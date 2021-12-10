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работа (585) заробитчане (585)

Возвращение украинцев-заробитчан домой будет продолжаться и в следующем году, - экономисты

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Экономисты указывают: возвращение заробитчан домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году

Даже после трудоустройства на предприятиях Польши, не все украинцы могут адаптироваться к жизни в соседней стране – около 60% заробитчан работают временно и возвращаются в родные дома в Украину. И это касается не только сезонных рабочих. Не редкость – украинцы, вернувшиеся на родину, хотя до этого много лет строили карьеру в Польше. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Почему мы начали задумываться, чтобы уехать? 11 лет прожил мужчина, подал на карту устойчивого быта, не на три года. А на 10. У нас было несколько карт на 3 года, на год. Ему сказали, извини, мы не можем тебе выдать карту, потому что 7 лет назад ты много ездил в Украину", – делится опытом персональный стилист Марина Мартынив.

"Я понял, что перспективы, какого-то развития действительно хорошего нет в этой стране. И себя я не видел своего будущего, будущего моих детей в Польше", – объясняет трейдер и инвестор Максим Варава.

Экономисты указывают: возвращение гастарбайтеров домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году.

"В последнее время мы видим тенденцию роста зарплат в Украине в долларовом эквиваленте – и это приводит к тому, что количество гастарбайтеров, которые раньше уезжали в Польшу, Словакию или Германию, возвращаются в Украину", – говорит советник председателя правления "Кредитвестбанку" Василий Невмержицкий.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Оце дічь несуть🤣
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10.12.2021 12:52
+13
Сьогодні 1 квітня?
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10.12.2021 12:56
+11
Бред. Это инфа из ОП Зе-дЕрьмака?!
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10.12.2021 13:16
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Оце дічь несуть🤣
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10.12.2021 12:52 Ответить
Не дичь.Низкоквалифицированные,но работящие в Харькове заробляють 20-25 тыщ.На Большой стройке механизаторы -штука и больше ,если перевести в зеленые И на пенсию капает.Сельские мелкие фермеры в межсезонье залюбки там подрабатывают вахтой.Это не Польша!Целыми селами едут работать на вахту ,а в селах обустраивают класный быт.Тем более кабельный интернет и все удобства цивилизации.Некоторые рвутся в город,а некоторые без села жизни не представляют.Города - это клопятники многоэтажные.Пукнешь и на другом конце дома слышно.
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10.12.2021 13:49 Ответить
Основна проблема навіть не рівень зарплат - це при бажанні (чи професії) корегується. Основна проблема в Україні високі банківські проценти по кредитам. Типова ситуація купити власний дім в іпотеку - це практично нереально зробити в Україні.
А чому у нас високі відсотки - бо судова система зроблена портновим і іншими корупціонерами.
А чому у нас портнови при владі - бо такий президент.
А чому у нас такий президент - бо 73%.
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10.12.2021 14:11 Ответить
Тупицкого,Вовка ,ВСП ,НАЗК,АКС,НАБУ ,САП,Шабунина,ТКАЧА,Бигуса не Зе назначал,Как и ВЕрбу или Шайтанова.НЕ Зе убивал Хараберюша и многих других...
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10.12.2021 14:22 Ответить
Тим не менш система пішла в рознос саме при ньому.
В тому і суть голови будь чого - щоб навіть скурвини сини (яких на горі завжди достатньо) боялись з нори вилізти і зробити щось не так.
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10.12.2021 15:54 Ответить
А раніше відсотки були якими?При Ющенко, Януковичі, Порошенко...
