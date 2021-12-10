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МВФ (3297) ДТЭК (406)

ДТЭК сообщил МВФ о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

ДТЭК сообщил МВФ о махинациях украинского правительства с целевыми

Компания ДТЭК ВИЭ сообщила Международному валютному фонду о махинациях украинского правительства с целевыми "зелеными" еврооблигациями, что приводит к нарушению Украиной взятых на себя обязательств.

Об этом говорится в письме британской юридической компании Seladore Legal, действующей в интересах ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК ВИЭ просит МВФ принять какие-либо меры для расследования ситуации и обеспечения полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии, включая ДТЭК ВИЭ.

В частности, компания просит МВФ дополнительно указать украинскому правительству о неотложности использования поступлений от облигаций Укрэнерго для погашения остатка задолженности по состоянию на конец 2021 года.

В письме к МВФ отмечено, что в настоящее время ДТЭК ВИЭ принимает меры по привлечению должностных лиц государственной компании "Гарантированный покупатель" и правительству к ответственности согласно законодательству Великобритании.

"Английские адвокаты также считают, что лицами, связанными с ГП "Гарантированный покупатель" и/или Укрэнерго, в том числе государственными служащими, могли быть совершены уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 89 и 90 Закона Соединенного Королевства о финансовых услугах от 2012 года" , – говорится в обращении к МВФ.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
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10.12.2021 14:47
+8
Молодец Ринат Леонидович, дави зекрысу!!! Ведь голый бароька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и вобще посылал МВФ в жопу
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10.12.2021 14:36
+4
Ахмєтка "ябіда-говядіна" !

Шутка!
Молодець, ЗЄлень треба пороти різками
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10.12.2021 14:38
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Молодец Ринат Леонидович, дави зекрысу!!! Ведь голый бароька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и вобще посылал МВФ в жопу
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10.12.2021 14:36 Ответить
Коливан через Зе свадебного генерала давит ахметку хочет стать как вова Пу хозяином Украины а в результате борьбы мы все пострадаем
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10.12.2021 14:49 Ответить
Вова Пу - це хто? ***** чи що?
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10.12.2021 14:54 Ответить
так
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10.12.2021 14:59 Ответить
ти бачиш що він ще 1 телеканал придбав
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10.12.2021 15:00 Ответить
покупаем электрику у Белоруси, а Бабломойскому продаем ниже себестоимости

.
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10.12.2021 15:10 Ответить
Вот это так поворот !
Ответ ахметкин на "переворот "
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10.12.2021 15:17 Ответить
совсем недавно вы все были против Ахметова и готовы были его съесть. Продажные вы все. Вам без разницы кому дифирамбы петь, главное чтобы против зеленского.
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10.12.2021 16:19 Ответить
понимаешь ли, зебобик, ахметка лайно, но от него стране хоть какая-то польза в виде налогов и рабочих мест, а от зебила только вред: воровство, зрада,реванш рыгов. Вот такие дела...
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11.12.2021 00:17 Ответить
понимаешь, порохобобик, Ахметова интересует только личная прибыль. На Украину и ее граждан ему плевать. Если он чтото и делает для Украины, то только с точки зрения личной выгоды. Как впрочем и Порошенко.
https://censor.net/ru/news/3303857/***************************************************************************************************
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11.12.2021 14:20 Ответить
судишь по себе? не сомневаюсь, что тобой только шкурные интересы и движут.
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11.12.2021 20:05 Ответить
Да это ближе к вам, порохобобикам. Помню как вы за филатова глотку рвали, даже не зная его и не живя в Днепре. Вы же все продажные. У вас даже фразы одинаковые. Дают установку, кого хвалить а кого ругать. Вот сейчас для вас Ахметов молодец, а совсем недавно вы его готовы были в землю втоптать.
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12.12.2021 22:02 Ответить
Ха-ха, ты совсем тупой, подоляковский бот!
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12.12.2021 23:12 Ответить
зелені махліють зеленими - єпічно-
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10.12.2021 14:37 Ответить
Рижий, віддай ці для тебе копійки на розробку української системи ППО!
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10.12.2021 14:37 Ответить
Ну так для зекрысы это тоже копейки,судя по баблу в его офшорах
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10.12.2021 15:41 Ответить
Ахмєтка "ябіда-говядіна" !

