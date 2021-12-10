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МВФ (1343) ДТЕК (545)

ДТЕК повідомив МВФ про махінації українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

ДТЕК повідомив МВФ про махінації українського уряду з цільовими

Компанія ДТЕК ВДЕ повідомила Міжнародний валютний фонд про махінації українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, що призводить до порушення Україною взятих на себе зобов’язань.


Про це йдеться в листі британської юридичної компанії Seladore Legal, яка діє в інтересах ДТЕК ВДЕ. 

ДТЕК ВДЕ просить МВФ вжити будь-яких заходів для розслідування ситуації та забезпечення повного і недискримінаційного погашення заборгованості перед усіма виробниками зеленої енергії, включаючи ДТЕК ВДЕ.

Зокрема, компанія просить МВФ додатково вказати українському уряду про невідкладність використання надходжень від облігацій Укренерго для погашення залишку заборгованості станом на кінець 2021 року.

У листі до МВФ зазначено, що наразі ДТЕК ВДЕ вживає заходи щодо притягнення посадових осіб державної компанії "Гарантований покупець" і уряду до відповідальності згідно з законодавством Великобританії.

"Англійські адвокати також вважають, що особами, пов’язаними з ДП "Гарантований покупець" та/або Укренерго, у тому числі державними службовцями, могли бути скоєні кримінальні правопорушення, передбачені стаття 89 та 90 Закону Сполученого Королівства про фінансові послуги від 2012 року", – йдеться в зверненні до МВФ.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
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Топ коментарі
+10
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10.12.2021 14:47
+8
Молодец Ринат Леонидович, дави зекрысу!!! Ведь голый бароька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и вобще посылал МВФ в жопу
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10.12.2021 14:36
+4
Ахмєтка "ябіда-говядіна" !

Шутка!
Молодець, ЗЄлень треба пороти різками
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10.12.2021 14:38
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Молодец Ринат Леонидович, дави зекрысу!!! Ведь голый бароька говорил, что мы не попрошайки и не гастарбайтеры и вобще посылал МВФ в жопу
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10.12.2021 14:36 Відповісти
Коливан через Зе свадебного генерала давит ахметку хочет стать как вова Пу хозяином Украины а в результате борьбы мы все пострадаем
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10.12.2021 14:49 Відповісти
Вова Пу - це хто? ***** чи що?
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10.12.2021 14:54 Відповісти
так
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10.12.2021 14:59 Відповісти
ти бачиш що він ще 1 телеканал придбав
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10.12.2021 15:00 Відповісти
покупаем электрику у Белоруси, а Бабломойскому продаем ниже себестоимости

.
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10.12.2021 15:10 Відповісти
Вот это так поворот !
Ответ ахметкин на "переворот "
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10.12.2021 15:17 Відповісти
совсем недавно вы все были против Ахметова и готовы были его съесть. Продажные вы все. Вам без разницы кому дифирамбы петь, главное чтобы против зеленского.
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10.12.2021 16:19 Відповісти
понимаешь ли, зебобик, ахметка лайно, но от него стране хоть какая-то польза в виде налогов и рабочих мест, а от зебила только вред: воровство, зрада,реванш рыгов. Вот такие дела...
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11.12.2021 00:17 Відповісти
понимаешь, порохобобик, Ахметова интересует только личная прибыль. На Украину и ее граждан ему плевать. Если он чтото и делает для Украины, то только с точки зрения личной выгоды. Как впрочем и Порошенко.
https://censor.net/ru/news/3303857/***************************************************************************************************
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11.12.2021 14:20 Відповісти
судишь по себе? не сомневаюсь, что тобой только шкурные интересы и движут.
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11.12.2021 20:05 Відповісти
Да это ближе к вам, порохобобикам. Помню как вы за филатова глотку рвали, даже не зная его и не живя в Днепре. Вы же все продажные. У вас даже фразы одинаковые. Дают установку, кого хвалить а кого ругать. Вот сейчас для вас Ахметов молодец, а совсем недавно вы его готовы были в землю втоптать.
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12.12.2021 22:02 Відповісти
Ха-ха, ты совсем тупой, подоляковский бот!
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12.12.2021 23:12 Відповісти
зелені махліють зеленими - єпічно-
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10.12.2021 14:37 Відповісти
Рижий, віддай ці для тебе копійки на розробку української системи ППО!
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10.12.2021 14:37 Відповісти
Ну так для зекрысы это тоже копейки,судя по баблу в его офшорах
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10.12.2021 15:41 Відповісти
Ахмєтка "ябіда-говядіна" !

