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Новости Общество
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С сегодняшнего дня одноразовые пластиковые пакеты в магазинах под запретом

Новости Цензор.НЕТ Общество

С сегодняшнего дня одноразовые пластиковые пакеты в магазинах под запретом

С 10 декабря вводится в действие Закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". А именно начинает действовать первый этап ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Так, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции.

"Цель такого решения - предотвратить образование пластиковых отходов. Ведь когда мы меньше используем пакеты, то меньше продуцируем мусор, который потом окажется на свалке, а значит в окружающей среде", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на самом деле нет бесплатных пакетов. Цена за пакеты, которые якобы можно взять бесплатно, закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Виходить, треба зі своїм пакетом приходити, якщо хочеш купити яблук чи апельсинів? І як касир на касі розпізнає, фрукти у вашому пакеті чи магазинному?

Підписувати свій пакет, продемонструвати охороні перед входом чи сфотографуватися з ним на вході перед відеокамерою?
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10.12.2021 09:37
+12
просто братимуть додаткову плату за пакет - і всьо
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10.12.2021 09:40
+10
певно доведеться приходити з каструлею
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10.12.2021 09:58
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Перемога чи Зрада !?
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10.12.2021 09:36 Ответить
На фоне общего загрязнения от машин, фабрик это мелочь
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10.12.2021 09:36 Ответить
Далеко не так, пластик вбиває жуйних тварин, по річках попадає в моря та океани....
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10.12.2021 10:33 Ответить
Не чувствуешь разницы между "запретить" и "сделать платными". Не станут их меньше производить, и не будут магазины из меньше закупать.
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10.12.2021 10:39 Ответить
е ні жлоби не будуть їх купляти, правильна ініціатива.
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10.12.2021 10:51 Ответить
2 грн за упаковочный пакетик. Я не готов отдавать такие деньги за мусор.
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10.12.2021 10:55 Ответить
какие еще 2 грн. ??? Те пакеты, которые давались как бы бесплатно стоят не более 10-20 копеек. Никто вам пакеты по 2 грн бесплатно не давал, их продавали. "Пакет нужен???" - вот эти были по 2 грн и за них и так всегда платили..
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10.12.2021 11:08 Ответить
"жлоби не будуть їх купляти"
Стоимость копейки. Думаю через месяц, а то и меньше, будут. Надоест тягать с собой в одном кармане маску с сертификатом в другом пакеты.
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10.12.2021 12:56 Ответить
афигеть...
запрети автомобили, запрети добычу ископаемых - они столько комах ныщать...
а бетон, бетон сколько столетий не разлагается...
зидиотыпля....
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10.12.2021 10:49 Ответить
начать надо со строительства мусороперерабатывающих завводов. И производства альтернативной упаковки.
В чем ты будешь теперь покупать творог, крупы, проч - в горстях?
платно - 2-3 грн за 1 пакетик - я платить не готов.
В Европе, на которую все кивают, есть экопластик - разлагаемый.
Вот сначала начните такой производить, а потом запрещайте обычный.
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10.12.2021 10:54 Ответить
Ти собі навіть не уявляєш із чим доводиться мати справу тому хто по дурості хоче тут побудувати сміттєсортувальний чи переробний завод.
Якщо навіть вдалось "домовитись" із дозвільними органами, а там підпис вартує млни доларів, що є для інвестора нонсенс.
Починають всякі "екоактивісти" підбурювати місцеве населення і все...
І так хто буде оплачувати переробку ? ну явно не хомосоветікуси яким всі далжні, бо вона, переробка теж грошей вартує.
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10.12.2021 11:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7T
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To

С тех пор , когда МЫ ввели налох на воздух -
вы стали меньше дышать !

Это возмутительно !
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10.12.2021 10:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To

https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To

ВВодим налох на осадки !
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10.12.2021 10:37 Ответить
Виходить, треба зі своїм пакетом приходити, якщо хочеш купити яблук чи апельсинів? І як касир на касі розпізнає, фрукти у вашому пакеті чи магазинному?

