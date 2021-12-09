Путин утверждает, что на Донбассе – "геноцид"

Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее на востоке Украины "геноцидом".

Об этом, как сообщают государственные СМИ РФ, он сказал на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - отметил Путин, обращаясь к пропагандисту Кириллу Вышинскому.

Первым шагом "геноцида" Путин назвал "русофобию" и призвал "не девальвировать эти понятия".

Читайте также: Люди в России страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд. ВИДЕО