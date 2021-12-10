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Новости Политика Украины
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Санкции против Портнова и Тупицкого – это логично, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против Портнова и Тупицкого – это логично, - Венедиктова

Введение санкций США в отношении экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова является логичным.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, которое транслировал телеканал "Украина 24" передает Цензор.НЕТ.

"Это не первые украинские граждане, в отношении которых вводятся санкции США. И мы прекрасно понимаем, что юридического основания для введения санкций других стран для украинской юрисдикции - для открытия уголовных дел - нет", - отметила Венедиктова.

Также генпрокурор напомнила, что в отношении Тупицкого есть уголовное производство.

"Вопросы имеют американские институции, и вопросы имеют украинские институции. Потому как генеральный прокурор, не отвечающий за политические решения, а отвечающий за решения в сфере уголовной юстиции, могу сказать, что это логично", - подытожила Венедиктова.

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Напомним, ранее США ввели санкции против эксзамглавы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова.

В посольстве США рассказали, что санкции против Портнова введены за использование влияния на получение решений в судах Украины и подрыв реформ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Нелогічно, що ви із Зєлєю не бачите злочинів Портнова.
Напевно тому, що персональний адвокат Портнова Андрій Смирнов зараз працює в ОПі заступником Єрмака.
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10.12.2021 15:45
+20
Недалек тот час когда и против бенядиктовой будут
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10.12.2021 15:31
+20
Да , только эти санкции ввели США , а не Украина .
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10.12.2021 15:34
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Недалек тот час когда и против бенядиктовой будут
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10.12.2021 15:31 Ответить
Недалек, недалек - на жопе тлеет уголек!!!! Вата как дела?
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10.12.2021 16:29 Ответить
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10.12.2021 16:32 Ответить
Зачем ты себе уголёк в жопу запихнул?
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10.12.2021 17:39 Ответить
Он пока что не запихивал, просто сверху положил - написал же человек: "НА жопе. У него все еще впереди .
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10.12.2021 18:40 Ответить
Ну пусть прогрессирует, за прогрессом будущее
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10.12.2021 19:55 Ответить
Туда же надо добавить против тебя и твоего патрона.
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10.12.2021 15:31 Ответить
давай лучше тебя на ....й?
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10.12.2021 16:30 Ответить
Да , только эти санкции ввели США , а не Украина .
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10.12.2021 15:34 Ответить
Україна має відкрити карну справу проти Портнова і посадити його. Те ж саме і проти Тупицького - але перед тим звільнити його з посади члена КС у відповідності з чинним законодавством, як це було проведено з Шевчуком (за куди менш вагоме порушення присяги)
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10.12.2021 16:17 Ответить
Украина даже дела открыла уголовные!!! А санкции дело Америки, не доросли мы пока!!!
так что утухни
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10.12.2021 16:32 Ответить
тухлый возвращайся на бутылку, бо стержень потерял - голова у тя не держится
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10.12.2021 17:50 Ответить
Хто посварив цих поважних активістів?
"Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін" "Венедіктова: "Дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю втручанням в свою діяльність"
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10.12.2021 15:36 Ответить
Портнов уже " активист"? А діяльність юриста Портнова, вважаєш" втручанням в свою діяльність"?
невдала спроба "пропетляти"
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10.12.2021 18:35 Ответить
Портнов при ЗЕнедоноске прекрасно себя,чувствует в Украине.
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10.12.2021 15:43 Ответить
Нелогічно, що ви із Зєлєю не бачите злочинів Портнова.
Напевно тому, що персональний адвокат Портнова Андрій Смирнов зараз працює в ОПі заступником Єрмака.
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10.12.2021 15:45 Ответить
А відкрити справи проти татарова і єрмака не логічно?
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10.12.2021 15:49 Ответить
А в чем у тебя логика?
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10.12.2021 16:28 Ответить
якщо Ви до мене-то проста, ці два вороги України знищували державність до Револіції Гідності, під час Революції Гідності і сьогодні.
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10.12.2021 16:40 Ответить
Скоро против нелоха санкции введут так она тоже скажет что всё логично, продажные шавки
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10.12.2021 15:52 Ответить
запровадження американських санкцій проти українських громадян - логічно,а відсутність українських кримінальних вироків проти українських громадян,котрі використовують політику ,для шкоди національним інтересам України є співучасть судової системи в нанесені цієї шкоди і її прикритті,що є теж логічно
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10.12.2021 15:53 Ответить
Беня- діктова, а тут як з логікою?

5 березня 2021 року
"США ввели санкції проти Коломойського за корупцію"
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10.12.2021 15:59 Ответить
Пам'ятаю ті скрині де Портнов радів, шо Стерненку та іншим тепер звізда, після призначення цієї хвойди... А сьогодні адвокати Стерненка подають на неї в суд!
Боже, бережи Америку!
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10.12.2021 19:10 Ответить
Це не логічно, а ганебно. Розслідуваннями української корупції займаються американці, бо власні установи ні на що не здатні.
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10.12.2021 16:06 Ответить
Санкции против Портнова и Тупицкого - это логично, - Венедиктова /Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. Зеленский поблагодарил США за введение санкций против Коломойского. Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка. Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия. Коломойскому нужен новый, его, Коломойского, КС. Венедиктова вызывает Тупицкого для вручения подозрения/ По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. Дело об угрозах Портнова прокурору(!) закрыли на основании экспертизы, - Венедиктова.
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10.12.2021 16:33 Ответить
Портнов живёт в Израиле? А разве он евгей?
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10.12.2021 16:41 Ответить
Портнов живёт в Израиле? / 19.05.19. 12:27 . Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину: "Хочу дать сигнал тысячам людей - пора возвращаться".
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10.12.2021 16:52 Ответить
Портнов, Венедиктова - одна шайка-лейка.
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10.12.2021 17:07 Ответить
цю суку давно треба гнати як і всю зелену плісняву, нікчемні непотріби до того ж ще й тупорилі.
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10.12.2021 17:56 Ответить
 
 