Підписувати свій пакет, продемонструвати охороні перед входом чи сфотографуватися з ним на вході перед відеокамерою?
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10.12.2021 09:37 Ответить
пакетики с курвакодом
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10.12.2021 09:48 Ответить
Та це його проблема. Ви охороні чи касиру нічого показувати чи доказувати не повинні, можете піти їм на зустріч і почекати пару хвилин поки він подивиться по камерам чи ви не вкрали і все. Що за рабський менталітет.
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10.12.2021 10:02 Ответить
За совка багато пакетів носили із собою ?
Загадили планету вже до краю, потрібно відмовлятись від пакетів та пластикових бутилок на користь бумаги та стікла-алюмінія
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10.12.2021 10:53 Ответить
то есть носить с собой стеклянные баночки при покупке творога наразвес или алюминиевые кастрюльки при покупке, скажем, рыбы?
что за бред?
в европе производят разлагаемый экопластик. Тоже дешевый.
а у нас - будем носить в горстях.
Или платить по 3 грн за пластиковое овно.
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10.12.2021 10:57 Ответить
не потрібно перебільшувати, ніхто вам рибу не пропонує в стіклотарі носити.
Та у нас в магазинах навіть булочку одну вам запакують у пакет.....
Потрібно де тільки можна відмовлятись від мусору, а то повторюсь засрали так неньку що противно в ліс вийти.
В багатих країнах ходять зі своїми сітками та полоняними сумками за закупи, і нічого не ниють, хоча там люди дбають про місця де живуть, чого не скажеш про українців, які поводяться так наче їх діти не ТУТ будуть жити.
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10.12.2021 11:09 Ответить
при совке покупать было нечего. посему и проблемы с пакетами просто не было, нечего в них было ложить
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10.12.2021 13:01 Ответить
Проще , дпя экономии, брать авоськи..
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10.12.2021 11:08 Ответить
А-а-а-а-а-а-а!!!!!!!
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10.12.2021 09:37 Ответить
таки- зрада?
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10.12.2021 10:34 Ответить
Давно це треба було зробити!
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10.12.2021 09:38 Ответить
вдавись - не засмічуй планету...
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10.12.2021 10:50 Ответить
"закладається у вартість середнього чеку"
продукты станут дешевле ?))
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10.12.2021 09:38 Ответить
Ні. І кращими по якості теж не стануть.
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10.12.2021 10:03 Ответить
просто братимуть додаткову плату за пакет - і всьо
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10.12.2021 09:40 Ответить
А если со своим пакетом, логично должно вчитываться из "вартостi середнього чеку" ?
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10.12.2021 09:45 Ответить
со своим только для вакцинированных с сертификатами ..
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10.12.2021 10:13 Ответить
без ручек - 0,09 коп. с ручками - 0,12 коп.
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10.12.2021 10:20 Ответить
точно, только что из маркета
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10.12.2021 10:49 Ответить
2-3 грн за пакетик не хочешь?
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10.12.2021 10:58 Ответить
Только из Варуса: обычная упаковочная "майка" с ручками 0,01 грн. Даже в чек так и пробивают))
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10.12.2021 15:02 Ответить
Сетевым магазам в кайф, будут толкать воздух.
А мелким будет пох, они давно на маски болт положили.
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10.12.2021 09:42 Ответить
Что за тупые приколы - платный-бесплатный? Просто запретить не судьба?
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10.12.2021 09:55 Ответить
а во что упаковывать например рыбу? фрукты-овощи? в стеклянную тару или в металлическую?
серьезно?
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10.12.2021 10:58 Ответить


