anton Grinblat #491066
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+51 Влад Воланд
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+31 Хорошего Вам Настроения
показать весь комментарий09.12.2021 22:10
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25% населения выехало в Украину и 25% - в рашку.
остались одни старики и боевики
внутрення пропаганда бункерного шизика
Вчимось української.
https://www.youtube.com/watch?v=NeZLHOQhpaI
тільки два дні перед телемостом, ****, ніхто чомусь не стріляв.
Спочатку сам влаштував Геноцид а тепер каже про це наче він нідочого.... забери своїх садистів-нелюдей та зброю й усе припиниться!
- Вы ж сами этаго хатели, Чебурахнутые !
на сході України проводить геноцид українців.
Сралін помер еле діло його живе