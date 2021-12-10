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Россия пытается минимизировать присутствие миссии ОБСЕ в ОРДЛО, - заявление ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия пытается минимизировать присутствие миссии ОБСЕ в ОРДЛО, - заявление ЕС

Евросоюз обеспокоен действиями России по сведению к минимуму присутствия СММ на неподконтрольных Правительству территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении Европейского Союза об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг Вене.

"Мы также обеспокоены продолжением действий России по минимизации присутствия СММ на не подконтрольных правительству территориях Украины. Мы с обеспокоенностью читаем в последнее время очень частые отчеты СММ о том, как поддерживаемые Россией вооруженные формирования не позволяют членам миссии во многих случаях пересечь линию столкновения в Луганскую область и дважды в Донецкую область Украины", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе заявили о поддержке осуждения этого систематического и неприемлемого препятствования работе СММ, которое ранее было выражено действующей главой и генсекретарем ОБСЕ.

"ЕС полностью поддерживает СММ в выполнении ее важного мандата и призывает Российскую Федерацию исполнять свои обязательства и обеспечить немедленное снятие всех ограничений относительно работы СММ", - говорится в заявлении.

Отдельно в ЕС указали на то, что важным положением Минских соглашений является "постоянный мониторинг участка украинско-российской государственной границы, который сейчас не контролируется украинским правительством, и верификация со стороны ОБСЕ, включая создание зон безопасности в приграничных районах Украины и России".

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В этой связи в Евросоюзе заявили, что сожалеют, что Россия не участвовала в обсуждении проекта министерского решения ОБСЕ на эту тему, предложенного 37 государствами-участниками. "Принятие такого решения дало бы возможность дальнейшего прогресса в процессе урегулирования конфликта", - говорится в заявлении ЕС.

Напомним, российские оккупационные войска с конца ноября препятствуют патрулям СММ ОБСЕ пересечь линии столкновения на востоке Украины.

28 ноября действующий глава ОБСЕ и генсек этой организации призвали вооруженные формирования РФ немедленно снять все ограничения на передвижение патрулей СММ.

Автор: Наталя Джума
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К сожалению или к уроку на будущее - это судьба всех соплежуев и вечно озабоченных. Вас таких в конце-концов из собственной хаты выгонят и скажут "что так и було"
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10.12.2021 14:43 Ответить
хоча насправді там треба мінімізувати присутність расісі
ідеально - до нуля
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10.12.2021 14:48 Ответить
 
 