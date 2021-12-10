Опрос "Рейтинга": В парламент могут попасть 9 партий. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы выборы в парламент проводились в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы 8 партий. Еще одна политическая сила - "УДАР Виталия Кличко" - на грани преодоления проходного барьера.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", обнародованные 10 декабря.
Среди парламентских партий наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" - 18% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы отдать голоса 13,7% избирателей. ОПЗЖ и "Батькивщина" имеют поддержку на уровне 11,4%.
Среди непарламентских политсил "Партию Разумкова "Умная политика" готовы поддержать 7,5% избирателей, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 6,2%, "Сила и честь" – 6%, "Партию Мураева "Наши" – 5,2%.
На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко", которая за три недели улучшила свои позиции на 0,5% и сейчас имеет поддержку 4,2%, и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%.
Опрос проводился с 6 по 8 декабря 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.
Пожалуйста, подождите...
Тому реально це виглядає так.
СН - 18-2=16.
ЄС - 13,7+2=15,7.
У решти більш-менш відповідає реальному.
Кто нравится, тому "+".
Вот и получаем "реальную" картину.
Я только одного понять не могу, зачем вы себя обманываете?
Поэтому, результат вполне прогнозируем. )))
І я бачу, що ті ж самі виборці з відбитими граблями мізками не здатні обрати когось кращого.
Може варто розпочати з себе, визнати свої помилки, і припинити голосувати за аферистів ?
Так що мені цих уродів нормальними людьми вважати ? Вони ж іржали над жертвами Голодомору, над Майданівцями, насміхались над державою.
Вас просили обирати УКРАЇНУ, а не малоросію.
Бо йому заважають. Але ж країна ніяк не розвивається. Ми уразливі.
Оцей росіскомовний, як і купа таких же зомбованих, не бачать себе у такій державі. Вони прагнуть не жити, а виживати. Бажано під росіским лаптем.
"Перемога Пальчевського" на другому місці не вистачає!
Брехня цей рейтинг.