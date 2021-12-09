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Новости Война
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Путин утверждает, что на Донбассе – "геноцид"

Путин утверждает, что на Донбассе –

Президент страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее на востоке Украины "геноцидом".

Об этом, как сообщают государственные СМИ РФ, он сказал на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - отметил Путин, обращаясь к пропагандисту Кириллу Вышинскому.

Первым шагом "геноцида" Путин назвал "русофобию" и призвал "не девальвировать эти понятия".

Читайте также: Люди в России страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд. ВИДЕО

Автор: 

геноцид (416) путин владимир (31216) россия (95381) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+56
Так а что он неверно сказал. Рашка по своей традиции устроила геноцид украинцев на Донбассе. А ***** явилось с повинной. Немного акценты пока неправильно расставлены, но это поправят, в Гааге..
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09.12.2021 22:13
+51
Саме геноцид усього українського,хоть тут окурок не збрехав.
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09.12.2021 22:11
+31
Шизик
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09.12.2021 22:10
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Шизик
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09.12.2021 22:10 Ответить
Так а что он неверно сказал. Рашка по своей традиции устроила геноцид украинцев на Донбассе. А ***** явилось с повинной. Немного акценты пока неправильно расставлены, но это поправят, в Гааге..
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09.12.2021 22:13 Ответить
геноцид к которому кацапстан как бы ни ни ни коим образом как к Захвату ОРЛДО Крыма Голодомора насильственного отделения земель у УССР насильственное удушение украинского всего...
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09.12.2021 23:42 Ответить
На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. А. Карпова , озвучену в програмі «Вата-шоу», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 російська пропаганда неправильно вживає термін «русофобия», називаючи ним ставлення громадян інших країн до Росії, бо термін позначає страх до Росії, а Росії не бояться - її зневажаютьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-15 [15
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10.12.2021 07:45 Ответить
интересно, кто руссофобит на Дамбасе ?
25% населения выехало в Украину и 25% - в рашку.
остались одни старики и боевики

внутрення пропаганда бункерного шизика
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10.12.2021 00:51 Ответить
В ********* українському вживанні широкого розповсюдження набула калька з російської «русофобія», але в українській мові терміни «Русь» та «Руський» відносяться виключно до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руського Королівства , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого Князівства Литовського і Руського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Руського воєводства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини ), а також до етнонімів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 української мови та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 українців . З позиції українського тлумачення, термін «русофобія» може вважатися лише як вороже ставлення до пра-українських князівств та воєводств, а росіяни - не є пращурами українського народу. Щодо Росії українська лексика історично використовує поняття «російський», як то «росіяни», «російська мова» тощо. Відповідно до цього декларується доречність вживання терміну «росіянофобія».

