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Новости Политика Украины
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Наши (33) рейтинг (1617) Гройсман (4830) Батькивщина (2004) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (997) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Опрос "Рейтинга": В парламент могут попасть 9 партий. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опрос

Если бы выборы в парламент проводились в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы 8 партий. Еще одна политическая сила - "УДАР Виталия Кличко" - на грани преодоления проходного барьера.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", обнародованные 10 декабря.

Среди парламентских партий наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" - 18% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы отдать голоса 13,7% избирателей. ОПЗЖ и "Батькивщина" имеют поддержку на уровне 11,4%.

Среди непарламентских политсил "Партию Разумкова "Умная политика" готовы поддержать 7,5% избирателей, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 6,2%, "Сила и честь" – 6%, "Партию Мураева "Наши" – 5,2%.

На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко", которая за три недели улучшила свои позиции на 0,5% и сейчас имеет поддержку 4,2%, и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%.

Опрос проводился с 6 по 8 декабря 2021 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Казки....останні вибори до місцевих Рад показали реальний рейтинг партіі СН.... І це далеко не 18%...😊
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10.12.2021 11:43
+17
11,4% желательно депортировать за паребрик,на историческую родину.
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10.12.2021 11:41
+16
"Рейтинг" придворна контора Зєєлі. Але і вони мають притримуватися пристойності і якщо і фальшують то в рамцях "статистичної похибки".
Тому реально це виглядає так.
СН - 18-2=16.
ЄС - 13,7+2=15,7.
У решти більш-менш відповідає реальному.
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10.12.2021 11:43
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Правила форума Совет форумчан
11,4% желательно депортировать за паребрик,на историческую родину.
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10.12.2021 11:41 Ответить
Там ще муравйовці та шарійовці мають в причепних вагонах бути.
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10.12.2021 11:52 Ответить
Та ні. Вони дрезиною. У ручну
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10.12.2021 13:17 Ответить
Головна динаміка - 2 роки нічого не змінюється. Українці в роздумах.
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10.12.2021 11:42 Ответить
Казки....останні вибори до місцевих Рад показали реальний рейтинг партіі СН.... І це далеко не 18%...😊
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10.12.2021 11:43 Ответить
А чому в соцопитуванні не поставили Народний Фронт? Адже рейтинг Яценюка виріс втричі.
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10.12.2021 11:45 Ответить
Слуги виявилися ще більшими лібералами в економіці ніж попередники. Мовляв ринок розставить все по своїх місцях. От монополісти і виставляють свої ціни. Так що через три роки про цю компашку ніхто і згадувати не буде.
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10.12.2021 11:58 Ответить
"Рейтинг" придворна контора Зєєлі. Але і вони мають притримуватися пристойності і якщо і фальшують то в рамцях "статистичної похибки".
Тому реально це виглядає так.
СН - 18-2=16.
ЄС - 13,7+2=15,7.
У решти більш-менш відповідає реальному.
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10.12.2021 11:43 Ответить
Кто не нравится, тому "-".
Кто нравится, тому "+".
Вот и получаем "реальную" картину.
Я только одного понять не могу, зачем вы себя обманываете?
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10.12.2021 11:47 Ответить
У минулому опитуванні (листопад) у них було взагалі 15 % до того ж ніяких підій для росту (3%) не було і немає
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10.12.2021 14:18 Ответить
Потратився подоляк)
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10.12.2021 11:46 Ответить
Ага, охотно верим. Особенно рейтингу ЗЕбилов
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10.12.2021 11:48 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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10.12.2021 11:51 Ответить
Імітація бурхливого політичного життя триває !!! Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів проти "мудрого наріду " !!!)))
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10.12.2021 11:49 Ответить
Існуюча тільки на папері Розумна Політика аж 7.5
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10.12.2021 11:50 Ответить
С бумажной "СН" тоже смеялись.
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10.12.2021 11:52 Ответить
Ну це багато говорить про виборців готових брати кота в мішку.
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10.12.2021 11:53 Ответить
"Союз Меча и Орала"- телеглядачі Голобородька з параноїдальним адептами "Лишьби не Порошенко "!!!)))
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10.12.2021 11:57 Ответить
З СН ,добре зпрацювало кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко " ,це щонайменьше 50% зебілоїдів !!!)))
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10.12.2021 11:54 Ответить
"Гасло" уже погасло?
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10.12.2021 12:00 Ответить
На жаль працює і дуже продуктивно !!!)))
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10.12.2021 12:09 Ответить
Но ПЕС выводов не делает и продолжает старую риторику, что подтверждает, что всё осталось по прежнему.
Поэтому, результат вполне прогнозируем. )))
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10.12.2021 12:14 Ответить
Що не так з риторікою пЄС ??? )))
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10.12.2021 12:21 Ответить
Нууу... Как же так. Не знаете? "Все вокруг - идиоты, а мы - умные. Большинство народа Украины - дебилы." Так с избирателем не разговаривают. Риторику надо менять.
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10.12.2021 12:25 Ответить
Чуєте, одного погляду на зеленського вистачає, щоб зробити висновки про його виборців.
І я бачу, що ті ж самі виборці з відбитими граблями мізками не здатні обрати когось кращого.
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10.12.2021 12:28 Ответить