Учитесь у европейцев
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10.12.2021 11:03 Ответить
какойэто год
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10.12.2021 18:15 Ответить
2010
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10.12.2021 20:28 Ответить
рыбу обязан паковать покупатель а не магазин! В отделе рыбы есть водопровод, которым моют весы, а дальше суй себе хоть в карманы!
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10.12.2021 11:08 Ответить
Зараз піду перевірю.
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10.12.2021 09:56 Ответить
Короче-ни о чём. Как обычно.
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10.12.2021 09:57 Ответить
певно доведеться приходити з каструлею
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10.12.2021 09:58 Ответить
или со сковородкой
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10.12.2021 10:09 Ответить
на первый взгляд ( если не вникать ) здорово . боремся за экологию . а если разобраться то по факту особо ничего не поменяется . как обычно сотрясение воздуха и пиар
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10.12.2021 09:58 Ответить
Задолбали пмаровские приколы ЗЕленых
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10.12.2021 10:01 Ответить
Будуть люди ходити з відрами , тазіками та авоськам , - нормально так 🤣
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10.12.2021 10:07 Ответить
ну і шо та "заборона" , будуть люди зі своїми ходити - на базарах бери не хочу.. -налякали їжака голими дупами , самодури !
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10.12.2021 10:10 Ответить
Не под запретом,а за деньги.Те же пакеты,что были бесплатными стали платными
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10.12.2021 10:12 Ответить
Главное правильно это преподнести, и денюжку выиграть.
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10.12.2021 12:58 Ответить
Стоимось бесплатной упаковки забивается в стоимость продаваемой продукции и не верю,что сейчас не продолжат эту практику,уже продавая эти пакеты.
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10.12.2021 13:33 Ответить
Совершенно верно! В этом и весь гешефт. Забота об экологических проблемах здесь не при делах. Главное правильная и красивая "обвёртка". ))
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10.12.2021 13:47 Ответить
теперь то что было бесплатным - будет платным)
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10.12.2021 10:13 Ответить
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10.12.2021 10:16 Ответить
Вже як два роки використовую сітки. Та багаторазові сумки. Не маю від тоді цар пакету і це пречудово. А за сітки, то овочі і фрукти краще зберігаються. Зручно. Купив 6 штук.
А пакети то зло. Всі вулиці завалені ними. Що робити коли люди свині?!
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10.12.2021 10:17 Ответить
нанять уборщиков и построить мусороперерабатывающие заводы.
Бутылку стеклянную некуда выкинуть - нет даже раздельного сбора мусора.
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10.12.2021 11:00 Ответить
Кто вам доктор, что вы выбрали тупого голову района? Меняйте его, у нас стоят контейнеры для стекла и пластика.
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10.12.2021 11:18 Ответить
Де це таке? Я окремо викидаю скло, папір/картон, пластик і метал. Ну, такі контейнери дійсно не всюди стоять, але окремі контейнери для пластика, або просто окремий контейнер одночасно для пластика, папіру та металу - це вже річ доволі звична.
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10.12.2021 16:56 Ответить
Взагалі закон ні про що... Заборони на пластик не має. А зробили цінник на те за що і так платимо. Могли би вже і так: "Закон: Хай сонце в ранці встає а в ночі сідає!". Пустий закон як і зе зі своїми слугами.
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10.12.2021 10:22 Ответить
Новый вариант гешефта.
2.50 х 17 000 000 = 425 000 000
Не плохо для нового оффшора на островах Зеленого Мыса
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10.12.2021 10:26 Ответить
что -то у тебя с арифметикой не вяжетс
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10.12.2021 10:52 Ответить
Пересчитайте и дайте свой вариант ..
А стоимость самих кульков и расходы по открытию оффшорного счета на островах ..

«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами,
так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний.
В то же время там обеспечивают максимальную конфиденциальность и минимальный уровень налогообложения, - Таким образом там вполне законно можно лимитировать свои налоговые выплаты».
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10.12.2021 11:03 Ответить
Неплохо
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10.12.2021 14:26 Ответить
кто то просто хочет бабла...
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10.12.2021 10:28 Ответить
а быдло глубокомысленно рассуждает о высших материях...
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10.12.2021 10:52 Ответить
От і прекрасно. Наші батьки, якось існували без цього лайна. І ми проживемо, ради наших дітей.
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10.12.2021 11:13 Ответить
Ну что ,зебилье,покращення и кинець эпохи зубожиння?))
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10.12.2021 11:14 Ответить
Вірне рішення, що не так?
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10.12.2021 11:16 Ответить
Сегодня сутра,в форе уже гребут по десять копеек за эту дрянь . А запретить надо вообще. Перейти на бумажные.
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10.12.2021 11:23 Ответить
зепадаль даже на этом придумала как обдирать 73% дебилов,а природу так и будут загрязнять дальше только уже за деньги этих идиотов.
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10.12.2021 11:27 Ответить
Всё очень просто- высыпаю всё, картошку,морковку,помидоры на кассе на ленту, пусть взвешивают!
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10.12.2021 11:21 Ответить
Памяти пакетов с пакетами
...Возьмём воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов как некую условную величину ( P), то многоразовым сумкам, которые тяжелее и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет. И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.

