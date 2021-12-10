72% украинцев считают Россию враждебной страной, главными союзниками большинство называют Канаду, Литву и Польшу, - опрос "Рейтинга"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Большинство украинцев (72%) считают Россию враждебной для Украины страной. Также враждебной 48% украинцев считают Беларусь.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
"Беларусь украинцы в основном считают враждебной страной по отношению к Украине, при этом за последние год количество таких респондентов выросло более, чем вдвое (с 22 до 48%). Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной", - говорится в сообщении.
В то же время крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.
Кроме того, за последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.
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путін-*****)))
Для кого Китай враждебный, пусть выбросят всё, что сделано в Китае или имеет китайские запчасти.