Шутка!
Молодець, ЗЄлень треба пороти різками
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10.12.2021 14:38 Ответить
Стукач
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10.12.2021 14:39 Ответить
ДЕТЕк является самым крупным держателем солнечных мощностей в Украине
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10.12.2021 14:40 Ответить
Так , когда он строил при янеке, то Азаров принял спецпостановление , которым положили на лопатки всех желающих иметь такой бизнес . Зелёную дорогу сделали только для Ахметова и Клюева

по такой же схеме и под мертветчука отдали рынок газовых заправок
ВООБЩЕ антимонопольный комитет мог бы проанализировать те постановления
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10.12.2021 14:45 Ответить
Зачем так врать??
При чивокуне это принялось на бумаге под кредит, при пэте это все построили мегатемпами. Пусть теперь у петянутых и будут платёжки за свет по 6грн/кВт.
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10.12.2021 15:21 Ответить
Закрий пельку , бо видно , що без Пороха і дихати не можеш , брехло зелене 😠
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10.12.2021 15:29 Ответить
Шо,обиженка,мокнули венедиктову рылом в дермище,в США,из за Порошенко)))далі буде...
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10.12.2021 15:44 Ответить
А про самолеты и виллы Ахметова не сообщил ?

НАБУ давно пора разобраться с покупкой за копейки украинских предприятий Ахметовым
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10.12.2021 14:42 Ответить
"Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет..."
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10.12.2021 14:43 Ответить
Налоги заплати с долгами , рыжее ничтожество. Никак не подавишься, тварь «малоимущая»
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10.12.2021 14:46 Ответить
Пусть налоги платит твое бородатое ничтожество с твоей зекрысой,который сам десять лет налогов не платил)
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10.12.2021 15:45 Ответить
Уймись.Мне посрать на бородатое ничтожество, так же как и на зе торчка. Рыжему ни торчок, ни беня платят а мы, с твоих и моих налогов.
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10.12.2021 16:31 Ответить
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10.12.2021 14:47 Ответить
А что зеленый торчок не соврал ?
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10.12.2021 15:54 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
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10.12.2021 14:55 Ответить
Митяй, шо за разброд и шатания?
Почитай коменты пэтянутых, они же лобызают рыжего)))
Выводы однозначные.
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10.12.2021 15:26 Ответить
Ворог моєго ворога ,це ситуативний союзник !!!)))
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10.12.2021 17:37 Ответить
Догралися зелені потвори :
Бельгийский производитель "зеленой" энергии пошел в арбитраж против Украины на 70 млн евро dlvr.it/SF35QB😡
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10.12.2021 15:26 Ответить
Иди плати семи процентный жополиз рыжего
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10.12.2021 15:46 Ответить
Ахметов заявил о махинациях )) Звучит как анекдот. - Ну а шо,не нравится когда обманюють ? ))
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10.12.2021 15:33 Ответить
Олигархическая свора начинает войну между собой. Радоваться пока нечему. Мы для них пока еще средство обогащения, которое можно раздавить.
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10.12.2021 15:34 Ответить
Це все лише театр для отримання політичних дивідендів. Якби справді була війна, то забирали б незаконно нажиті активи, відкривали б справи, посадили б у сізо
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10.12.2021 16:37 Ответить
татарин сделал еврея...))))))))))))))
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10.12.2021 15:42 Ответить
ахметке абыднна да? )))
от дурдом... крысиная возня (которая непременно ударит и по имиджу Украины и по карману простых пересичных (ибо ахметка всегда найдет как компенсировать свои потери - даже не сомневайтесь!!)
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10.12.2021 15:43 Ответить
ахметка,добивай этих зекрыс -такого дерьма ,как они,в Украине ещё не было...
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10.12.2021 15:50 Ответить
А януковощь с азарычем. а кравчукло году в 1993?
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10.12.2021 16:30 Ответить
Зеленые хуже т.к. вобрали в себя от них все худшее и добавили свою брехню, тупость и трусость!
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11.12.2021 00:21 Ответить
 
 