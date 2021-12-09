США запровадили санкції проти Портнова та його фонду

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

В списку фігурує також фонд Андрія Портнова.

Зазначається, що обмеження запроваджують проти людей, причетних до порушень прав людини. Підсанкційним особам забороняють в'їзд до Штатів, а їхні активи "заморожують".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб.

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