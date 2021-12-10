Санкції проти Портнова та Тупицького - це логічно, - Венедіктова

Запровадження санкцій США стосовно ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова є логічним.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова у відеозверненні, яке транслював телеканал "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перші українські громадяни, стосовно яких запроваджують санкції США. І ми чудово розуміємо, що юридичної підстави запровадження санкцій інших країн для української юрисдикції - для відкриття кримінальних справ - немає", - зазначила Венедіктова.

Також генпрокурор нагадала, що стосовно Тупицького є кримінальне провадження.

"Запитання мають американські інституції, і запитання мають українські інституції. Тому як генеральний прокурор, який не відповідає за політичні рішення, а відповідає за рішення у сфері кримінальної юстиції, можу сказати, що це логічно", - підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

В посольстві США розповіли, що санкції проти Портнова запроваджено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.

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