Шутка!
Молодець, ЗЄлень треба пороти різками
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10.12.2021 14:38 Відповісти
Стукач
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10.12.2021 14:39 Відповісти
ДЕТЕк является самым крупным держателем солнечных мощностей в Украине
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10.12.2021 14:40 Відповісти
Так , когда он строил при янеке, то Азаров принял спецпостановление , которым положили на лопатки всех желающих иметь такой бизнес . Зелёную дорогу сделали только для Ахметова и Клюева

по такой же схеме и под мертветчука отдали рынок газовых заправок
ВООБЩЕ антимонопольный комитет мог бы проанализировать те постановления
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10.12.2021 14:45 Відповісти
Зачем так врать??
При чивокуне это принялось на бумаге под кредит, при пэте это все построили мегатемпами. Пусть теперь у петянутых и будут платёжки за свет по 6грн/кВт.
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10.12.2021 15:21 Відповісти
Закрий пельку , бо видно , що без Пороха і дихати не можеш , брехло зелене 😠
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10.12.2021 15:29 Відповісти
Шо,обиженка,мокнули венедиктову рылом в дермище,в США,из за Порошенко)))далі буде...
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10.12.2021 15:44 Відповісти
А про самолеты и виллы Ахметова не сообщил ?

НАБУ давно пора разобраться с покупкой за копейки украинских предприятий Ахметовым
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10.12.2021 14:42 Відповісти
"Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет..."
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10.12.2021 14:43 Відповісти
Налоги заплати с долгами , рыжее ничтожество. Никак не подавишься, тварь «малоимущая»
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10.12.2021 14:46 Відповісти
Пусть налоги платит твое бородатое ничтожество с твоей зекрысой,который сам десять лет налогов не платил)
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10.12.2021 15:45 Відповісти
Уймись.Мне посрать на бородатое ничтожество, так же как и на зе торчка. Рыжему ни торчок, ни беня платят а мы, с твоих и моих налогов.
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10.12.2021 16:31 Відповісти
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10.12.2021 14:47 Відповісти
А что зеленый торчок не соврал ?
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10.12.2021 15:54 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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10.12.2021 14:55 Відповісти
Митяй, шо за разброд и шатания?
Почитай коменты пэтянутых, они же лобызают рыжего)))
Выводы однозначные.
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10.12.2021 15:26 Відповісти
Ворог моєго ворога ,це ситуативний союзник !!!)))
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10.12.2021 17:37 Відповісти
Догралися зелені потвори :
Бельгийский производитель "зеленой" энергии пошел в арбитраж против Украины на 70 млн евро dlvr.it/SF35QB😡
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10.12.2021 15:26 Відповісти
Иди плати семи процентный жополиз рыжего
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10.12.2021 15:46 Відповісти
Ахметов заявил о махинациях )) Звучит как анекдот. - Ну а шо,не нравится когда обманюють ? ))
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10.12.2021 15:33 Відповісти
Олигархическая свора начинает войну между собой. Радоваться пока нечему. Мы для них пока еще средство обогащения, которое можно раздавить.
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10.12.2021 15:34 Відповісти
Це все лише театр для отримання політичних дивідендів. Якби справді була війна, то забирали б незаконно нажиті активи, відкривали б справи, посадили б у сізо
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10.12.2021 16:37 Відповісти
татарин сделал еврея...))))))))))))))
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10.12.2021 15:42 Відповісти
ахметке абыднна да? )))
от дурдом... крысиная возня (которая непременно ударит и по имиджу Украины и по карману простых пересичных (ибо ахметка всегда найдет как компенсировать свои потери - даже не сомневайтесь!!)
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10.12.2021 15:43 Відповісти
ахметка,добивай этих зекрыс -такого дерьма ,как они,в Украине ещё не было...
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10.12.2021 15:50 Відповісти
А януковощь с азарычем. а кравчукло году в 1993?
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10.12.2021 16:30 Відповісти
Зеленые хуже т.к. вобрали в себя от них все худшее и добавили свою брехню, тупость и трусость!
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11.12.2021 00:21 Відповісти
 
 