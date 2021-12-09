США ввели санкции против Портнова и его фонда

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против экс-главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

В списке фигурирует фонд Андрея Портнова.

Отмечается, что ограничения вводятся против людей, причастных к нарушениям прав человека. Подсанкционным лицам запрещают въезд в Штаты, а их активы "замораживают".

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в поддержку демократии США объявят санкции против украинских коррумпированных лиц.

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