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10.12.2021 15:42 Ответить
так так саме тому зараз у Польші Чехії та Німеччині повно людей з того ж таки Харкова, хоча ще зовсім недавно, до безвізу, там працювали в основному тільки мешканці західних областей.
Питання не у зп хоча і вона набагато вища, там як нижче відписали, можна взяти іпотеку в 2% річних при мінімальному першому внеску, тобто сім'я заробітчан може спокійно купити житло, а роботи там більше ніж тут і стабільність що головне.
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10.12.2021 14:31 Ответить
Та не *****, 15 тис максимум
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10.12.2021 14:46 Ответить
Этим экономистам короновирус на голову повлиял
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10.12.2021 14:32 Ответить
Сьогодні 1 квітня?
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10.12.2021 12:56 Ответить
А что там в той Польше делать? Вкалывать 3 года по 12 часов чтобы только получить ПМЖ? Такая себе идея...
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10.12.2021 13:02 Ответить
Пмж можете за 5х8
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10.12.2021 13:06 Ответить
Я б в Польшу поехал бы на 2-3 месяца, не больше курва.
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10.12.2021 13:25 Ответить
ПэрсоАнальный стилит и трейдер инвестор ?
О, теперь экономика Украины даст фАнтАн
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10.12.2021 13:06 Ответить
))с постом по трейдерам с инвесторами и персональным стилистами, апередил.
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10.12.2021 13:09 Ответить
До речі, змі повідомили що українські робітники з за кордону збільшили суму грошових переказів. Це тому що кількість робітників зменшилася?)
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10.12.2021 13:14 Ответить
ПРосто олия в Украине стала при Зеленском дороже, чем в Канаде
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10.12.2021 13:24 Ответить
Это все потому, что урожай хороший. То же самое с хлебобулочными изделиями
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10.12.2021 13:33 Ответить
)) обратная пропорциональность. та же фигня с ценами на автотопливо, - чем ниже цена нефти, тем дороже топливо. если цены на нефть начнут стремится к нулю, цены на автозаправках начнут стремится к бесконечности.
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10.12.2021 15:39 Ответить
губатый невмержитцкий побачив св'ет в кАнце тоннеля
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10.12.2021 13:12 Ответить
Бред. Это инфа из ОП Зе-дЕрьмака?!
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10.12.2021 13:16 Ответить
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10.12.2021 13:21 Ответить
Всех аферист Коломойский вернет...держите карман шире...Кучмисты цирка Шапито...
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10.12.2021 13:19 Ответить
Та вы шо)у меня знакомая,плюнув на карьерный рост, уволилась из суда и поехала на завод в Чехию -по быстрому бабла срубить...эпоха процветания от зекрысы
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10.12.2021 13:19 Ответить
При Кучме помню медики ездили в Ливию на зароботки.Потом правда Муамара Каддафи слили.
Ющенко его правда успел наградить орденом Богдана Хмельницкого.
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10.12.2021 13:30 Ответить
Ну не на завод же врачи в Ливию ехали)так и доктор такая профессия,что они и теперь в других странах по специальности работают
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10.12.2021 13:37 Ответить
Ну еще нефтяники ехали, строители.
Муамар Каддафи был нормальный чувак.
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10.12.2021 13:49 Ответить
ЦРУ правда на него повесило авиакатастрофу в Локбери.
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10.12.2021 13:52 Ответить