Ну дело ваше. Продолжайте в том же духе. Видно агитация 2019-го ни чему вас не научила.
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10.12.2021 12:34 Ответить
А як треба агітувати ? Пообіцяти золоті гори, по кілограму гречки ?
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10.12.2021 13:10 Ответить
Для початку треба почати (вибачте за тавтологію) поважати українців і перестати вважати електорат тупим бидлом ,яким можна маніпулювати з допомогою страху та брехні.
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10.12.2021 13:23 Ответить
Так вас же ловлять на тупі речі !
Може варто розпочати з себе, визнати свої помилки, і припинити голосувати за аферистів ?
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10.12.2021 13:34 Ответить
Ок ,як скажете . Але є одне але ... Схоже ,ви усе про мене знаєте . Коли востаннє ,згідно ваших міркувань, я "голосував за аферистів"?
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10.12.2021 13:40 Ответить
Краще з допомогою ТБ ,розповісти казку про Голобородька і вивалити купу брехливого лайна на супротивника !!!)))
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10.12.2021 13:35 Ответить
Чи не тупе бидло аплодувало кварталівцям щоп'ятниці ?
Так що мені цих уродів нормальними людьми вважати ? Вони ж іржали над жертвами Голодомору, над Майданівцями, насміхались над державою.
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10.12.2021 13:37 Ответить
"Кто не за Порошенко - тот кацап". Помните? На Цензоре тогда сплошь и рядом звучали такие фразочки от поклонников Порошенко. Я тогда их предупреждал, что это - провальная риторика, но куда там. Результат знаете.
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10.12.2021 13:33 Ответить
Не так вийшло ? Подивіться як зеленський прагне здати державу фуйлу.
Вас просили обирати УКРАЇНУ, а не малоросію.
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10.12.2021 13:35 Ответить
Ага .Прагне вже три роки ,але ніц не получається ... Якось не так прагне ...
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10.12.2021 13:42 Ответить
Чого ж не получається,?
Бо йому заважають. Але ж країна ніяк не розвивається. Ми уразливі.
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10.12.2021 13:51 Ответить
Він би і здавав - по частинах. Але москва хоче все одразу, бо, як без Києва, треба самим утримвати ті частини, і воно задорого виходить. А за все одразу Коломойський запросив $100 мільярдів. Тож, певно, лише в ціні не зійшлися.
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10.12.2021 20:28 Ответить
Я з ними не розмовляю ,не бачу сенса !! З 1989 р . наговорився з "мудрим нарідом" досхочу !!!)))
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10.12.2021 12:29 Ответить
А в риториці українська Україна.
Оцей росіскомовний, як і купа таких же зомбованих, не бачать себе у такій державі. Вони прагнуть не жити, а виживати. Бажано під росіским лаптем.
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10.12.2021 12:26 Ответить
партии ПЕС в Украине нет.Есть ЕС. бот прокололся
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10.12.2021 14:08 Ответить
Я и говорю - ПЕС.
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10.12.2021 17:22 Ответить
Каламойский спасает свои миллиардные льготы???? ибо у меня ВСЕ кто голосовал за Зеленского больше за него не будут. И половина из них стала сейчас за ЕС и Порошенко --- если не намутят с подсчётами как с опросами - ЕС номер 1
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10.12.2021 11:51 Ответить
Для меня эти рейтинги полный текстовый понос. НАПИШИТЕ ЗАКАЗЧИКА РЕЙТИНГА!!! Или вы хотите сказать, что опрос бесплатный??!!
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10.12.2021 12:01 Ответить
По секрету сообщаю: Коломойша
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10.12.2021 13:19 Ответить
Ця контора продовжує вигадувати дивні рейтинги, як нібито нічого не сталося! Тільки ще партії
"Перемога Пальчевського" на другому місці не вистачає!
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10.12.2021 12:01 Ответить
Еще такой партии нет - разумкова. а ее уже поддерживает более 7% , Акуеть!!!!!! Батькивщина сейчас идет в лидерах на независимых опросах а у этих мудазвонов ее опережает даже ЖОПА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.12.2021 12:05 Ответить
Давай три последние инициативы плядькивщины за последние полгода. Кроме новых подяжек на харе тимошонки, больше ничего от этой партии мы не видели.
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10.12.2021 12:30 Ответить
Еще пару недель назад ЕС опережала Сук Урода на несколько процентов и тут бац - СУ уже опережает ЕС на 4%. Очень интересная динамика рейтинга после оглушительной "победной" прессухи гундосого Клоуна, где он обосрался по уши ...
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10.12.2021 12:13 Ответить
Де "Народний фронт" ?- " Інша партія"?
Брехня цей рейтинг.
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10.12.2021 12:26 Ответить
Спритність рук і ніякого шахрайства! Для отримання "правильного" результату треба вибрати "правильну" групу опитуваних. Якщо взяти всі вікові категорії, то результат буде не правильний, а якщо включити в групу більше молодих то отримаєте те що треба. Минулої п'ятниці Шустер на своїй програмі "Свобода слова" заиитав чи правильним шляхом веде Україну Зеленський. 19% сказати "так", і це були всі молоді учасники від 18 до 28 років.
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10.12.2021 12:29 Ответить
Те ,що малюють рейтинг СН не добавить їм нічого .
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10.12.2021 12:50 Ответить
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10.12.2021 13:07 Ответить
Вот уже скоро три года ,как в подобных темах большинство коментов абсолютно прогнозируемы - сплошная соевая попоболь ...
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10.12.2021 13:26 Ответить
Не вірю. "Зелені" думають, що фальшуючи рейтинги під них і сфальшують вибори? Спроба у деяких була і де вони? Чи ці думають, що ті не вміли, а в них вийде? Відповідаю: в тих вийшло втекти, а у вас може і не вийде!
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10.12.2021 13:59 Ответить
П...жь!
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10.12.2021 16:01 Ответить
бабло рубають на ходу...
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10.12.2021 21:55 Ответить
 
 