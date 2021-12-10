Повернення українців-заробітчан додому триватиме і наступного року, - економісти

Економісти вказують: повернення заробітчан додому – тренд, який продовжуватиметься і наступного року

Навіть після працевлаштування на підприємствах Польщі, не всі українці можуть адаптуватися до життя у сусідній країні – близько 60% заробітчан працюють тимчасово і повертаються до рідних домівок в Україну. І це стосується не лише сезонних робітників. Не рідкість – українці, які повернулися на Батьківщину, хоча до цього багато років будували кар’єру у Польщі. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Чому ми почали замислюватися, щоб виїхати? 11 років прожив чоловік, подав на карту сталого побуту, не на три роки. А на 10. У нас було вже кілька карток на 3 роки, на рік. Йому сказали, вибач, ми не можемо тобі видати карту, бо 7 років тому ти забагато їздив в Україну", – ділиться досвідом персональний стиліст Марина Мартинів.

"Я зрозумів, що перспективи, якогось розвитку справді хорошого нема в цій країні. І себе я не бачив свого майбутнього, майбутнього моїх дітей у Польщі", – пояснює трейдер та інвестор Максим Варава.

Економісти вказують: повернення заробітчан додому – тренд, який продовжиться і наступного року.

"В останній час ми бачимо тенденцію зростання зарплат в Україні у доларовому еквіваленті - і це призводить до того, що кількість заробітчан, які раніше від’їжджали до Польщі, Словаччини або Німеччини, повертаються до України", - каже радник голови правління "Кредитвестбанку" Василь Невмержицький.