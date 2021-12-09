Путін твердить, що на Донбасі - "геноцид"
Президент країни-агресора Володимир Путін назвав події на сході України "геноцидом".
Про це, як повідомляють державні ЗМІ РФ, він сказав на засіданні російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. Це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - зазначив Путін, звертаючись до пропагандиста Кирила Вишинського.
Першим кроком "геноциду" Путін назвав "русофобію" та закликав "не девальвувати ці поняття".
Топ коментарі
+56 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар09.12.2021 22:13
+51 Влад Воланд
показати весь коментар09.12.2021 22:11
+31 Хорошего Вам Настроения
показати весь коментар09.12.2021 22:10
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25% населения выехало в Украину и 25% - в рашку.
остались одни старики и боевики
внутрення пропаганда бункерного шизика
Вчимось української.
https://www.youtube.com/watch?v=NeZLHOQhpaI
тільки два дні перед телемостом, ****, ніхто чомусь не стріляв.
Спочатку сам влаштував Геноцид а тепер каже про це наче він нідочого.... забери своїх садистів-нелюдей та зброю й усе припиниться!
- Вы ж сами этаго хатели, Чебурахнутые !
на сході України проводить геноцид українців.
Сралін помер еле діло його живе