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США запровадили санкції проти Портнова та його фонду

США запровадили санкції проти Портнова та його фонду

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

В списку фігурує також фонд Андрія Портнова.

Зазначається, що обмеження запроваджують проти людей, причетних до порушень прав людини. Підсанкційним особам забороняють в'їзд до Штатів, а їхні активи "заморожують".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб.

Також читайте: ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера"

Автор: 

Портнов (333) санкції (11771) США (22545)


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Топ коментарі
+75
Ай молодцы ! Они бы еще против его дружбанов - Бени, Венедиктовой, Тартарова и прочих санкции ввели.
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09.12.2021 17:37
+64
Деркач - под санкциями, Дубинский - под санкциями, Онищенко/Кадыров - под санкциями, Портнов - под санкциями, и т.д по списку. И все они ставили одной из своих сверхзадач - борьбу с Порохом. Я ни на что не намекаю, но результат на лицо
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09.12.2021 17:50
+44
дружку зЄлєнського-єрмака кокосікі защемили!
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09.12.2021 17:41
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США більше бореться з нашими корупціонерами, чим нєлох і його недокоманда... Хоча, що я взагалі порівнюю...
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09.12.2021 19:57 Відповісти
а фулі Портнову ті санкціі?
коли він керує Єрмаком а той поцЗедентом
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09.12.2021 20:00 Відповісти
портнушка, сливай воду!
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09.12.2021 20:02 Відповісти
Будь які санкції недостатні якщо у списку немає бородатої бабушки.
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09.12.2021 20:03 Відповісти
А Портнову не по барабану? Он в США не ездит. И бабло, наверное, не хранит там, а под подушкой. Это все равно что какому-нибудь сенатору США РФ объявит санкции. Ну, не сможет он приехать на курорты Калуги, или открыть счет в Сбербанке. И шо?
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09.12.2021 20:14 Відповісти
Двуликий анус татаров-портнов продолжит руководить так называемой правоохранительной системой Украины от конторы ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты, ему, анусу на все на*рать, все не почем. А "шашлычная" журнализстка, н. влащенко, на Украине 24, одновременно будет работать на подсосе и у этого ануса и у ОПы (конторы ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты)! Вот истинные "достижения" "зе_никчемности", - плевок в души "Небесной Сотне"
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09.12.2021 20:16 Відповісти
Це вже як контрольний у голову зе. Але очевидно, що він цього не збагне.
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09.12.2021 20:20 Відповісти
Портнов не був головою АП при Януковичи. Він був заступником голови АП Ловочкина, а потім Клюєва.
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09.12.2021 20:30 Відповісти
Благослови Господи США!
но с 2ой стороны, если у него там нет недвижимости и активов- то ему по фиг?
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09.12.2021 20:53 Відповісти
Ему не по фиг - с такими санкциями эта **** ни в одну цивилизованную страну не въедет, да и все его банковские счета закрыты, кроме отстойных банков ДНР или **********.
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10.12.2021 07:13 Відповісти
а венедиктова что то не спешит ничего никуда накладывать на портнова....))
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09.12.2021 21:16 Відповісти
Так он же был и наверно еще и будет юристом Коломойского.
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10.12.2021 00:43 Відповісти
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09.12.2021 21:30 Відповісти
Ох и змея))
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09.12.2021 22:38 Відповісти
Може в множні?}}..?
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10.12.2021 04:12 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет!
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10.12.2021 08:48 Відповісти
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.

Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
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09.12.2021 21:30 Відповісти
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09.12.2021 21:30 Відповісти
Когда санкции ввели вместо ЗЕленожопого!...
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09.12.2021 22:23 Відповісти
До...делся портянка)
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09.12.2021 22:42 Відповісти
Виї@бали його в тупий собачий рот😁
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09.12.2021 22:54 Відповісти
Что-то наше зеленое СНБО на портняшку санкции постеснялось вводить...
Интересно, почему????
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10.12.2021 00:22 Відповісти
Дружбаны!
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10.12.2021 08:49 Відповісти
Чекаємо на розпродаж квартир і авто від Портнова,вже його дружбан продав.Але який чудовий подарунок перед 13 грудня, ну хіба ж це не красота))
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10.12.2021 00:44 Відповісти
Меня США разочаровали. Этих нужно под санкции, но санкции надо начинать с других. Например, собственник банка Крещатик, который раздерибанил деньги вкладчиков, сейчас за украденные деньги, купил киевский завод Большевик. А сколько других банков собственники раздерибанили
https://biz.censor.net/news/3303840/
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10.12.2021 00:57 Відповісти
Це , що США мае зі всіма українськими корупціонерами боротися?]]}}}а ваша влада , яку ви вибераете для чого??}}
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10.12.2021 04:10 Відповісти
Вірите у чесність виборів в Україні? Я вже ні. Скільки голосую на виборах - постійно патріоти України пролітають: Чорновіл, Кошулинський... Таж ситуація і на місцевих виборах... На вершині голосувань чомусь завжди опиняються олігархи або їх ставленики. Хоча я їх не обирав, і кого зі знайомих поспитай - ті також не обирали. Містика чи фальсифікація?
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10.12.2021 10:58 Відповісти
Тому що населення таке продажне. Тому і пролітають.
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10.12.2021 10:59 Відповісти
Так Ви і я - також населення України, Себе я не вважаю продажним, гадаю у Вас також гідності вистачає. Але з так названими "виборами" з танцями на граблях явно щось негаразд.
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10.12.2021 11:20 Відповісти
Санкции наложены совершенно верно, если читать не официальный релиз, а смотреть по фактам.

Чем заслужил санкции Тупицкий?
Неконным, неконституционным разгоном Рады заслужил ихТупицкий.
А Портнов заслужил санкции как идеолог власти Януковича и Бубочки. При Януковиче Портнов и был истинным хозяином Украины, ибо эта скромная, незаметная должность "глава ОП" или "глава АП" - это и есть должность смотрящего за Украиной при ПроФФесоре и при Бубочке, не Проффесор же Украиной управлял (он по пенькам бегал) и ни Бубочка(он видосики пилит).

Скоро вообще окажется, что Бубочка президент то липовый, избран незаконно, ибо украинским языком не владеет. Подставить Бубочку крайне просто: достаточно на очередной встрече Бубочки с избирателями заглушить все частотки, на которых наушничек в ухе Бубочки функционирует, потому что без этого наушничка Бубочка не то что на украинском языке, он и на русском то двух слов не свяжет.

И тогда окажется, что президент Украины - это Порошенко, потому что только два кандидата вышли во 2-й тур президентских выборов.

Так что светит Бубочке чемодан, вертолет и Оман (если, конечно, топлива в баках хватит долететь до места хранения кубышки).
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10.12.2021 06:51 Відповісти
«И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу» (с)
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10.12.2021 04:04 Відповісти
Щось навколо президента одні корупціонери....))Бігали за Петром з плакатами,а вибрали в владу корупціонерів....це треба ...
...судЯчи з корупцією України бореться не влада( бо самі корупціонери)а Америка..так само як іза незалежність....
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10.12.2021 04:08 Відповісти
Боже, благослови Америку !
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10.12.2021 06:25 Відповісти
Точно, если бы не американские БРАТУШКИ, то мы бы уже давно ходили строем и пели песни про великого ***** и его соратника товарища Донецкого ЗЕКА. А, кто не пел бы - тому, как в ********* - швабра в ЖОПУ.
Правда, беда в том, что МУДРЫЙ НАРИД, в лице 73% *********, спит и видит, чтобы на очередных выборах выбрать себе в СРАКИ эти самые ШВАБРЫ.
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10.12.2021 07:27 Відповісти
Падальщика начали окружать флажками.Охота началась.А зекарифан ослеп ,оглох и засунул свой язік в с..ку.Мубуть будуть рядом под санкциями в перспективе.Продолжение следует!
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10.12.2021 07:24 Відповісти
Дякуємо США та Джозефу Б. Байдену
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10.12.2021 07:45 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway Герман Аксьом

Донька Портнова до речі в Швейцарії навчається.

Це для нашого оскотиненого наріду вони з януковичем будували кримінальне гетто третього світу, а своїм дітям - найкраще.

Мабуть, коли нарід обирав двічі зека президентом, думав буде як в Швейцарії?

Ні, там буде лише донька Портнова.
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10.12.2021 09:08 Відповісти
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