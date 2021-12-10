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Новини Політика України
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Наші (10) рейтинг (696) Гройсман (3995) Батьківщина (547) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Опитування "Рейтингу": До парламенту можуть потрапити 9 партій. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Опитування

Якби вибори до парламенту проводилися найближчої неділі, до Верховної Ради потрапили б 8 партій. Ще одна політична сила – "УДАР Віталія Кличка" – на межі подолання прохідного бар’єру.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", оприлюднені 10 грудня.

Серед парламентських партій найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" - 18% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За "Європейську солідарність" готові віддати голоси 13,7% виборців. ОПЗЖ та "Батьківщина" мають підтримку на рівні 11,4%.

Серед непарламентських політсил "Партію Разумкова "Розумна політика" готові підтримати 7,5% виборців, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6%, "Партію Мураєва "Наші" - 5,2%.

На межі подолання прохідного бар’єру знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка", яка за три тижні покращила свої позиції на 0,5% і наразі має підтримку 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%.

Опитування проводилося з 6 по 8 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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Топ коментарі
+18
Казки....останні вибори до місцевих Рад показали реальний рейтинг партіі СН.... І це далеко не 18%...😊
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10.12.2021 11:43
+17
11,4% желательно депортировать за паребрик,на историческую родину.
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10.12.2021 11:41
+16
"Рейтинг" придворна контора Зєєлі. Але і вони мають притримуватися пристойності і якщо і фальшують то в рамцях "статистичної похибки".
Тому реально це виглядає так.
СН - 18-2=16.
ЄС - 13,7+2=15,7.
У решти більш-менш відповідає реальному.
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10.12.2021 11:43
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11,4% желательно депортировать за паребрик,на историческую родину.
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10.12.2021 11:41 Відповісти
Там ще муравйовці та шарійовці мають в причепних вагонах бути.
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10.12.2021 11:52 Відповісти
Та ні. Вони дрезиною. У ручну
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10.12.2021 13:17 Відповісти
Головна динаміка - 2 роки нічого не змінюється. Українці в роздумах.
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10.12.2021 11:42 Відповісти
Казки....останні вибори до місцевих Рад показали реальний рейтинг партіі СН.... І це далеко не 18%...😊
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10.12.2021 11:43 Відповісти
А чому в соцопитуванні не поставили Народний Фронт? Адже рейтинг Яценюка виріс втричі.
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10.12.2021 11:45 Відповісти
Слуги виявилися ще більшими лібералами в економіці ніж попередники. Мовляв ринок розставить все по своїх місцях. От монополісти і виставляють свої ціни. Так що через три роки про цю компашку ніхто і згадувати не буде.
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10.12.2021 11:58 Відповісти
"Рейтинг" придворна контора Зєєлі. Але і вони мають притримуватися пристойності і якщо і фальшують то в рамцях "статистичної похибки".
Тому реально це виглядає так.
СН - 18-2=16.
ЄС - 13,7+2=15,7.
У решти більш-менш відповідає реальному.
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10.12.2021 11:43 Відповісти
Кто не нравится, тому "-".
Кто нравится, тому "+".
Вот и получаем "реальную" картину.
Я только одного понять не могу, зачем вы себя обманываете?
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10.12.2021 11:47 Відповісти
У минулому опитуванні (листопад) у них було взагалі 15 % до того ж ніяких підій для росту (3%) не було і немає
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10.12.2021 14:18 Відповісти
Потратився подоляк)
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10.12.2021 11:46 Відповісти
Ага, охотно верим. Особенно рейтингу ЗЕбилов
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10.12.2021 11:48 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
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10.12.2021 11:51 Відповісти
Імітація бурхливого політичного життя триває !!! Кучмівське кубло гельмінтів -політиканів проти "мудрого наріду " !!!)))
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10.12.2021 11:49 Відповісти
Існуюча тільки на папері Розумна Політика аж 7.5
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10.12.2021 11:50 Відповісти
С бумажной "СН" тоже смеялись.
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10.12.2021 11:52 Відповісти
Ну це багато говорить про виборців готових брати кота в мішку.
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10.12.2021 11:53 Відповісти
"Союз Меча и Орала"- телеглядачі Голобородька з параноїдальним адептами "Лишьби не Порошенко "!!!)))
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10.12.2021 11:57 Відповісти
З СН ,добре зпрацювало кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко " ,це щонайменьше 50% зебілоїдів !!!)))
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10.12.2021 11:54 Відповісти
"Гасло" уже погасло?
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10.12.2021 12:00 Відповісти
На жаль працює і дуже продуктивно !!!)))
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10.12.2021 12:09 Відповісти
Но ПЕС выводов не делает и продолжает старую риторику, что подтверждает, что всё осталось по прежнему.
Поэтому, результат вполне прогнозируем. )))
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10.12.2021 12:14 Відповісти
Що не так з риторікою пЄС ??? )))
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10.12.2021 12:21 Відповісти
Нууу... Как же так. Не знаете? "Все вокруг - идиоты, а мы - умные. Большинство народа Украины - дебилы." Так с избирателем не разговаривают. Риторику надо менять.
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10.12.2021 12:25 Відповісти
Чуєте, одного погляду на зеленського вистачає, щоб зробити висновки про його виборців.
І я бачу, що ті ж самі виборці з відбитими граблями мізками не здатні обрати когось кращого.