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10.12.2021 13:19 Ответить
Я извиняюсь, а из Канады, США и Германии наши не собираются возвращаться в Кривой Рог, Мариуполь и Эль-Житомир?... Какие то новости у нас иногда из параллельной реальности. Давайте не превращаться в расисян, а ?
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10.12.2021 13:20 Ответить
Саме в це пліснява і намагається перетворити Україну.
Совок, мордор. Лозунги.
ОбіСцянки світлого майбутнього для наріду, і світле сьогодення, для "слуг" наріду.
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10.12.2021 13:27 Ответить
Нас ссаными тряпками отсюда не выгонишь.
Может и возвращается кто, но это уже должны быть совсем скотские условия труда.
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10.12.2021 13:48 Ответить
Моя знакомая в Гданске работает шеф-поваром в ресторане с зарплатой не назову какой... уже 7 лет...,Кажу Ленка, когда в Харьков вернешься?каже никада.... сопли получать в виде минималки в 6 000 гривен не хо... от тслова совсем...
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10.12.2021 13:23 Ответить
Брехня! Працював на заводі за 12000 грн в місяць тепер за кордоном і назад не тягне і знаю багато таких людей ..... Так само і за ковід-19 пишуть що в європі погіршення а я за місяць нікого в масці не бачив проїхав 1500 км .... Брехуни.
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10.12.2021 13:24 Ответить
На якому заводі і ким працював на 12 кілогривень?
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10.12.2021 14:31 Ответить
это даже комментировать смысла нет.
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10.12.2021 13:25 Ответить
Долго смеялся....
На каких лохов рассчитан этот гавнывброс?
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10.12.2021 13:26 Ответить
На тех, кто ещё не уехал. Типа "видишь, за бугром плохо, народ попробовал и возвращается"
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10.12.2021 13:35 Ответить
Невмержицкий хотит жрать
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10.12.2021 13:26 Ответить
Путлерцы РАБссии гонят Пургу о вяличии,а Голобородьки гонят Туфту о всемирной комсомольской стройке... и крутом асфальте типа автобан от Киева до Варшавы Парижа и Лондона... в ССсре дохлом уже строили БАМ...
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10.12.2021 13:29 Ответить
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10.12.2021 13:34 Ответить
У меня в подписке Ютьюба всего 3 РАБссиянца... Димка Камикадзе,Саша Сотник и Александр Балу...обстановку ральную на РАБссии знаю лучше Путлера и Госдепа
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10.12.2021 13:37 Ответить
раз попался был в ютюбе не помню точно, типо "украинец в польше", лехко можно выютубить, при желании. ну вылитый миша лещинский - "афганский соловей". даже манера микрофон держать, та же. чего он там выдаёт, я не смотрел, может и правда, чёт серьёзное. просто по старту улыбнула манера поведения этого "польского соловья". а дальше смотреть желания не возникло.
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10.12.2021 15:21 Ответить
Я даже очки одел и зачем-то привстал....Пойду нашим и полякам прочту))))
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10.12.2021 14:07 Ответить
Ролик взят с Ютуба (часть с стилистом и трейдером).
Они там какую-то дичь несли. Трейдер создал в Польше бизнес без лицензии.....У пары, там где стилист-ка у каждого по 3 образования полученные в Польше, но работу оба искали очень долго и нудно.........Ну такое.
Гордон на телеканале Украина тоже рассказывал что у нас в поездах Укрзализницы полки трехярусные и обязательно при этом мимоходом вставлял тайный код: только не Порошенко!!!!!
Пиарщики рулят! Молодцы!
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10.12.2021 14:21 Ответить
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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10.12.2021 14:36 Ответить
Ха ха, так подався би на карту резидента і зміг би жити в будь якій країні ЄС.
Тут середня зп на заводах за 8-ми годинний робочий день 3000 злотих =19500 гривень.
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10.12.2021 14:37 Ответить
Такі реХформатори з касовими апаратами що ще 1млн вийде в 2023 році
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10.12.2021 14:54 Ответить
Работы нет. А та что есть - не стоит тех подачек чтоб на ней горбатиться.
Едут люди на заработки а в следующем году выедет ещё больше.
Достаньте Вову с теплой ванны и откройте ему глаза
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10.12.2021 19:50 Ответить
Сейчас хороший плиточник в Киеве на вес золота- получают по две штуки баксов в месяц и к ним еще очередь на полгода вперед. Да и в обл.центрах цены почти такие же, только качество херовое- как для поляков они уже не делают а бабло дерут такое же. Ничего, украинцы уже второй год беднеют и опустошают матрасы, население стареет- пенсионеров больше а соответственно и налоги. Скоро спесь спадет с вернувшихся заробитчан когда заказов станет меньше, и цены прийдут в норму
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11.12.2021 00:03 Ответить
 
 