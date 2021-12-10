Возвращение украинцев-заробитчан домой будет продолжаться и в следующем году, - экономисты

Экономисты указывают: возвращение заробитчан домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году

Даже после трудоустройства на предприятиях Польши, не все украинцы могут адаптироваться к жизни в соседней стране – около 60% заробитчан работают временно и возвращаются в родные дома в Украину. И это касается не только сезонных рабочих. Не редкость – украинцы, вернувшиеся на родину, хотя до этого много лет строили карьеру в Польше. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Почему мы начали задумываться, чтобы уехать? 11 лет прожил мужчина, подал на карту устойчивого быта, не на три года. А на 10. У нас было несколько карт на 3 года, на год. Ему сказали, извини, мы не можем тебе выдать карту, потому что 7 лет назад ты много ездил в Украину", – делится опытом персональный стилист Марина Мартынив.

"Я понял, что перспективы, какого-то развития действительно хорошего нет в этой стране. И себя я не видел своего будущего, будущего моих детей в Польше", – объясняет трейдер и инвестор Максим Варава.

Экономисты указывают: возвращение гастарбайтеров домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году.

"В последнее время мы видим тенденцию роста зарплат в Украине в долларовом эквиваленте – и это приводит к тому, что количество гастарбайтеров, которые раньше уезжали в Польшу, Словакию или Германию, возвращаются в Украину", – говорит советник председателя правления "Кредитвестбанку" Василий Невмержицкий.