С сегодняшнего дня одноразовые пластиковые пакеты в магазинах под запретом
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". А именно начинает действовать первый этап ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Так, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.
"Цель такого решения - предотвратить образование пластиковых отходов. Ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше продуцируем мусор, который потом окажется на свалке, а значит в окружающей среде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на самом деле нет бесплатных пакетов. Цена за пакеты, которые якобы можно взять бесплатно, закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем.
Пожалуйста, подождите...
Стоимость копейки. Думаю через месяц, а то и меньше, будут. Надоест тягать с собой в одном кармане маску с сертификатом в другом пакеты.
запрети автомобили, запрети добычу ископаемых - они столько комах ныщать...
а бетон, бетон сколько столетий не разлагается...
зидиотыпля....
В чем ты будешь теперь покупать творог, крупы, проч - в горстях?
платно - 2-3 грн за 1 пакетик - я платить не готов.
В Европе, на которую все кивают, есть экопластик - разлагаемый.
Вот сначала начните такой производить, а потом запрещайте обычный.
Якщо навіть вдалось "домовитись" із дозвільними органами, а там підпис вартує млни доларів, що є для інвестора нонсенс.
Починають всякі "екоактивісти" підбурювати місцеве населення і все...
І так хто буде оплачувати переробку ? ну явно не хомосоветікуси яким всі далжні, бо вона, переробка теж грошей вартує.
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To
С тех пор , когда МЫ ввели налох на воздух -
вы стали меньше дышать !
Это возмутительно !
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To
ВВодим налох на осадки !
Підписувати свій пакет, продемонструвати охороні перед входом чи сфотографуватися з ним на вході перед відеокамерою?
Загадили планету вже до краю, потрібно відмовлятись від пакетів та пластикових бутилок на користь бумаги та стікла-алюмінія
что за бред?
в европе производят разлагаемый экопластик. Тоже дешевый.
а у нас - будем носить в горстях.
Или платить по 3 грн за пластиковое овно.
Та у нас в магазинах навіть булочку одну вам запакують у пакет.....
Потрібно де тільки можна відмовлятись від мусору, а то повторюсь засрали так неньку що противно в ліс вийти.
В багатих країнах ходять зі своїми сітками та полоняними сумками за закупи, і нічого не ниють, хоча там люди дбають про місця де живуть, чого не скажеш про українців, які поводяться так наче їх діти не ТУТ будуть жити.
продукты станут дешевле ?))
А мелким будет пох, они давно на маски болт положили.
серьезно?
Учитесь у европейцев
А пакети то зло. Всі вулиці завалені ними. Що робити коли люди свині?!
Бутылку стеклянную некуда выкинуть - нет даже раздельного сбора мусора.
2.50 х 17 000 000 = 425 000 000
Не плохо для нового оффшора на островах Зеленого Мыса
А стоимость самих кульков и расходы по открытию оффшорного счета на островах ..
«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами,
так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний.
В то же время там обеспечивают максимальную конфиденциальность и минимальный уровень налогообложения, - Таким образом там вполне законно можно лимитировать свои налоговые выплаты».
...Возьмём воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов как некую условную величину ( P), то многоразовым сумкам, которые тяжелее и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет. И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.
Помним про величину P - воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза. Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена. Плотные сумки из PET-пластика - 54 раза.
А теперь, - барабанная дробь - «эко-сумки» из хлопка. Так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями - 7100 раз! 7100! Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве придется регулярно использовать сумку около 50 лет. Значение становится еще более высоким если использовать «эко-сумку из органического хлопка» (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!
https://ibigdan.livejournal.com/26822904.html
Тільки-но був на телебаченні, де мова йшла про антиполіетиленовий закон. Незабаром еко-активісти і їхні симпатики спробують мене розіпнути. Назвав закон популіським, а саму концепцію помилковою. Але то буде пізніше. Оскільки, багато моїх читачів "Суспільне" не дивляться, то викладу цікаві моменти у вигляді окремих дописів.
Журналіст мене запитує:
- Яка діяльність людини завдає найбільшої шкоди довкіллю?
- Виховання дітей.
- Це по філософські?
- Ні, це практичний досвід. Травмована сімейним вихованням дитина починає вести себе агресивно щодо довкілля або байдуже до його проблем. При цьому, як до довкілля природного так і соціального. Якщо вирішити питання сімейного виховання, то проблема з відходами вирішиться за одне покоління. Поліетиленові пакетики в лісі - це сліди недолюблених дітей.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5576734232400902&id=100001931419339
- супер-тонкие пакетики можно и можно бесплатно, ограничение только на размер
- то, что толще супер-тонких, но тоньше 50мкм можно еще три месяца, но платно. Потом будет вообще нельзя.
- эти пакетики по 10 коп что щас появились, а они тоньше 50мкм, или они тонкие и скоро будет вообще нельзя, или это супер-тонкие, и их можно было и дальше раздавать бесплатно и всё это банальная жадность магазинов. одно из двух
- купить себе рулон-другой простых пакетов-маечек можно сейчас, и можно будет и дальше, просто где-то в инете на проме
- ходить в магазин со своим? а почему нет? главное покупать анти-экологичные пакеты. через три месяца магазин уже не сможет никак продавать такой пакетик, как у меня, только био, и он должен быть промаркирован, а мой не должен. вопрос лишь в том, платные или бесплатные будут био. если платные, то затея имеет смысл
- на пакеты толще 50мкм устанавливаются минимальные розничные цены. а вот на опт не устанавливаются
- на био никаких ограничений нет, можно бесплатно любой толщины
т.е. у магазинов есть три месяца на продать пакетики по 10 коп. а дальше или нельзя, или био, или супер-тонкие, или толстые не-био с минимальной ценой
спустя три месяца, если мы видим платный не толстый, но и не супер-тонкий пакетик, то он био, он промаркирован и это жадность магазина