Помним про величину P - воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза. Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена. Плотные сумки из PET-пластика - 54 раза.


А теперь, - барабанная дробь - «эко-сумки» из хлопка. Так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями - 7100 раз! 7100! Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве придется регулярно использовать сумку около 50 лет. Значение становится еще более высоким если использовать «эко-сумку из органического хлопка» (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!
https://ibigdan.livejournal.com/26822904.html
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10.12.2021 11:34 Ответить
Найбільша шкода
Тільки-но був на телебаченні, де мова йшла про антиполіетиленовий закон. Незабаром еко-активісти і їхні симпатики спробують мене розіпнути. Назвав закон популіським, а саму концепцію помилковою. Але то буде пізніше. Оскільки, багато моїх читачів "Суспільне" не дивляться, то викладу цікаві моменти у вигляді окремих дописів.
Журналіст мене запитує:
- Яка діяльність людини завдає найбільшої шкоди довкіллю?
- Виховання дітей.
- Це по філософські?
- Ні, це практичний досвід. Травмована сімейним вихованням дитина починає вести себе агресивно щодо довкілля або байдуже до його проблем. При цьому, як до довкілля природного так і соціального. Якщо вирішити питання сімейного виховання, то проблема з відходами вирішиться за одне покоління. Поліетиленові пакетики в лісі - це сліди недолюблених дітей.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5576734232400902&id=100001931419339
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10.12.2021 11:41 Ответить
Если почитать закон, а это пока бесплатно, то:
- супер-тонкие пакетики можно и можно бесплатно, ограничение только на размер
- то, что толще супер-тонких, но тоньше 50мкм можно еще три месяца, но платно. Потом будет вообще нельзя.
- эти пакетики по 10 коп что щас появились, а они тоньше 50мкм, или они тонкие и скоро будет вообще нельзя, или это супер-тонкие, и их можно было и дальше раздавать бесплатно и всё это банальная жадность магазинов. одно из двух
- купить себе рулон-другой простых пакетов-маечек можно сейчас, и можно будет и дальше, просто где-то в инете на проме
- ходить в магазин со своим? а почему нет? главное покупать анти-экологичные пакеты. через три месяца магазин уже не сможет никак продавать такой пакетик, как у меня, только био, и он должен быть промаркирован, а мой не должен. вопрос лишь в том, платные или бесплатные будут био. если платные, то затея имеет смысл
- на пакеты толще 50мкм устанавливаются минимальные розничные цены. а вот на опт не устанавливаются
- на био никаких ограничений нет, можно бесплатно любой толщины

т.е. у магазинов есть три месяца на продать пакетики по 10 коп. а дальше или нельзя, или био, или супер-тонкие, или толстые не-био с минимальной ценой
спустя три месяца, если мы видим платный не толстый, но и не супер-тонкий пакетик, то он био, он промаркирован и это жадность магазина
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10.12.2021 15:06 Ответить
Это зеленые экомудаки продавили.Им все время хочется вернуть человечество в каменный век и чтоб их тупых зверюшек никто не зобижал.Идиоты.
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10.12.2021 16:26 Ответить
Зелені - ліваки.
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10.12.2021 23:01 Ответить
Нарешті!
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10.12.2021 23:31 Ответить
Ашан - 0,06 грн., АТБ - 0,09 и 0,12, Варус - 0,01 грн.
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11.12.2021 01:18 Ответить
 
 