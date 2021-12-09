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США ввели санкции против Портнова и его фонда

США ввели санкции против Портнова и его фонда

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против экс-главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

В списке фигурирует фонд Андрея Портнова.

Отмечается, что ограничения вводятся против людей, причастных к нарушениям прав человека. Подсанкционным лицам запрещают въезд в Штаты, а их активы "замораживают".

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в поддержку демократии США объявят санкции против украинских коррумпированных лиц.

Также читайте: США сегодня объявят санкции против коррумпированных лиц, среди них будут граждане Украины, - Квин

Автор: 

Портнов Андрей (637) санкции (11258) США (26439)


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Топ комментарии
+75
Ай молодцы ! Они бы еще против его дружбанов - Бени, Венедиктовой, Тартарова и прочих санкции ввели.
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09.12.2021 17:37
+64
Деркач - под санкциями, Дубинский - под санкциями, Онищенко/Кадыров - под санкциями, Портнов - под санкциями, и т.д по списку. И все они ставили одной из своих сверхзадач - борьбу с Порохом. Я ни на что не намекаю, но результат на лицо
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09.12.2021 17:50
+44
дружку зЄлєнського-єрмака кокосікі защемили!
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09.12.2021 17:41
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Страница 3 из 3
США більше бореться з нашими корупціонерами, чим нєлох і його недокоманда... Хоча, що я взагалі порівнюю...
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09.12.2021 19:57 Ответить
а фулі Портнову ті санкціі?
коли він керує Єрмаком а той поцЗедентом
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09.12.2021 20:00 Ответить
портнушка, сливай воду!
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09.12.2021 20:02 Ответить
Будь які санкції недостатні якщо у списку немає бородатої бабушки.
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09.12.2021 20:03 Ответить
А Портнову не по барабану? Он в США не ездит. И бабло, наверное, не хранит там, а под подушкой. Это все равно что какому-нибудь сенатору США РФ объявит санкции. Ну, не сможет он приехать на курорты Калуги, или открыть счет в Сбербанке. И шо?
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09.12.2021 20:14 Ответить
Двуликий анус татаров-портнов продолжит руководить так называемой правоохранительной системой Украины от конторы ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты, ему, анусу на все на*рать, все не почем. А "шашлычная" журнализстка, н. влащенко, на Украине 24, одновременно будет работать на подсосе и у этого ануса и у ОПы (конторы ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты)! Вот истинные "достижения" "зе_никчемности", - плевок в души "Небесной Сотне"
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09.12.2021 20:16 Ответить
Це вже як контрольний у голову зе. Але очевидно, що він цього не збагне.
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09.12.2021 20:20 Ответить
Портнов не був головою АП при Януковичи. Він був заступником голови АП Ловочкина, а потім Клюєва.
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09.12.2021 20:30 Ответить
Благослови Господи США!
но с 2ой стороны, если у него там нет недвижимости и активов- то ему по фиг?
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09.12.2021 20:53 Ответить
Ему не по фиг - с такими санкциями эта **** ни в одну цивилизованную страну не въедет, да и все его банковские счета закрыты, кроме отстойных банков ДНР или **********.
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10.12.2021 07:13 Ответить
а венедиктова что то не спешит ничего никуда накладывать на портнова....))
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09.12.2021 21:16 Ответить
Так он же был и наверно еще и будет юристом Коломойского.
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10.12.2021 00:43 Ответить
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09.12.2021 21:30 Ответить
Ох и змея))
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09.12.2021 22:38 Ответить
Може в множні?}}..?
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10.12.2021 04:12 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет!
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10.12.2021 08:48 Ответить
В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.

Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.
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09.12.2021 21:30 Ответить
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09.12.2021 21:30 Ответить
Когда санкции ввели вместо ЗЕленожопого!...
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09.12.2021 22:23 Ответить
До...делся портянка)
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09.12.2021 22:42 Ответить
Виї@бали його в тупий собачий рот😁
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09.12.2021 22:54 Ответить
Что-то наше зеленое СНБО на портняшку санкции постеснялось вводить...
Интересно, почему????
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10.12.2021 00:22 Ответить
Дружбаны!
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10.12.2021 08:49 Ответить
Чекаємо на розпродаж квартир і авто від Портнова,вже його дружбан продав.Але який чудовий подарунок перед 13 грудня, ну хіба ж це не красота))
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10.12.2021 00:44 Ответить
Меня США разочаровали. Этих нужно под санкции, но санкции надо начинать с других. Например, собственник банка Крещатик, который раздерибанил деньги вкладчиков, сейчас за украденные деньги, купил киевский завод Большевик. А сколько других банков собственники раздерибанили
https://biz.censor.net/news/3303840/
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10.12.2021 00:57 Ответить
Це , що США мае зі всіма українськими корупціонерами боротися?]]}}}а ваша влада , яку ви вибераете для чого??}}
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10.12.2021 04:10 Ответить
Вірите у чесність виборів в Україні? Я вже ні. Скільки голосую на виборах - постійно патріоти України пролітають: Чорновіл, Кошулинський... Таж ситуація і на місцевих виборах... На вершині голосувань чомусь завжди опиняються олігархи або їх ставленики. Хоча я їх не обирав, і кого зі знайомих поспитай - ті також не обирали. Містика чи фальсифікація?
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10.12.2021 10:58 Ответить
Тому що населення таке продажне. Тому і пролітають.
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10.12.2021 10:59 Ответить
Так Ви і я - також населення України, Себе я не вважаю продажним, гадаю у Вас також гідності вистачає. Але з так названими "виборами" з танцями на граблях явно щось негаразд.
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10.12.2021 11:20 Ответить
Санкции наложены совершенно верно, если читать не официальный релиз, а смотреть по фактам.

Чем заслужил санкции Тупицкий?
Неконным, неконституционным разгоном Рады заслужил ихТупицкий.
А Портнов заслужил санкции как идеолог власти Януковича и Бубочки. При Януковиче Портнов и был истинным хозяином Украины, ибо эта скромная, незаметная должность "глава ОП" или "глава АП" - это и есть должность смотрящего за Украиной при ПроФФесоре и при Бубочке, не Проффесор же Украиной управлял (он по пенькам бегал) и ни Бубочка(он видосики пилит).

Скоро вообще окажется, что Бубочка президент то липовый, избран незаконно, ибо украинским языком не владеет. Подставить Бубочку крайне просто: достаточно на очередной встрече Бубочки с избирателями заглушить все частотки, на которых наушничек в ухе Бубочки функционирует, потому что без этого наушничка Бубочка не то что на украинском языке, он и на русском то двух слов не свяжет.

И тогда окажется, что президент Украины - это Порошенко, потому что только два кандидата вышли во 2-й тур президентских выборов.

Так что светит Бубочке чемодан, вертолет и Оман (если, конечно, топлива в баках хватит долететь до места хранения кубышки).
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10.12.2021 06:51 Ответить
«И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу» (с)
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10.12.2021 04:04 Ответить
Щось навколо президента одні корупціонери....))Бігали за Петром з плакатами,а вибрали в владу корупціонерів....це треба ...
...судЯчи з корупцією України бореться не влада( бо самі корупціонери)а Америка..так само як іза незалежність....
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10.12.2021 04:08 Ответить
Боже, благослови Америку !
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10.12.2021 06:25 Ответить
Точно, если бы не американские БРАТУШКИ, то мы бы уже давно ходили строем и пели песни про великого ***** и его соратника товарища Донецкого ЗЕКА. А, кто не пел бы - тому, как в ********* - швабра в ЖОПУ.
Правда, беда в том, что МУДРЫЙ НАРИД, в лице 73% *********, спит и видит, чтобы на очередных выборах выбрать себе в СРАКИ эти самые ШВАБРЫ.
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10.12.2021 07:27 Ответить
Падальщика начали окружать флажками.Охота началась.А зекарифан ослеп ,оглох и засунул свой язік в с..ку.Мубуть будуть рядом под санкциями в перспективе.Продолжение следует!
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10.12.2021 07:24 Ответить
Дякуємо США та Джозефу Б. Байдену
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10.12.2021 07:45 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway Герман Аксьом

Донька Портнова до речі в Швейцарії навчається.

Це для нашого оскотиненого наріду вони з януковичем будували кримінальне гетто третього світу, а своїм дітям - найкраще.

Мабуть, коли нарід обирав двічі зека президентом, думав буде як в Швейцарії?

Ні, там буде лише донька Портнова.
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10.12.2021 09:08 Ответить
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