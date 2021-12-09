Путін твердить, що на Донбасі - "геноцид"

Президент країни-агресора Володимир Путін назвав події на сході України "геноцидом".

Про це, як повідомляють державні ЗМІ РФ, він сказав на засіданні російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. Це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - зазначив Путін, звертаючись до пропагандиста Кирила Вишинського.

Першим кроком "геноциду" Путін назвав "русофобію" та закликав "не девальвувати ці поняття".

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