Вчимось української.
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10.12.2021 07:42 Ответить
Совсем кукухой ипанулся старикашка.
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09.12.2021 22:10 Ответить
Ватоцид!
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09.12.2021 22:11 Ответить
Саме геноцид усього українського,хоть тут окурок не збрехав.
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09.12.2021 22:11 Ответить
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!!)))
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09.12.2021 22:11 Ответить
а в нас також все незмінно - путін *****
https://www.youtube.com/watch?v=NeZLHOQhpaI
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09.12.2021 22:12 Ответить
і іхтамнет.
тільки два дні перед телемостом, ****, ніхто чомусь не стріляв.
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09.12.2021 22:12 Ответить
Шо галодные мардовские людоеды съели гену, а теперь цедют с иго бульон шоли.
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09.12.2021 22:13 Ответить
То що там? Позвонив Байден зечму?
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09.12.2021 22:14 Ответить
Забув про генітальнішего ,маразматик старий !!)))
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09.12.2021 22:17 Ответить
Можливо "бабуся" взяв трубку поки вава какав.
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09.12.2021 22:19 Ответить
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли".
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09.12.2021 22:14 Ответить
От ***** мерзотне!!!
Спочатку сам влаштував Геноцид а тепер каже про це наче він нідочого.... забери своїх садистів-нелюдей та зброю й усе припиниться!
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09.12.2021 22:14 Ответить
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09.12.2021 22:14 Ответить
***** косит под ******** ,думает кто-то испугается ,а на самом деле оно чмо серливое ...
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09.12.2021 22:15 Ответить
Українці твердять, що Путін - Х * * Л О!!!
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09.12.2021 22:15 Ответить
Факт. Навіть в вікі стаття є на усіх мовах. Хотєл володєнька увійти в історію заваявателєм і сабіратєлєм зємєль лусских, а вашолт паганим ******.
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09.12.2021 22:18 Ответить
точнее, путин - *****
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09.12.2021 23:14 Ответить
Байден прямо сейчас уговаривает ЗЕ дать автономию Донбассу, как и просит Куйло
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09.12.2021 22:15 Ответить
левой рукой уговаривает, а правой присылает современное оружие для противостояния с росией, ну да
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09.12.2021 23:17 Ответить
Надо быть полным дебилом (ну или ватником), чтобы считать, что ***** нужна какая-то там овтономиа бомбаса. На кой это ему? Для него ставкой является вся Украина, а бомбас и его аборигены это просто разменная монета. Жаль, только, что сами донбасяне этого не врубают.
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10.12.2021 00:54 Ответить
ну так вiн правий - як раз на окупованих. пiд його кeрiвництвом є гeноцид
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09.12.2021 22:18 Ответить
Сперечатись с кремлівським убивцею не варто, повністю згоден, шо цей покидьок зробив з мирного українського Донбасу, зону геноциду.
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09.12.2021 22:24 Ответить
Пуйло прав - на донбаге геноцид украинцев и всего украинского
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09.12.2021 22:30 Ответить
и х#уйло само это геноцид устроило - так что ему виднее...
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09.12.2021 22:36 Ответить
Сейчас стрим идет Березовец - Портников...Супер!!!
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09.12.2021 22:34 Ответить
До оккупации расеянами небыло геноцыда,а геноцыдят оккупанты,в основном граждан Украины с руцкоговорящей челюстью!
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09.12.2021 22:36 Ответить
ОРДЛО это есть Концлагерь...но Крымских татар арестованных держат в Симферополе... но во всем виноваты Степан Бандера и Госдеп США...Крыса мавзолейная,дай бог тебе здоровья...лет еще на 100...
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09.12.2021 22:38 Ответить
- Гена, это ты устроил нам ГЕНАцид ?
- Вы ж сами этаго хатели, Чебурахнутые !
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09.12.2021 22:38 Ответить
Куйло так ты сам этот геноцид для своих лугандоновских посипак - предателей Украины и устроил! Так чего теперь стонешь? Нам то их не жалко, они ж сами себе такую судьбу выбрали!
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09.12.2021 22:38 Ответить
Ничего нового. Везде, где влазят кацапы, начинается геноцид.
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09.12.2021 22:40 Ответить
Ну да, геноцид, тобой же и устроенный
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09.12.2021 22:40 Ответить
всем срать что там вякает эта кацапо-фашисткая мразь *****
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09.12.2021 22:47 Ответить
Мало кто помнит или знает что на территории нынешней РАБссии существовала когда то Новгородская республика более 300 лет ,но...в 1478 году сЦарь неРАБссии Иван III залил кровью свободную страну,типа стал собирателем земель рядом лежащих...
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09.12.2021 22:49 Ответить
Ага
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09.12.2021 22:52 Ответить
"Битва за объединение" это мощно.
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09.12.2021 22:57 Ответить
Бач з яких давен параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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09.12.2021 23:05 Ответить
новгородцы были руссофобы
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10.12.2021 00:53 Ответить
Ось так в 1471 гаду утворилося ссср. Пабіліся вайска маскви і новгарада і обідєніліся в адноє гасударство. Цікаво а коли б новгарад переміг що було б?
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09.12.2021 23:15 Ответить
Причем само слово россия было придумано Петром 1 через 230 лет. В одной фразе три исторических брехни.
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09.12.2021 23:49 Ответить
А почему моржовая звизда, не вспомнила Крым? Там ведь тоже, даже нелегальных свинособак геноцид!!!
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09.12.2021 22:51 Ответить
опять "распятые мальчики в трусиках"????
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09.12.2021 23:07 Ответить
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09.12.2021 23:07 Ответить
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09.12.2021 23:15 Ответить
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09.12.2021 23:17 Ответить
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09.12.2021 23:18 Ответить
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09.12.2021 23:19 Ответить
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09.12.2021 23:20 Ответить
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09.12.2021 23:21 Ответить
Поки нема, але буде. Питання етнічних росіян там так чи інакше треба буде вирішити
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09.12.2021 23:24 Ответить
Плешивому лучше знать. Он же с дружками геноцид и устроил.
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09.12.2021 23:48 Ответить
Русня должна лежать в могиле
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10.12.2021 00:49 Ответить
Да, российские оккупанты устроили в Украине геноцид русских, украинцев и крымских татар.
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10.12.2021 01:03 Ответить
Слово руссофобия начинает восприниматься как анекдотический мем.У меня перед глазами сразу появляется этот ***** на мотоцикле, лучший дружбан плешивого гнома. Забыла , как его звать.
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10.12.2021 01:08 Ответить
Что-то там с подставить жопу фамилия связана..)
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10.12.2021 01:39 Ответить
Не нагадуйте, бо знову про воду завиють, якою Україна їх "геноцидить".
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10.12.2021 06:53 Ответить
Задомстанов.
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10.12.2021 06:54 Ответить
Это у которого косметичку отобрали?
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10.12.2021 08:44 Ответить
То він геноцида не бачив, але побачить, і не тільки на даунбасі. Так і кличе-вбий кацапа поряд.
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10.12.2021 01:09 Ответить
Этот фюрер завонялся совсем. Несите следующего)
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10.12.2021 01:37 Ответить
Президент країни-агресора Володимир )(уйло розповів що
на сході України проводить геноцид українців.
Сралін помер еле діло його живе
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10.12.2021 02:47 Ответить
К 1920 году на Дальнем Востоке существовала Украинская Дальневосточная республика- население было более 1,2 млн человек , имела все институты , даже армию. Во Владивостоке *******% населения говорили на украинском - Русский мир , убийствами, шантажом, самыми мерзкими формами ассимиляции превратил Зелёный Кут в русских ....в ничто. По последней переписи количество украинцев на Дальнем Востоке - около2%. Такими методами и с такой ,,эффективностью,, не действовал даже Гитлер. Те же методы в Лугандонии- через несколько лет там из 65 %украинцев останется 2%. Что страшнее расизмах? Они уже отменили украинский язык как государственный. Голодом и страхом из людей можно сделать что угодно...
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10.12.2021 07:12 Ответить
Так же в 1919 году Кубанская республика на съезде гос языком утвердила украинский- украинцев более 65 % - постепенно выдавили , сделали сущностями - существами без национальности( нет такой национальности- русский). Так же в Курской, Воронежской, Белгородской областях. С русским фашизмом может сравниться только Китай и С Корея. Человечеству фашизм нужно уничтожать физически. Пока ничего лучшего не придумали. ,, озабоченность ,, Европы приведёт к новым Освенцимам и ГУЛАГам.
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10.12.2021 07:35 Ответить
Ну да, а как на Майдане убили сто человек, так это мелочи!
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10.12.2021 08:30 Ответить
 
 