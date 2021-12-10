Повернення українців-заробітчан додому триватиме і наступного року, - економісти
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Економісти вказують: повернення заробітчан додому – тренд, який продовжуватиметься і наступного року
Навіть після працевлаштування на підприємствах Польщі, не всі українці можуть адаптуватися до життя у сусідній країні – близько 60% заробітчан працюють тимчасово і повертаються до рідних домівок в Україну. І це стосується не лише сезонних робітників. Не рідкість – українці, які повернулися на Батьківщину, хоча до цього багато років будували кар’єру у Польщі. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Чому ми почали замислюватися, щоб виїхати? 11 років прожив чоловік, подав на карту сталого побуту, не на три роки. А на 10. У нас було вже кілька карток на 3 роки, на рік. Йому сказали, вибач, ми не можемо тобі видати карту, бо 7 років тому ти забагато їздив в Україну", – ділиться досвідом персональний стиліст Марина Мартинів.
"Я зрозумів, що перспективи, якогось розвитку справді хорошого нема в цій країні. І себе я не бачив свого майбутнього, майбутнього моїх дітей у Польщі", – пояснює трейдер та інвестор Максим Варава.
Економісти вказують: повернення заробітчан додому – тренд, який продовжиться і наступного року.
"В останній час ми бачимо тенденцію зростання зарплат в Україні у доларовому еквіваленті - і це призводить до того, що кількість заробітчан, які раніше від’їжджали до Польщі, Словаччини або Німеччини, повертаються до України", - каже радник голови правління "Кредитвестбанку" Василь Невмержицький.
Будь ласка, зачекайте...
А чому у нас високі відсотки - бо судова система зроблена портновим і іншими корупціонерами.
А чому у нас портнови при владі - бо такий президент.
А чому у нас такий президент - бо 73%.
В тому і суть голови будь чого - щоб навіть скурвини сини (яких на горі завжди достатньо) боялись з нори вилізти і зробити щось не так.
Питання не у зп хоча і вона набагато вища, там як нижче відписали, можна взяти іпотеку в 2% річних при мінімальному першому внеску, тобто сім'я заробітчан може спокійно купити житло, а роботи там більше ніж тут і стабільність що головне.
О, теперь экономика Украины даст фАнтАн
Ющенко его правда успел наградить орденом Богдана Хмельницкого.
Муамар Каддафи был нормальный чувак.
Совок, мордор. Лозунги.
ОбіСцянки світлого майбутнього для наріду, і світле сьогодення, для "слуг" наріду.
Может и возвращается кто, но это уже должны быть совсем скотские условия труда.
На каких лохов рассчитан этот гавнывброс?
Они там какую-то дичь несли. Трейдер создал в Польше бизнес без лицензии.....У пары, там где стилист-ка у каждого по 3 образования полученные в Польше, но работу оба искали очень долго и нудно.........Ну такое.
Гордон на телеканале Украина тоже рассказывал что у нас в поездах Укрзализницы полки трехярусные и обязательно при этом мимоходом вставлял тайный код: только не Порошенко!!!!!
Пиарщики рулят! Молодцы!
Тут середня зп на заводах за 8-ми годинний робочий день 3000 злотих =19500 гривень.
Едут люди на заработки а в следующем году выедет ещё больше.
Достаньте Вову с теплой ванны и откройте ему глаза