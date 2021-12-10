ДТЭК сообщил МВФ о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями
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Компания ДТЭК ВИЭ сообщила Международному валютному фонду о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, что приводит к нарушению Украиной взятых на себя обязательств.
Об этом говорится в письме британской юридической компании Seladore Legal, действующей в интересах ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК ВИЭ просит МВФ принять какие-либо меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.
В частности, компания просит МВФ дополнительно указать украинскому правительству о неотложности использования поступлений от облигаций Укрэнерго для погашения остатка задолженности по состоянию на конец 2021 года.
В письме к МВФ отмечено, что в настоящее время ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" и правительству к ответственности согласно законодательству Великобритании.
"Английские адвокаты также считают, что лицами, связанными с ГП "Гарантированный покупатель" и/или Укрэнерго, в том числе государственными служащими, могли быть совершены уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 89 и 90 Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах от 2012 года" , – говорится в обращении к МВФ.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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Ответ ахметкин на "переворот "
https://censor.net/ru/news/3303857/***************************************************************************************************
Шутка!
Молодець, ЗЄлень треба пороти різками
по такой же схеме и под мертветчука отдали рынок газовых заправок
ВООБЩЕ антимонопольный комитет мог бы проанализировать те постановления
При чивокуне это принялось на бумаге под кредит, при пэте это все построили мегатемпами. Пусть теперь у петянутых и будут платёжки за свет по 6грн/кВт.
НАБУ давно пора разобраться с покупкой за копейки украинских предприятий Ахметовым
А Клара у Карла украла кларнет..."
Почитай коменты пэтянутых, они же лобызают рыжего)))
Выводы однозначные.
Бельгийский производитель "зеленой" энергии пошел в арбитраж против Украины на 70 млн евро dlvr.it/SF35QB😡
от дурдом... крысиная возня (которая непременно ударит и по имиджу Украины и по карману простых пересичных (ибо ахметка всегда найдет как компенсировать свои потери - даже не сомневайтесь!!)