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72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос "Рейтинга"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос

Большинство украинцев (72%) считают Россию враждебной для Украины страной. Также враждебной 48% украинцев считают Беларусь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной по отношению к Украине, при этом за последние год количество таких респондентов выросло более, чем вдвое (с 22 до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной", - говорится в сообщении.

В то же время крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

Кроме того, за последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
12 % прокацапленый ублюдков еще не здохло - жаль....
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10.12.2021 11:16
+7
Нехай самі звільняються. Вони вже вибрали всій шлях, хай пройдуть його до кінця.
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10.12.2021 11:16
+7
Всі прикордонні з *********** райони мають підвищену кількість "ватного падла". Потрібно вводити візовий режим і закривати кордон.
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10.12.2021 11:26
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Білоруси - це захоплений терористами народ. Він рано чи пізно буде звільнений.
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10.12.2021 11:14 Ответить
Нехай самі звільняються. Вони вже вибрали всій шлях, хай пройдуть його до кінця.
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10.12.2021 11:16 Ответить
72% українців вважають паРашу ворожою країною. Одночасно 73% на думку коментарів зєбіли. Як це можливо поєднати?
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10.12.2021 11:40 Ответить
Тому що зєбіли та ватніки - це не одне й те ж.
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10.12.2021 11:45 Ответить
ще два три десятиріччя і звільняти буде нікого.
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10.12.2021 11:22 Ответить
Ну да, в 1991-м году собрались 3 террориста и захватили народы бывшего СССР...
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10.12.2021 18:23 Ответить
Справжніх союзників у нас не так багато. Ще США та країни Прибалтики - ось і все...
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10.12.2021 11:15 Ответить
Не існує ніякої "Прібалтікі",не треба використовувати ці кацапізми.
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10.12.2021 11:46 Ответить
Та ладно, на верю.
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10.12.2021 11:16 Ответить
12 % прокацапленый ублюдков еще не здохло - жаль....
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10.12.2021 11:16 Ответить
Харків, наприклад - це концентрована ватна наволоч, що ненавидить Україну. Патріоти там у меншості.
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10.12.2021 11:17 Ответить
Всі прикордонні з *********** райони мають підвищену кількість "ватного падла". Потрібно вводити візовий режим і закривати кордон.
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10.12.2021 11:26 Ответить
К сожалению прокацапленой мрази уже кругом полно,особенно под Киевом. Расползлись под видом переселенцов. А Харьковом - это и так понятно....
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10.12.2021 11:30 Ответить
китай нейтральна ? - смішно.
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10.12.2021 11:23 Ответить
где "Рейтинг" делает опросы? что огни там нюхают? или они опросы делают только в оккупированном крыму и на даунбассии с лугандонией?
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10.12.2021 11:33 Ответить
Канада?
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10.12.2021 11:34 Ответить
Канада-вассал США.
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10.12.2021 11:46 Ответить
Пора бы уже и привыкнуть что Крысы кремлевские враг №1 не только для Украины...и были ими с 13 века....когда Хан Батый придумал Мацковию чухонцев мерянцев и прочих обосранцев...
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10.12.2021 11:44 Ответить
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10.12.2021 11:47 Ответить
Красивый процент.Но не достаточный. Выглядит как партия Зеленского. А нужно как партия Украина. Тогда победим.
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10.12.2021 11:44 Ответить
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10.12.2021 11:48 Ответить
походы Батыя...а Мацквы на карте нет...,ее придумал Хан Менгу-Тимур в 1272 г
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10.12.2021 11:53 Ответить
Сказки кремлевские вчера слушал...обалдеть...в древности украинцы бросили плодородную черноземную Украину по обе стороны Днепра и сбежали на Север на болота моцкальские...хлеб на болотах не растет и воды пресной на Мацовии никогда не было...
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10.12.2021 12:00 Ответить
К сожалению высокий % людей, знающих, что 2х2=4, вовсе не означает высокий % людей способных решать сложные уравнения.
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10.12.2021 12:03 Ответить
Привыкайте... и учитесь у Израиля... окруженного со всех сторон врагами и прочим палестинским быдлом....
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10.12.2021 12:05 Ответить
Ты всех учишь со стороны, как будто ты "бог" - ты, вообще кто, украинец?
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10.12.2021 18:27 Ответить
Советский дохляк союз прожил 69 лет в крови и нищете...РАБссия на сегодня прожила 31 год...,осталось 38...
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10.12.2021 12:13 Ответить
хоча мене і не опитували,але я приєднуюсь до тих 72%.
путін-*****)))
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10.12.2021 12:38 Ответить
аналогічно +
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10.12.2021 12:47 Ответить
а 28 % в автобусы и на экскурсию в лугандон забрать через неделю возможно
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10.12.2021 12:55 Ответить
Почему США и Германия на последних позициях?
Для кого Китай враждебный, пусть выбросят всё, что сделано в Китае или имеет китайские запчасти.
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10.12.2021 13:26 Ответить
всего 72%? мало. и с какого хрена те 12% называют украинцами? они никакого отношения к украинцам не имеют.
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10.12.2021 13:45 Ответить
 
 