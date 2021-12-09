США запровадили санкції проти Портнова та його фонду
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.
В списку фігурує також фонд Андрія Портнова.
Зазначається, що обмеження запроваджують проти людей, причетних до порушень прав людини. Підсанкційним особам забороняють в'їзд до Штатів, а їхні активи "заморожують".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на саміті на підтримку демократії США оголосять санкції проти українських корумпованих осіб.
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коли він керує Єрмаком а той поцЗедентом
но с 2ой стороны, если у него там нет недвижимости и активов- то ему по фиг?
"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.
Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
Интересно, почему????
https://biz.censor.net/news/3303840/
Чем заслужил санкции Тупицкий?
Неконным, неконституционным разгоном Рады заслужил ихТупицкий.
А Портнов заслужил санкции как идеолог власти Януковича и Бубочки. При Януковиче Портнов и был истинным хозяином Украины, ибо эта скромная, незаметная должность "глава ОП" или "глава АП" - это и есть должность смотрящего за Украиной при ПроФФесоре и при Бубочке, не Проффесор же Украиной управлял (он по пенькам бегал) и ни Бубочка(он видосики пилит).
Скоро вообще окажется, что Бубочка президент то липовый, избран незаконно, ибо украинским языком не владеет. Подставить Бубочку крайне просто: достаточно на очередной встрече Бубочки с избирателями заглушить все частотки, на которых наушничек в ухе Бубочки функционирует, потому что без этого наушничка Бубочка не то что на украинском языке, он и на русском то двух слов не свяжет.
И тогда окажется, что президент Украины - это Порошенко, потому что только два кандидата вышли во 2-й тур президентских выборов.
Так что светит Бубочке чемодан, вертолет и Оман (если, конечно, топлива в баках хватит долететь до места хранения кубышки).
...судЯчи з корупцією України бореться не влада( бо самі корупціонери)а Америка..так само як іза незалежність....
Правда, беда в том, что МУДРЫЙ НАРИД, в лице 73% *********, спит и видит, чтобы на очередных выборах выбрать себе в СРАКИ эти самые ШВАБРЫ.
Донька Портнова до речі в Швейцарії навчається.
Це для нашого оскотиненого наріду вони з януковичем будували кримінальне гетто третього світу, а своїм дітям - найкраще.
Мабуть, коли нарід обирав двічі зека президентом, думав буде як в Швейцарії?
Ні, там буде лише донька Портнова.