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10.12.2021 12:28 Відповісти
Ну дело ваше. Продолжайте в том же духе. Видно агитация 2019-го ни чему вас не научила.
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10.12.2021 12:34 Відповісти
А як треба агітувати ? Пообіцяти золоті гори, по кілограму гречки ?
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10.12.2021 13:10 Відповісти
Для початку треба почати (вибачте за тавтологію) поважати українців і перестати вважати електорат тупим бидлом ,яким можна маніпулювати з допомогою страху та брехні.
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10.12.2021 13:23 Відповісти
Так вас же ловлять на тупі речі !
Може варто розпочати з себе, визнати свої помилки, і припинити голосувати за аферистів ?
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10.12.2021 13:34 Відповісти
Ок ,як скажете . Але є одне але ... Схоже ,ви усе про мене знаєте . Коли востаннє ,згідно ваших міркувань, я "голосував за аферистів"?
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10.12.2021 13:40 Відповісти
Краще з допомогою ТБ ,розповісти казку про Голобородька і вивалити купу брехливого лайна на супротивника !!!)))
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10.12.2021 13:35 Відповісти
Чи не тупе бидло аплодувало кварталівцям щоп'ятниці ?
Так що мені цих уродів нормальними людьми вважати ? Вони ж іржали над жертвами Голодомору, над Майданівцями, насміхались над державою.
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10.12.2021 13:37 Відповісти
"Кто не за Порошенко - тот кацап". Помните? На Цензоре тогда сплошь и рядом звучали такие фразочки от поклонников Порошенко. Я тогда их предупреждал, что это - провальная риторика, но куда там. Результат знаете.
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10.12.2021 13:33 Відповісти
Не так вийшло ? Подивіться як зеленський прагне здати державу фуйлу.
Вас просили обирати УКРАЇНУ, а не малоросію.
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10.12.2021 13:35 Відповісти
Ага .Прагне вже три роки ,але ніц не получається ... Якось не так прагне ...
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10.12.2021 13:42 Відповісти
Чого ж не получається,?
Бо йому заважають. Але ж країна ніяк не розвивається. Ми уразливі.
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10.12.2021 13:51 Відповісти
Він би і здавав - по частинах. Але москва хоче все одразу, бо, як без Києва, треба самим утримвати ті частини, і воно задорого виходить. А за все одразу Коломойський запросив $100 мільярдів. Тож, певно, лише в ціні не зійшлися.
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10.12.2021 20:28 Відповісти
Я з ними не розмовляю ,не бачу сенса !! З 1989 р . наговорився з "мудрим нарідом" досхочу !!!)))
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10.12.2021 12:29 Відповісти
А в риториці українська Україна.
Оцей росіскомовний, як і купа таких же зомбованих, не бачать себе у такій державі. Вони прагнуть не жити, а виживати. Бажано під росіским лаптем.
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10.12.2021 12:26 Відповісти
партии ПЕС в Украине нет.Есть ЕС. бот прокололся
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10.12.2021 14:08 Відповісти
Я и говорю - ПЕС.
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10.12.2021 17:22 Відповісти
Каламойский спасает свои миллиардные льготы???? ибо у меня ВСЕ кто голосовал за Зеленского больше за него не будут. И половина из них стала сейчас за ЕС и Порошенко --- если не намутят с подсчётами как с опросами - ЕС номер 1
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10.12.2021 11:51 Відповісти
Для меня эти рейтинги полный текстовый понос. НАПИШИТЕ ЗАКАЗЧИКА РЕЙТИНГА!!! Или вы хотите сказать, что опрос бесплатный??!!
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10.12.2021 12:01 Відповісти
По секрету сообщаю: Коломойша
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10.12.2021 13:19 Відповісти
Ця контора продовжує вигадувати дивні рейтинги, як нібито нічого не сталося! Тільки ще партії
"Перемога Пальчевського" на другому місці не вистачає!
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10.12.2021 12:01 Відповісти
Еще такой партии нет - разумкова. а ее уже поддерживает более 7% , Акуеть!!!!!! Батькивщина сейчас идет в лидерах на независимых опросах а у этих мудазвонов ее опережает даже ЖОПА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.12.2021 12:05 Відповісти
Давай три последние инициативы плядькивщины за последние полгода. Кроме новых подяжек на харе тимошонки, больше ничего от этой партии мы не видели.
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10.12.2021 12:30 Відповісти
Еще пару недель назад ЕС опережала Сук Урода на несколько процентов и тут бац - СУ уже опережает ЕС на 4%. Очень интересная динамика рейтинга после оглушительной "победной" прессухи гундосого Клоуна, где он обосрался по уши ...
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10.12.2021 12:13 Відповісти
Де "Народний фронт" ?- " Інша партія"?
Брехня цей рейтинг.
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10.12.2021 12:26 Відповісти
Спритність рук і ніякого шахрайства! Для отримання "правильного" результату треба вибрати "правильну" групу опитуваних. Якщо взяти всі вікові категорії, то результат буде не правильний, а якщо включити в групу більше молодих то отримаєте те що треба. Минулої п'ятниці Шустер на своїй програмі "Свобода слова" заиитав чи правильним шляхом веде Україну Зеленський. 19% сказати "так", і це були всі молоді учасники від 18 до 28 років.
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10.12.2021 12:29 Відповісти
Те ,що малюють рейтинг СН не добавить їм нічого .
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10.12.2021 12:50 Відповісти
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10.12.2021 13:07 Відповісти
Вот уже скоро три года ,как в подобных темах большинство коментов абсолютно прогнозируемы - сплошная соевая попоболь ...
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10.12.2021 13:26 Відповісти
Не вірю. "Зелені" думають, що фальшуючи рейтинги під них і сфальшують вибори? Спроба у деяких була і де вони? Чи ці думають, що ті не вміли, а в них вийде? Відповідаю: в тих вийшло втекти, а у вас може і не вийде!
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10.12.2021 13:59 Відповісти
П...жь!
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10.12.2021 16:01 Відповісти
бабло рубають на ходу...
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10.12.2021 21:55 Відповісти
 
 