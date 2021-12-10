Возвращение украинцев-заробитчан домой будет продолжаться и в следующем году, - экономисты
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Экономисты указывают: возвращение заробитчан домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году
Даже после трудоустройства на предприятиях Польши, не все украинцы могут адаптироваться к жизни в соседней стране – около 60% заробитчан работают временно и возвращаются в родные дома в Украину. И это касается не только сезонных рабочих. Не редкость – украинцы, вернувшиеся на родину, хотя до этого много лет строили карьеру в Польше. Об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Почему мы начали задумываться, чтобы уехать? 11 лет прожил мужчина, подал на карту устойчивого быта, не на три года. А на 10. У нас было несколько карт на 3 года, на год. Ему сказали, извини, мы не можем тебе выдать карту, потому что 7 лет назад ты много ездил в Украину", – делится опытом персональный стилист Марина Мартынив.
"Я понял, что перспективы, какого-то развития действительно хорошего нет в этой стране. И себя я не видел своего будущего, будущего моих детей в Польше", – объясняет трейдер и инвестор Максим Варава.
Экономисты указывают: возвращение гастарбайтеров домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году.
"В последнее время мы видим тенденцию роста зарплат в Украине в долларовом эквиваленте – и это приводит к тому, что количество гастарбайтеров, которые раньше уезжали в Польшу, Словакию или Германию, возвращаются в Украину", – говорит советник председателя правления "Кредитвестбанку" Василий Невмержицкий.
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А чому у нас високі відсотки - бо судова система зроблена портновим і іншими корупціонерами.
А чому у нас портнови при владі - бо такий президент.
А чому у нас такий президент - бо 73%.
В тому і суть голови будь чого - щоб навіть скурвини сини (яких на горі завжди достатньо) боялись з нори вилізти і зробити щось не так.
Питання не у зп хоча і вона набагато вища, там як нижче відписали, можна взяти іпотеку в 2% річних при мінімальному першому внеску, тобто сім'я заробітчан може спокійно купити житло, а роботи там більше ніж тут і стабільність що головне.
О, теперь экономика Украины даст фАнтАн
Ющенко его правда успел наградить орденом Богдана Хмельницкого.
Муамар Каддафи был нормальный чувак.
Совок, мордор. Лозунги.
ОбіСцянки світлого майбутнього для наріду, і світле сьогодення, для "слуг" наріду.
Может и возвращается кто, но это уже должны быть совсем скотские условия труда.
На каких лохов рассчитан этот гавнывброс?
Они там какую-то дичь несли. Трейдер создал в Польше бизнес без лицензии.....У пары, там где стилист-ка у каждого по 3 образования полученные в Польше, но работу оба искали очень долго и нудно.........Ну такое.
Гордон на телеканале Украина тоже рассказывал что у нас в поездах Укрзализницы полки трехярусные и обязательно при этом мимоходом вставлял тайный код: только не Порошенко!!!!!
Пиарщики рулят! Молодцы!
Тут середня зп на заводах за 8-ми годинний робочий день 3000 злотих =19500 гривень.
Едут люди на заработки а в следующем году выедет ещё больше.
Достаньте Вову с теплой ванны и откройте ему глаза